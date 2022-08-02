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Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220802/shaman-1806659581.html
Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров
Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров - РИА Новости, 02.08.2022
Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров
Клип исполнителя SHAMAN на песню "Встанем" собрал на YouTube более 21 миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети в феврале. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:58
2022-08-02T13:58
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN на песню "Встанем" собрал на YouTube более 21 миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети в феврале.В комментариях каждый день появляются свежие отзывы.Другой популярный трек певца "Я русский" на данный момент набрал более шести миллионов просмотров. Однако, не всем понравилась патриотичная песня: в частности, Ксения Собчак раскритиковала композицию.Shaman уже ответил на выпад журналистки, поблагодарив Ксению за продвижение его творчества.
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знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры
13:58 02.08.2022
 
Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров

Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN на песню "Встанем" собрал на YouTube более 21 миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети в феврале.

"Эту песню я сочинил недавно и неожиданно для себя! Ее как будто бы кто-то продиктовал мне сверху", – писал артист.

В комментариях каждый день появляются свежие отзывы.

"Нет слов! Сколько слушаю - всегда слезы на глазах!", "Эта песня появилась от Бога, в то самое время, когда она понадобилась всем здравомыслящим людям", "С такими талантливыми певцами, у нас всегда будет будущее", – говорится в сообщениях.

Другой популярный трек певца "Я русский" на данный момент набрал более шести миллионов просмотров. Однако, не всем понравилась патриотичная песня: в частности, Ксения Собчак раскритиковала композицию.
Shaman уже ответил на выпад журналистки, поблагодарив Ксению за продвижение его творчества.
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29 июля, 08:00Шоубиз
SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"
 
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