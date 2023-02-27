https://ria.ru/20230227/shaman-1854612243.html

SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме

SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме - РИА Новости, 27.02.2023

SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме

SHAMAN (Ярослав Дронов) пожаловался, что житель Тульской области попросил проверить хит певца "Я русский" на экстремизм. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:42

2023-02-27T15:42

2023-02-27T15:42

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

музыка

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) пожаловался, что житель Тульской области попросил проверить хит певца "Я русский" на экстремизм. По словам музыканта, его песня прошла "все необходимые проверки" до публикации в Сети и на ТВ.Хит SHAMAN "Я русский" вышел летом прошлого года. Видео на песню попало в "Топ-100 лучших клипов мира". Ранее музыкант выступил в Херсонской области перед местными жителями. Также он спел под гитару с участниками спецоперации.

https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка, шоу-бизнес