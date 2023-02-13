https://ria.ru/20230213/shaman-1851707847.html

SHAMAN выступил в Херсонской области

SHAMAN выступил в Херсонской области - РИА Новости, 13.02.2023

SHAMAN выступил в Херсонской области

SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерт в Херсонской области, в Центре культуры и досуга Геническа, сообщила пресс-служба артиста. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

херсонская область

геническ

новороссия

донбасс

луганск

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерт в Херсонской области, в Центре культуры и досуга Геническа, сообщила пресс-служба артиста. Во время выступления музыкант спустился в зал и устроил "народное караоке". Он спел вместе со зрителями. Мероприятие завершилось традиционным исполнением гимна России в авторской аранжировке музыканта. Помимо этого, он спел композицию "Спасибо" на бис и пообещал вернуться с концертом. По словам артиста, ему было важно показать полноценное шоу для жителей Геническа. Кроме того, исполнитель посетил базу мобилизованных солдат из Воронежа в Херсонской области. Он пожал руку каждому военному и исполнил под гитару хит "Я русский". Выступление в Херсонской области стало не первым мероприятием музыканта в зоне спецоперации. В январе он выступил в Мариуполе и Луганске. Ранее SHAMAN срезал свои дреды в новом клипе "Исповедь". По словам артиста, песня стала для него диалогом в богом.

https://ria.ru/20230116/shaman-1845133247.html

херсонская область

геническ

новороссия

донбасс

луганск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

SHAMAN поет со зрителями на концерте в городе Геническ Херсонской области поет со зрителями 2023-02-13T17:14 true PT3M11S

SHAMAN поет "Встанем" в городе Геническ Херсонской области поет "Встанем" 2023-02-13T17:14 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , херсонская область , геническ, новороссия, донбасс, луганск