https://ria.ru/20230228/manucharov-1854901264.html
Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче
Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче - РИА Новости, 28.02.2023
Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче
Актер и ведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на шутку Ивана Урганта о своей передаче "Эмпатия Манучи" и обвинил коллегу в отсутствии чувства юмора. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:40
2023-02-28T17:40
2023-02-28T17:40
шоубиз
вячеслав манучаров
иван ургант
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эдуард бояков
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер и ведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на шутку Ивана Урганта о своей передаче "Эмпатия Манучи" и обвинил коллегу в отсутствии чувства юмора. В своем сообщении ведущий Первого канала объявил о создании программы "Эмпатия Ванюччи". Манучаров же напомнил, что идея передачи "Вечерний Ургант" была позаимствована у американских коллег.Также он посоветовал Урганту быть осторожнее в своих высказываниях. Причиной конфликта между ведущими послужило интервью Манучарова с Эдуардом Бояковым. В передаче режиссер заявил, что Урганту не место на Первом канале. В прошлом году Ургант осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил ее. Кроме того, шоумена неоднократно замечали на мероприятиях в России. Прошлой осенью он отметился на спектакле в Театре Наций вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже его коллега Алла Михеева сообщила, что работала с ведущим на корпоративах в Москве. В конце прошлого года Ургант выпустил детский фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием российских актеров. Однако сказку удалили спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. В январе ведущий сообщил об отмене своего концерта в Москве. Мероприятие должно было состояться второго февраля в клубе "Урбан". Ранее подписчики осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту для бейджа. Они предложили шоумену вернуться в Израиль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав манучаров, иван ургант, израиль, москва, эдуард бояков, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Вячеслав Манучаров, Иван Ургант, Израиль, Москва, Эдуард Бояков, Шоу-бизнес, Знаменитости
Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче
Манучаров жестко ответил Урганту на шутку о своей передаче и пожелал ему быть осторожнее
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер и ведущий Вячеслав Манучаров отреагировал на шутку Ивана Урганта о своей передаче "Эмпатия Манучи" и обвинил коллегу в отсутствии чувства юмора.
«
"Своим комментарием с очевидной претензией на остроумие вы вновь продемонстрировали ваши натянутые отношения с чувством юмора. А это, Иван, первый признак интеллекта", – высказался
артист в своем Telegram-канале.
В своем сообщении ведущий Первого канала объявил о создании программы "Эмпатия Ванюччи". Манучаров же напомнил, что идея передачи "Вечерний Ургант" была позаимствована у американских коллег.
«
"Что касается вашего объявления о начале съемок вашей вымышленной программы, уж лучше вымышленная, чем никакая. По поводу заимствования идеи не переживайте. Ведь если вторичность вашего "авторского" проекта не смущала вас на протяжении десяти лет, то чего уж теперь об этом горевать", – добавил актер.
Также он посоветовал Урганту быть осторожнее в своих высказываниях.
«
"Неясной для меня осталась только ваша шутка про "Дедушку Дурова". Тут я вам только могу пожелать быть осторожнее. Один юморист с вашего канала уже дошутился и теперь гуляет не по коридорам Останкино, а по узким улицам Израиля. С такими пассажами вы тоже имеете все шансы отправиться туда в пешее эротическое путешествие лет на 40", – заключил Манучаров.
Причиной конфликта между ведущими послужило интервью Манучарова с Эдуардом Бояковым. В передаче режиссер заявил, что Урганту не место на Первом канале.
В прошлом году Ургант осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил ее.
Кроме того, шоумена неоднократно замечали на мероприятиях в России. Прошлой осенью он отметился
на спектакле в Театре Наций вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Позже его коллега Алла Михеева сообщила
, что работала с ведущим на корпоративах в Москве.
В конце прошлого года Ургант выпустил детский фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием российских актеров. Однако сказку удалили спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.
В январе ведущий сообщил
об отмене своего концерта в Москве. Мероприятие должно было состояться второго февраля в клубе "Урбан".
Ранее подписчики осудили
Урганта за желтый свитер и синюю ленту для бейджа. Они предложили шоумену вернуться в Израиль.
Эрнст отказался комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал