Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии
МОСКВА, 4 июн, — РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Григорий Сысоев.
Одна из работ Филиппова - черно-белый портрет игрока сборной США Коби Брайанта в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне стала серебряным призером премии в категории "Баскетбол". Его же высокий по накалу страсти кадр с капитаном ФК "Спартак" Георгием Джикия во время матча 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги (2019) удостоился особой отметки жюри в категории "Футбол".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
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Игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
© РИА Новости / Алексей Филиппов1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
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1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
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Игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
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1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
Фотография специального фотокора РИА Новости Григория Сысоева - снятый на грани фотографического сюрреализма портрет главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 - также был удостоен особой отмети жюри премии в категории "Баскетбол".
Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента.
Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях.
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