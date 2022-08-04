https://ria.ru/20220804/shaman-1807217121.html

Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"

Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" - РИА Новости, 04.08.2022

Обогнал Бибера: видео SHAMAN вошло в "Топ-100 лучших клипов мира"

Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:55

2022-08-04T13:55

2022-08-04T14:35

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира". Об этом сообщил сам певец в социальных сетях, отметив, что он обогнал видео Джастина Бибера Baby.Клип на песню "Я русский" стал единственным в сотне из России, он занял 93 место. В комментариях поздравили Ярослава.Ранее стало известно, что клип Дронова "Встанем" набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20220804/kuznetsov-1807144468.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, youtube