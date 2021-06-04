https://ria.ru/20210604/laureaty-1735598605.html

Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии

Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии - РИА Новости, 04.06.2021

Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии

Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:50

2021-06-04T12:50

2021-06-04T12:50

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МОСКВА, 4 июн, — РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Григорий Сысоев.Одна из работ Филиппова - черно-белый портрет игрока сборной США Коби Брайанта в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне стала серебряным призером премии в категории "Баскетбол". Его же высокий по накалу страсти кадр с капитаном ФК "Спартак" Георгием Джикия во время матча 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги (2019) удостоился особой отметки жюри в категории "Футбол".Фотография специального фотокора РИА Новости Григория Сысоева - снятый на грани фотографического сюрреализма портрет главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 - также был удостоен особой отмети жюри премии в категории "Баскетбол". Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента. Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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