https://ria.ru/20230301/boyakov-1855049620.html

Бояков ответил на приглашение Урганта стать гостем шоу "Эмпатия Ванюччи"

Бояков ответил на приглашение Урганта стать гостем шоу "Эмпатия Ванюччи" - РИА Новости, 01.03.2023

Бояков ответил на приглашение Урганта стать гостем шоу "Эмпатия Ванюччи"

Эдуард Бояков ответил на приглашение Ивана Урганта посетить его авторское шоу "Эмпатия Ванюччи". РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:21

2023-03-01T11:21

2023-03-01T11:20

шоубиз

иван ургант

эдуард бояков

вячеслав манучаров

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Эдуард Бояков ответил на приглашение Ивана Урганта посетить его авторское шоу "Эмпатия Ванюччи". Также он высмеял шоумена и назвал его выпады в свой адрес "фантазией безработного".Причиной конфликта между знаменитостями послужило высказывание режиссера об Урганте в передаче "Эмпатия Манучи". В интервью Бояков заявил, что ведущему не место на Первом канале. В ответ шоумен объявил о создании авторского шоу "Эмпатия Ванюччи" и пригласил режиссера стать гостем его передачи. После начала СВО ведущий "Вечернего Урганта" осудил ее. Затем в СМИ появилась информация, что шоумен переехал за границу. Однако он не подтвердил ее. Кроме того, Урганта неоднократно замечали в России. Прошлой осенью он посетил спектакль Театра Наций вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже Алла Михеева заявила, что работала с ведущим на столичных корпоративах. В декабре Ургант выпустил музыкальную сказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили через несколько часов после премьеры из Сети. Спустя месяц шоумен сообщил об отмене своего концерта в Москве. Его выступление должно было состояться второго февраля в одном из столичных клубов. Ранее Вячеслав Манучаров жестко ответил ведущему на шутку о своей передаче. Он отметил, что идея "Вечернего Урганта" была позаимствована у американских коллег.

https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, эдуард бояков, вячеслав манучаров, шоу-бизнес, знаменитости