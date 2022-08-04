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Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" - РИА Новости, 04.08.2022
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"
Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:55
2022-08-04T13:55
2022-08-04T14:35
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал видео Джастина Бибера Baby.Клип на песню "Я русский" стал единственным в сотне из России, он занял 93 место. В комментариях поздравили Ярослава.Ранее стало известно, что клип Дронова "Встанем" набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, youtube
13:55 04.08.2022 (обновлено: 14:35 04.08.2022)
Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"
Трек SHAMAN "Я русский" единственный из России попал в "Топ-100 лучших клипов мира"