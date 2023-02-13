https://ria.ru/20230213/shaman-1851707847.html
SHAMAN выступил в Херсонской области
SHAMAN выступил в Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023
SHAMAN выступил в Херсонской области
SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерт в Херсонской области, в Центре культуры и досуга Геническа, сообщила пресс-служба артиста. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:14
2023-02-13T17:14
2023-02-13T17:14
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
херсонская область
геническ
новороссия
донбасс
луганск
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерт в Херсонской области, в Центре культуры и досуга Геническа, сообщила пресс-служба артиста. Во время выступления музыкант спустился в зал и устроил "народное караоке". Он спел вместе со зрителями. Мероприятие завершилось традиционным исполнением гимна России в авторской аранжировке музыканта. Помимо этого, он спел композицию "Спасибо" на бис и пообещал вернуться с концертом. По словам артиста, ему было важно показать полноценное шоу для жителей Геническа. Кроме того, исполнитель посетил базу мобилизованных солдат из Воронежа в Херсонской области. Он пожал руку каждому военному и исполнил под гитару хит "Я русский". Выступление в Херсонской области стало не первым мероприятием музыканта в зоне спецоперации. В январе он выступил в Мариуполе и Луганске. Ранее SHAMAN срезал свои дреды в новом клипе "Исповедь". По словам артиста, песня стала для него диалогом в богом.
https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html
херсонская область
геническ
новороссия
донбасс
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РИА Новости
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SHAMAN поет со зрителями на концерте в городе Геническ Херсонской области
поет со зрителями
2023-02-13T17:14
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SHAMAN поет "Встанем" в городе Геническ Херсонской области
поет "Встанем"
2023-02-13T17:14
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PT3M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , херсонская область , геническ, новороссия, донбасс, луганск
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Херсонская область , Геническ, Новороссия, Донбасс, Луганск
SHAMAN выступил в Херсонской области
SHAMAN выступил в Херсонской области перед местными жителями и солдатами СВО
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерт в Херсонской области, в Центре культуры и досуга Геническа, сообщила пресс-служба артиста.
Во время выступления музыкант спустился в зал и устроил "народное караоке". Он спел вместе со зрителями.
Мероприятие завершилось традиционным исполнением гимна России в авторской аранжировке музыканта. Помимо этого, он спел композицию "Спасибо" на бис и пообещал вернуться с концертом.
По словам артиста, ему было важно показать полноценное шоу для жителей Геническа.
"Кино и театры закрыты или разрушены, но людям важно иметь возможность отдохнуть, расслабиться, попеть. Мне очень важно было показать в Геническе именно полноценное концертное шоу, которое надолго им запомнится", – признался SHAMAN.
Кроме того, исполнитель посетил базу мобилизованных солдат из Воронежа в Херсонской области. Он пожал руку каждому военному и исполнил под гитару хит "Я русский".
Выступление в Херсонской области стало не первым мероприятием музыканта в зоне спецоперации. В январе он выступил
в Мариуполе и Луганске.
Ранее SHAMAN срезал
свои дреды в новом клипе "Исповедь". По словам артиста, песня стала для него диалогом в богом.