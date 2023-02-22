https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту - РИА Новости, 22.02.2023
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту
Иван Ургант поделился фотографией, которая, предположительно, была сделана в телестудии. На снимке шоумен запечатлелся с бейджем "Вечернего Урганта". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:40
2023-02-22T07:40
2023-02-22T11:22
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иван Ургант поделился фотографией, которая, предположительно, была сделана в телестудии. На снимке шоумен запечатлелся с бейджем "Вечернего Урганта". Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни отметили, что Ургант надел желтую кофту, а его лента для бейджа была синей. Другие предложили шоумену вернуться за границу. В прошлом году Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили об эмиграции ведущего. Однако он не подтвердил информацию о своем переезде. В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. В январе шоумен объявил об отмене своего московского концерта. По словам Урганта, случившееся стало для него "полной неожиданностью".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иван Ургант, Шоу-бизнес, Знаменитости, звезды, Новости шоу-бизнеса
07:40 22.02.2023 (обновлено: 11:22 22.02.2023)
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту
В Сети осудили телеведущего Ивана Урганта за желтый свитер и синюю ленту для бейджа
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иван Ургант поделился фотографией, которая, предположительно, была сделана в телестудии. На снимке шоумен запечатлелся с бейджем "Вечернего Урганта".
"Люблю, когда вся команда в сборе", — подписал фото ведущий.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни отметили, что Ургант надел желтую кофту, а его лента для бейджа была синей.
"Цвета кофты и бейджа подобраны неспроста?", "Настораживает двусмысленность наряда", "Что ж ты во вражеские цвета нарядился?", "Ургант в цветах флага Украины!" — отметили комментаторы.
Другие предложили шоумену вернуться за границу.
"В Тель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились?", "А зачем вы опять вылезли? Ковыляй потихонечку в Израиль!", "Зачем опять Ваню притащили? Пусть едет туда, чьи просторы он поддерживает", "Зачем вернулся? Таких людей надо лишать гражданства!" — возмутились подписчики.
В прошлом году Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили об эмиграции ведущего. Однако он не подтвердил информацию о своем переезде.
В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.
В январе шоумен объявил
об отмене своего московского концерта. По словам Урганта, случившееся стало для него "полной неожиданностью".