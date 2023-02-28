https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html

"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"

"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack" - РИА Новости, 28.02.2023

"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"

Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:52

2023-02-28T18:52

2023-02-28T18:52

шоубиз

би-2

сплин

вадим самойлов

вячеслав бутусов

алексей балабанов

музыка

москва

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия появился на сайте концертной площадки МТС Live Hall.Однако СМИ сообщили, что организаторы отказались прокомментировать произошедшее. После начала спецоперации участники группы "Сплин" публично осудили ее. В прошлом году концерты коллектива отменили в пяти городах России. Прошлой весной группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за патриотического баннера. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, музыканты завесили российский флаг с надписью "За президента" черным полотном. После этого коллектив объявил о переносе тура по России. Кроме того, прошлым летом СМИ сообщили об эмиграции "Би-2". Однако сами артисты не подтвердили информацию о переезде за границу. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля.

https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, сплин, вадим самойлов, вячеслав бутусов, алексей балабанов, музыка, москва