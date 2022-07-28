https://ria.ru/20220728/shaman-1805587028.html
Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский"
Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский" - РИА Новости, 28.07.2022
Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский"
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в социальных сетях ответил на критику Ксении Собчак его песни "Я русский", заявив, что благодарен ведущей за пристальное внимание... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:46
2022-07-28T14:46
2022-07-28T14:46
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в социальных сетях ответил на критику Ксении Собчак его песни "Я русский", заявив, что благодарен ведущей за пристальное внимание к его творчеству.Ранее Собчак отмечала, что песня "Я русский" – не лучший пример патриотической композиции.В качестве положительных примеров патриотических песен она приводила в пример композиции "Широка страна моя родная" и "Лучший город Земли".В свою очередь, клип на песню "Я русский" набрал за сутки более миллиона просмотров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес
Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский"
Певец Shaman ответил на критику Ксении Собчак своей песни "Я русский"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в социальных сетях ответил на критику Ксении Собчак его песни "Я русский", заявив, что благодарен ведущей за пристальное внимание к его творчеству.
"Ксения, здравствуйте! Это Shaman. Я хочу от всего сердца вас поблагодарить за такую мощную поддержку. И большое вам спасибо, что вы принимаете такое активное участие в продвижении моего творчества", – сказал артист.
Ранее Собчак отмечала, что песня "Я русский" – не лучший пример патриотической композиции.
"Я вот честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять", – отмечала журналистка.
В качестве положительных примеров патриотических песен она приводила в пример композиции "Широка страна моя родная" и "Лучший город Земли".
В свою очередь, клип на песню "Я русский" набрал
за сутки более миллиона просмотров.