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SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2023
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Шоубиз
 
17:53 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/shaman-1854916981.html
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2023
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО
SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:53
2023-02-28T17:53
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
подольск
мариуполь
луганск
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. Однако он добавил, что готов приехать в новые регионы снова, чтобы поддержать местных жителей и военных. Осенью прошлого года SHAMAN выступил перед солдатами СВО в госпитале Подольска. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации. Ранее певец ответил на обвинения в экстремизме. Он пожаловался, что житель Тульской области попросил провести проверку хита "Я русский" на разжигание межнациональной розни.
https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html
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shaman (ярослав дронов) , подольск, мариуполь, луганск, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Подольск, Мариуполь, Луганск, Шоу-бизнес, Знаменитости
SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО

SHAMAN рассказал о "высокой эмоциональной нагрузке" на выступлениях в зоне СВО

© Vladimir TrefilovПевец SHAMAN
Певец SHAMAN
© Vladimir Trefilov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации.
«

"Для меня каждый раз видеть глаза людей, которые там по-особенному воспринимают мои песни, – это высокая эмоциональная нагрузка. Бывает, что даже эмоционально не справляешься", – поделился музыкант в интервью "Пятому каналу".

Однако он добавил, что готов приехать в новые регионы снова, чтобы поддержать местных жителей и военных.
Осенью прошлого года SHAMAN выступил перед солдатами СВО в госпитале Подольска. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.
Ранее певец ответил на обвинения в экстремизме. Он пожаловался, что житель Тульской области попросил провести проверку хита "Я русский" на разжигание межнациональной розни.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)ПодольскМариупольЛуганскШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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