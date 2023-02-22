https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html

В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту

В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту - РИА Новости, 22.02.2023

В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту

Иван Ургант поделился фотографией, которая, предположительно, была сделана в телестудии. На снимке шоумен запечатлелся с бейджем "Вечернего Урганта". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T07:40

2023-02-22T07:40

2023-02-22T11:22

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иван Ургант поделился фотографией, которая, предположительно, была сделана в телестудии. На снимке шоумен запечатлелся с бейджем "Вечернего Урганта". Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на увиденное. Одни отметили, что Ургант надел желтую кофту, а его лента для бейджа была синей. Другие предложили шоумену вернуться за границу. В прошлом году Ургант публично осудил спецоперацию. После этого СМИ сообщили об эмиграции ведущего. Однако он не подтвердил информацию о своем переезде. В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти". Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. В январе шоумен объявил об отмене своего московского концерта. По словам Урганта, случившееся стало для него "полной неожиданностью".

https://ria.ru/20230221/urgant-1853477663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, новости шоу-бизнеса