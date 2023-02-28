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"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack" - РИА Новости, 28.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:52 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack" - РИА Новости, 28.02.2023
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"
Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:52
2023-02-28T18:52
шоубиз
би-2
сплин
вадим самойлов
вячеслав бутусов
алексей балабанов
музыка
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия появился на сайте концертной площадки МТС Live Hall.Однако СМИ сообщили, что организаторы отказались прокомментировать произошедшее. После начала спецоперации участники группы "Сплин" публично осудили ее. В прошлом году концерты коллектива отменили в пяти городах России. Прошлой весной группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за патриотического баннера. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, музыканты завесили российский флаг с надписью "За президента" черным полотном. После этого коллектив объявил о переносе тура по России. Кроме того, прошлым летом СМИ сообщили об эмиграции "Би-2". Однако сами артисты не подтвердили информацию о переезде за границу. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля.
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Александра Липатова
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би-2, сплин, вадим самойлов, вячеслав бутусов, алексей балабанов, музыка, москва
Шоубиз, Би-2, Сплин, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Алексей Балабанов, Музыка, Москва
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"

"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Евгений БиятовГруппа "Би-2" / Солист группы "Сплин" Александр Васильев
Группа Би-2 / Солист группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия появился на сайте концертной площадки МТС Live Hall.
Скрин сайта Music media dome
Скрин сайта Music media dome
Скрин сайта Music media dome
Однако СМИ сообщили, что организаторы отказались прокомментировать произошедшее.
После начала спецоперации участники группы "Сплин" публично осудили ее. В прошлом году концерты коллектива отменили в пяти городах России.
Прошлой весной группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за патриотического баннера. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, музыканты завесили российский флаг с надписью "За президента" черным полотном.
После этого коллектив объявил о переносе тура по России. Кроме того, прошлым летом СМИ сообщили об эмиграции "Би-2". Однако сами артисты не подтвердили информацию о переезде за границу.
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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ШоубизБи-2СплинВадим СамойловВячеслав БутусовАлексей БалабановМузыкаМосква
 
 
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