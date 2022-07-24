https://ria.ru/20220724/pesnya-1804596153.html
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 24.07.2022
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров
Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:33
2022-07-24T10:33
2022-07-24T11:22
культура
музыка
россия
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804595249_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_b35ac34ff6934fe3d551df915d1944a4.png
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube.Клип на песню "Я русский", написанную исполнителем на собственную музыку, набрал миллион просмотров на YouTube за сутки с момента публикации. Также трек занимает первое место среди музыкальных видео на YouTube на вкладке "В тренде".Видео собрало более 27 тысяч комментариев и более 140 тысяч отметок "нравится". Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, ранее работавшая, в частности, над клипом "Ночь счастливых надежд", в котором приняли участие Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и хор Академии Игоря Крутого.Ярослав Дронов - музыкальный исполнитель, певец, композитор, автор песен. Среди известных треков - "Ты моя", "Теряем мы любовь", "Встанем", "Улетай".
https://ria.ru/20220711/maksim-1801722229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804595249_145:0:1084:704_1920x0_80_0_0_d664e5222926bbfa42527c92491ec2ab.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, россия, новости культуры, шоу-бизнес
10:33 24.07.2022 (обновлено: 11:22 24.07.2022)
Клип на песню Shaman "Я русский" набрал более миллиона просмотров
Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman набрал за сутки более миллиона просмотров
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Клип на песню "Я русский" исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) набрал миллион просмотров за сутки с момента публикации на YouTube
.
Клип на песню "Я русский", написанную исполнителем на собственную музыку, набрал миллион просмотров на YouTube за сутки с момента публикации. Также трек занимает первое место среди музыкальных видео на YouTube на вкладке "В тренде".
Видео собрало более 27 тысяч комментариев и более 140 тысяч отметок "нравится". Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, ранее работавшая, в частности, над клипом "Ночь счастливых надежд", в котором приняли участие Николай Басков, Лариса Долина, Дима Билан, Юлианна Караулова и хор Академии Игоря Крутого.
Ярослав Дронов - музыкальный исполнитель, певец, композитор, автор песен. Среди известных треков - "Ты моя", "Теряем мы любовь", "Встанем", "Улетай".