https://ria.ru/20230228/manucharov-1854901264.html

Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче

Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче - РИА Новости, 28.02.2023

Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче

Актер и ведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на шутку Ивана Урганта о своей передаче "Эмпатия Манучи" и обвинил коллегу в отсутствии чувства юмора. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:40

2023-02-28T17:40

2023-02-28T17:40

шоубиз

вячеслав манучаров

иван ургант

израиль

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эдуард бояков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер и ведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на шутку Ивана Урганта о своей передаче "Эмпатия Манучи" и обвинил коллегу в отсутствии чувства юмора. В своем сообщении ведущий Первого канала объявил о создании программы "Эмпатия Ванюччи". Манучаров же напомнил, что идея передачи "Вечерний Ургант" была позаимствована у американских коллег.Также он посоветовал Урганту быть осторожнее в своих высказываниях. Причиной конфликта между ведущими послужило интервью Манучарова с Эдуардом Бояковым. В передаче режиссер заявил, что Урганту не место на Первом канале. В прошлом году Ургант осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил ее. Кроме того, шоумена неоднократно замечали на мероприятиях в России. Прошлой осенью он отметился на спектакле в Театре Наций вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже его коллега Алла Михеева сообщила, что работала с ведущим на корпоративах в Москве. В конце прошлого года Ургант выпустил детский фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием российских актеров. Однако сказку удалили спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. В январе ведущий сообщил об отмене своего концерта в Москве. Мероприятие должно было состояться второго февраля в клубе "Урбан". Ранее подписчики осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту для бейджа. Они предложили шоумену вернуться в Израиль.

https://ria.ru/20230221/urgant-1853477663.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав манучаров, иван ургант, израиль, москва, эдуард бояков, шоу-бизнес, знаменитости