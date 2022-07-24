https://ria.ru/20220724/pesnya-1804596153.html

Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 24.07.2022

Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров

Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:33

2022-07-24T10:33

2022-07-24T11:22

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube.Клип на песню "Я русский", написанную исполнителем на собственную музыку, набрал миллион просмотров на YouTube за сутки с момента публикации. Также трек занимает первое место среди музыкальных видео на YouTube на вкладке "В тренде".Видео собрало более 27 тысяч комментариев и более 140 тысяч отметок "нравится". Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, ранее работавшая, в частности, над клипом "Ночь счастливых надежд", в котором приняли участие Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и хор Академии Игоря Крутого.Ярослав Дронов - музыкальный исполнитель, певец, композитор, автор песен. Среди известных треков - "Ты моя", "Теряем мы любовь", "Встанем", "Улетай".

https://ria.ru/20220711/maksim-1801722229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музыка, россия, новости культуры, шоу-бизнес