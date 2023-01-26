https://ria.ru/20230126/shaman-1847513871.html

SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды

SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды - РИА Новости, 26.01.2023

SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды

SHAMAN (Ярослав Дронов) предстал без дредов в клипе "Исповедь". Музыкант поделился видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:28

2023-01-26T11:28

2023-01-26T11:28

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

музыка

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) предстал без дредов в клипе "Исповедь". Музыкант поделился видео на своем YouTube-канале. По сюжету его герой шел через безликую толпу и обращался к богу с просьбой указать путь. Затем SHAMAN оказался в заснеженной пустыне с маленькой церковью. Он зашел в здание, упал на колени перед старцем и протянул ему ножницы.Автором сценария видео стал сам артист. Над съемками работали 30 человек. Создание клипа в павильонах и на открытом воздухе длилось 27 часов подряд. По словам исполнителя, композиция "Исповедь" стала для него диалогом с богом. Кроме того, SHAMAN начал работу над новым альбомом, в который войдут его известные хиты и свежие композиции. Также музыкант готовит новую концертную программу. Артист представит ее второго и третьего марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и девятого и 13 марта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Ранее исполнитель записал голоса зрителей на концерте в Луганске. Они войдут в запись новой песни артиста.

https://ria.ru/20230116/shaman-1845057689.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка