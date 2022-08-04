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Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220804/shaman-1807217121.html
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" - РИА Новости, 04.08.2022
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"
Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:55
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал видео Джастина Бибера Baby.Клип на песню "Я русский" стал единственным в сотне из России, он занял 93 место. В комментариях поздравили Ярослава.Ранее стало известно, что клип Дронова "Встанем" набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
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знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, youtube
13:55 04.08.2022 (обновлено: 14:35 04.08.2022)
 
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"

Трек SHAMAN "Я русский" единственный из России попал в "Топ-100 лучших клипов мира"

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал видео Джастина Бибера Baby.

"Песня также по-прежнему находится на первом месте в российском хит-параде YouTube и уже две недели занимает первое место в трендах платформы. Джастин, прости", – написал исполнитель.

Клип на песню "Я русский" стал единственным в сотне из России, он занял 93 место. В комментариях поздравили Ярослава.

"Клип достоин первых мест везде и всюду. Песня шикарна и не оставляет равнодушным никого", "Победа прекрасного человека", "Мы тобой гордимся", – отметили пользователи.

Ранее стало известно, что клип Дронова "Встанем" набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
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