SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме
SHAMAN ответил на подозрения в розжиге межнациональной розни в песне "Я русский"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) пожаловался, что житель Тульской области попросил проверить хит певца "Я русский" на экстремизм.
"Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, моя песня "Я русский" экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", – поделился артист в своем Telegram-канале.
По словам музыканта, его песня прошла "все необходимые проверки" до публикации в Сети и на ТВ.
"Песня "Я русский" прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России", – высказался исполнитель.
Хит SHAMAN "Я русский" вышел летом прошлого года. Видео на песню попало в "Топ-100 лучших клипов мира".
Ранее музыкант выступил в Херсонской области перед местными жителями. Также он спел под гитару с участниками спецоперации.