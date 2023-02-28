https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack" - РИА Новости, 28.02.2023
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"
Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:52
2023-02-28T18:52
2023-02-28T18:52
шоубиз
би-2
сплин
вадим самойлов
вячеслав бутусов
алексей балабанов
музыка
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Группы "Сплин" и "Би-2" исчезли с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: живой soundtrack". Новый состав участников мероприятия появился на сайте концертной площадки МТС Live Hall.Однако СМИ сообщили, что организаторы отказались прокомментировать произошедшее. После начала спецоперации участники группы "Сплин" публично осудили ее. В прошлом году концерты коллектива отменили в пяти городах России. Прошлой весной группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за патриотического баннера. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, музыканты завесили российский флаг с надписью "За президента" черным полотном. После этого коллектив объявил о переносе тура по России. Кроме того, прошлым летом СМИ сообщили об эмиграции "Би-2". Однако сами артисты не подтвердили информацию о переезде за границу. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля.
https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
би-2, сплин, вадим самойлов, вячеслав бутусов, алексей балабанов, музыка, москва
Шоубиз, Би-2, Сплин, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Алексей Балабанов, Музыка, Москва
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля "Брат-2: живой soundtrack"
"Сплин" и "Би-2" пропали с афиши фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2"