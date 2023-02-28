https://ria.ru/20230228/shaman-1854916981.html

SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО

SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО - РИА Новости, 28.02.2023

SHAMAN поделился эмоциями от поездки в зону СВО

SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:53

2023-02-28T17:53

2023-02-28T17:53

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

подольск

мариуполь

луганск

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пережил высокую эмоциональную нагрузку на выступлениях в зоне спецоперации. Однако он добавил, что готов приехать в новые регионы снова, чтобы поддержать местных жителей и военных. Осенью прошлого года SHAMAN выступил перед солдатами СВО в госпитале Подольска. В начале года артист дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц он исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации. Ранее певец ответил на обвинения в экстремизме. Он пожаловался, что житель Тульской области попросил провести проверку хита "Я русский" на разжигание межнациональной розни.

https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html

подольск

мариуполь

луганск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , подольск, мариуполь, луганск, шоу-бизнес, знаменитости