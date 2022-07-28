https://ria.ru/20220728/shaman-1805587028.html

Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский"

Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский" - РИА Новости, 28.07.2022

Shaman ответил на критику Собчак песни "Я русский"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в социальных сетях ответил на критику Ксении Собчак его песни "Я русский", заявив, что благодарен ведущей за пристальное внимание... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:46

2022-07-28T14:46

2022-07-28T14:46

шоубиз

знаменитости

ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в социальных сетях ответил на критику Ксении Собчак его песни "Я русский", заявив, что благодарен ведущей за пристальное внимание к его творчеству.Ранее Собчак отмечала, что песня "Я русский" – не лучший пример патриотической композиции.В качестве положительных примеров патриотических песен она приводила в пример композиции "Широка страна моя родная" и "Лучший город Земли".В свою очередь, клип на песню "Я русский" набрал за сутки более миллиона просмотров.

https://ria.ru/20220728/butusov-1805489144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес