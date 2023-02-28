https://ria.ru/20230228/shaman-1854916981.html
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2023
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО
SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:53
2023-02-28T17:53
2023-02-28T17:53
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
подольск
мариуполь
луганск
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. Однако он добавил, что готов приехать в новые регионы снова, чтобы поддержать местных жителей и военных. Осенью прошлого года SHAMAN выступил перед солдатами СВО в госпитале Подольска. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации. Ранее певец ответил на обвинения в экстремизме. Он пожаловался, что житель Тульской области попросил провести проверку хита "Я русский" на разжигание межнациональной розни.
https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , подольск, мариуполь, луганск, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Подольск, Мариуполь, Луганск, Шоу-бизнес, Знаменитости
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО
SHAMAN рассказал о "высокой эмоциональной нагрузке" на выступлениях в зоне СВО