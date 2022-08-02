https://ria.ru/20220802/shaman-1806659581.html

Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров

Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров - РИА Новости, 02.08.2022

Клип на песню SHAMAN "Встанем" собрал более 21 миллиона просмотров

Клип исполнителя SHAMAN на песню "Встанем" собрал на YouTube более 21 миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети в феврале. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:58

2022-08-02T13:58

2022-08-02T13:58

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Клип исполнителя SHAMAN на песню "Встанем" собрал на YouTube более 21 миллиона просмотров. Ролик был размещен в Сети в феврале.В комментариях каждый день появляются свежие отзывы.Другой популярный трек певца "Я русский" на данный момент набрал более шести миллионов просмотров. Однако, не всем понравилась патриотичная песня: в частности, Ксения Собчак раскритиковала композицию.Shaman уже ответил на выпад журналистки, поблагодарив Ксению за продвижение его творчества.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры