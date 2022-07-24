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Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 24.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220724/pesnya-1804596153.html
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 24.07.2022
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров
Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:33
2022-07-24T11:22
культура
музыка
россия
новости культуры
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube.Клип на песню "Я русский", написанную исполнителем на собственную музыку, набрал миллион просмотров на YouTube за сутки с момента публикации. Также трек занимает первое место среди музыкальных видео на YouTube на вкладке "В тренде".Видео собрало более 27 тысяч комментариев и более 140 тысяч отметок "нравится". Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, ранее работавшая, в частности, над клипом "Ночь счастливых надежд", в котором приняли участие Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и хор Академии Игоря Крутого.Ярослав Дронов - музыкальный исполнитель, певец, композитор, автор песен. Среди известных треков - "Ты моя", "Теряем мы любовь", "Встанем", "Улетай".
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Ольга Фомченкова
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музыка, россия, новости культуры, шоу-бизнес
10:33 24.07.2022 (обновлено: 11:22 24.07.2022)
 
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров

Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman набрал за сутки более миллиона просмотров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube.
Клип на песню "Я русский", написанную исполнителем на собственную музыку, набрал миллион просмотров на YouTube за сутки с момента публикации. Также трек занимает первое место среди музыкальных видео на YouTube на вкладке "В тренде".
Видео собрало более 27 тысяч комментариев и более 140 тысяч отметок "нравится". Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, ранее работавшая, в частности, над клипом "Ночь счастливых надежд", в котором приняли участие Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и хор Академии Игоря Крутого.
Ярослав Дронов - музыкальный исполнитель, певец, композитор, автор песен. Среди известных треков - "Ты моя", "Теряем мы любовь", "Встанем", "Улетай".
Певец Дима Билан / Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:59Шоубиз
До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип
 
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