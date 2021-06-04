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Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии
Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии - РИА Новости, 04.06.2021
Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии
Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:50
2021-06-04T12:50
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МОСКВА, 4 июн, — РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Григорий Сысоев.Одна из работ Филиппова - черно-белый портрет игрока сборной США Коби Брайанта в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне стала серебряным призером премии в категории "Баскетбол". Его же высокий по накалу страсти кадр с капитаном ФК "Спартак" Георгием Джикия во время матча 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги (2019) удостоился особой отметки жюри в категории "Футбол".Фотография специального фотокора РИА Новости Григория Сысоева - снятый на грани фотографического сюрреализма портрет главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 - также был удостоен особой отмети жюри премии в категории "Баскетбол". Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента. Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
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Новости
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РИА Новости
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новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, фото

Фотокоры РИА Новости стали лауреатами престижной мировой фотопремии

12:50 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповИгрок сборной США Коби Брайант
Игрок сборной США Коби Брайант - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн, — РИА Новости. Одна из ведущих спортивных фотографических премий мира - World Sport Photography Awards - объявила лауреатов 2021 года. Среди ее победителей – специальные фотокорреспонденты РИА Новости Алексей Филиппов и Григорий Сысоев.
Одна из работ Филиппова - черно-белый портрет игрока сборной США Коби Брайанта в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне стала серебряным призером премии в категории "Баскетбол". Его же высокий по накалу страсти кадр с капитаном ФК "Спартак" Георгием Джикия во время матча 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги (2019) удостоился особой отметки жюри в категории "Футбол".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
Игрок ФК Спартак Георгий Джикия
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Игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
Игрок сборной США Коби Брайант
3 из 3
1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 3
Игрок ФК "Спартак" Георгий Джикия радуется забитому голу в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Сочи" (Сочи).
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между БК "Химки" (Химки, Россия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия).
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 3
1209524 10.08.2012 Игрок сборной США Коби Брайант в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира между сборными командами Аргентины и США на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. Алексей Филиппов/РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Фотография специального фотокора РИА Новости Григория Сысоева - снятый на грани фотографического сюрреализма портрет главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса во время матча 22-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 - также был удостоен особой отмети жюри премии в категории "Баскетбол".
Премия World Sports Photography Awards – одна из ведущих в области мировой спортивной фотографии. В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав жюри премии входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента.
Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 28 номинациях.
Ремонт вертолетов Ми-8 в цехе Новосибирского авиаремонтного завода холдинга Вертолеты России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 14:10
Фотокор "России сегодня" Александр Кряжев получил премию "Литера"
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
 
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