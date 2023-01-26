https://ria.ru/20230126/shaman-1847513871.html
SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды
SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды - РИА Новости, 26.01.2023
SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды
SHAMAN (Ярослав Дронов) предстал без дредов в клипе "Исповедь". Музыкант поделился видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:28
2023-01-26T11:28
2023-01-26T11:28
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
музыка
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) предстал без дредов в клипе "Исповедь". Музыкант поделился видео на своем YouTube-канале. По сюжету его герой шел через безликую толпу и обращался к богу с просьбой указать путь. Затем SHAMAN оказался в заснеженной пустыне с маленькой церковью. Он зашел в здание, упал на колени перед старцем и протянул ему ножницы.Автором сценария видео стал сам артист. Над съемками работали 30 человек. Создание клипа в павильонах и на открытом воздухе длилось 27 часов подряд. По словам исполнителя, композиция "Исповедь" стала для него диалогом с богом. Кроме того, SHAMAN начал работу над новым альбомом, в который войдут его известные хиты и свежие композиции. Также музыкант готовит новую концертную программу. Артист представит ее второго и третьего марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и девятого и 13 марта в "Крокус Сити Холле" в Москве. Ранее исполнитель записал голоса зрителей на концерте в Луганске. Они войдут в запись новой песни артиста.
https://ria.ru/20230116/shaman-1845057689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , музыка
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка
SHAMAN в новом клипе срезал свои дреды
SHAMAN в новом клипе "Исповедь" срезал свои дреды
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
SHAMAN (Ярослав Дронов) предстал без дредов в клипе "Исповедь". Музыкант поделился
видео на своем YouTube-канале.
По сюжету его герой шел через безликую толпу и обращался к богу с просьбой указать путь. Затем SHAMAN оказался в заснеженной пустыне с маленькой церковью. Он зашел в здание, упал на колени перед старцем и протянул ему ножницы.
Автором сценария видео стал сам артист. Над съемками работали 30 человек. Создание клипа в павильонах и на открытом воздухе длилось 27 часов подряд.
По словам исполнителя, композиция "Исповедь" стала для него диалогом с богом.
"Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать", – поделился певец.
Кроме того, SHAMAN начал работу над новым альбомом, в который войдут его известные хиты и свежие композиции.
Также музыкант готовит новую концертную программу. Артист представит ее второго и третьего марта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и девятого и 13 марта в "Крокус Сити Холле" в Москве.
Ранее исполнитель записал
голоса зрителей на концерте в Луганске. Они войдут в запись новой песни артиста.