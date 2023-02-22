https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853541825.html
Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
Межгосударственные отношения России и Южной Осетии - РИА Новости, 22.02.2023
Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:33
2023-02-22T00:33
2023-02-22T00:33
справки
россия
южная осетия
москва
анатолий бибилов
владимир путин
алан гаглоев
газпром
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26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство Российской Федерации. 18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды. Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 120 документов.13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года.10 апреля 2017 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов. В последующем Анатолий Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года, в марте 2019 года и в марте 2020 года.23 июня 2020 года Анатолии Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.10 мая 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю его победы на выборах, прошедших 8 мая. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посещал Москву с рабочими визитами в июне и в августе 2022 года. Активный диалог поддерживают внешнеполитические ведомства двух стран.1 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.Наращиваются межпарламентские связи.В ноябре 2022 года состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации РФ в Цхинвал, в ходе которого член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков встретился с президентом республики Аланом Гаглоевым.Депутаты югоосетинского парламента приняли участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", проходившей в Москве с 13 по 15 декабря 2022 года. В ходе визита состоялась встреча председателя парламента Южной Осетии Алана Алборова с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Российские и югоосетинские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Очередной раунд состоялся 5 октября 2022 года в Женеве (Швейцария).Ключевая роль в двустороннем взаимодействии принадлежит Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованной в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года. 8 февраля 2023 года в Москве состоялось ее очередное заседание. Россия оказывает республике масштабную социально-экономическую помощь. В 2013 году была восстановлена Цхинвальская швейная фабрика, в 2017 году был открыт мясоперерабатывающий комплекс "Растдон", было запущено производство минеральной воды "Осетинская". В числе социально значимых объектов, построенных Россией – магистральный газопровод "Владикавказ-Цхинвал", Транскавказская автомагистраль (Транскам), ЛЭП в Ленингорский район. Реализована Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы с общим объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей (по полтора миллиарда ежегодно). Она включала в себя 52 мероприятия, направленных на строительство объектов социального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры. В ноябре 2022 года была утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы. Общий объем ее финансирования составляет 3,587 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 1,157 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,215 миллиарда рублей, в 2025 году – 1,215 миллиарда рублей. Программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, в том числе 37 мероприятий, реализация которых начата в предыдущих инвестиционных программах содействия социально-экономическому развитию республики.Обсуждается реализация инвестпроектов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, логистики и туризма.В 2021 году российско-югоосетинский товарооборот составил более 130,2 миллионов долларов. Из них российский экспорт – 107,5 миллионов долларов, импорт – 22,8 миллионов долларов. По итогам 2022 года товарооборот между странами увеличился на 4,2% и составил 135,7 миллионнов долларов.Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, минеральными продуктами, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.; российский импорт – текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.Развивается сотрудничество в газовой области. В частности, "Газпром" выделил 10 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал.Его пуск был произведен 26 августа 2009 года в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год. Газопровод в Цхинвал позволил газифицировать столицу республики. Следующими в очереди на газификацию были южные районы республики. В 2010 году под эти цели было создано совместное предприятие "Газпрома" и правительства РЮО – ОАО "Газпром – Южная Осетия". В 2015 году появилась первая схема генеральной газификации республики. Она предусматривала газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и свыше 370 километров внутрипоселковых газопроводов. Однако процесс начал "буксовать" из-за отсутствия инвестиций.В 2019 году была принята еще одна схема газификации, однако процесс шел медленно. В результате "Газпром" принял решение о приобретении пакета акций компании "Газпром –Южная Осетия", таким образом, взяв на себя ответственность по инвестированию в развитие трубопровода не менее 2 миллиардов рублей. Осуществляется сотрудничество в военной сфере.На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии. Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании.4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял Конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.Россия ежегодно выделяет образовательные квоты для югоосетинских абитуриентов. Россия оказывает Южной Осетии помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.В мае 2021 года в Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". В ноябре 2021 года в республику поступила вакцина "Спутник Лайт".Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов Российской Федерации. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областями, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиками, Северной Осетией, Крымом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, южная осетия, москва, анатолий бибилов, владимир путин, алан гаглоев, газпром, совет федерации рф, снг
Справки, Россия, Южная Осетия, Москва, Анатолий Бибилов, Владимир Путин, Алан Гаглоев, Газпром, Совет Федерации РФ, СНГ
26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 27 апреля 2009 года
в Цхинвале открылось посольство Российской Федерации.
18 марта 2015 года
подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды.
Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 120 документов.
13 июля 2009 года состоялся первый визит
президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал
с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал
РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года
.
10 апреля 2017 года Владимир Путин направил
поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.
2 мая 2017 года
в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.
14 ноября 2017 года
президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов.
В последующем Анатолий Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года
, в марте 2019 года
и в марте 2020 года
.
23 июня 2020 год
а Анатолии Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
10 мая 2022 года
президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю его победы на выборах, прошедших 8 мая.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посещал Москву с рабочими визитами в июне
и в августе 2022 года
.
Активный диалог поддерживают внешнеполитические ведомства двух стран.
1 ноября 2022 года
в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.
Наращиваются межпарламентские связи.
В ноябре 2022 года состоялся рабочий визит
делегации Совета Федерации РФ в Цхинвал, в ходе которого член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков встретился с президентом республики Аланом Гаглоевым.
Депутаты югоосетинского парламента приняли участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", проходившей в Москве с 13 по 15 декабря 2022 года
. В ходе визита состоялась встреча
председателя парламента Южной Осетии Алана Алборова с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Российские и югоосетинские делегации плотно взаимодействуют
в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Очередной раунд состоялся 5 октября 2022 года в Женеве (Швейцария).
Ключевая роль в двустороннем взаимодействии принадлежит Межправительственной комиссии
по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованной в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года.
8 февраля 2023 года
в Москве состоялось ее очередное заседание.
Россия оказывает республике масштабную социально-экономическую помощь. В 2013 году была восстановлена Цхинвальская швейная фабрика, в 2017 году был открыт мясоперерабатывающий комплекс "Растдон", было запущено производство минеральной воды "Осетинская". В числе социально значимых объектов
, построенных Россией – магистральный газопровод "Владикавказ-Цхинвал", Транскавказская автомагистраль (Транскам), ЛЭП в Ленингорский район.
Реализована Инвестиционная программа
содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы с общим объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей (по полтора миллиарда ежегодно). Она включала в себя 52 мероприятия, направленных на строительство объектов социального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.
В ноябре 2022 года
была утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы. Общий объем ее финансирования составляет 3,587 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 1,157 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,215 миллиарда рублей, в 2025 году – 1,215 миллиарда рублей. Программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, в том числе 37 мероприятий, реализация которых начата в предыдущих инвестиционных программах содействия социально-экономическому развитию республики.
Обсуждается реализация инвестпроектов
в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, логистики и туризма.
В 2021 году российско-югоосетинский товарооборот
составил более 130,2 миллионов долларов. Из них российский экспорт – 107,5 миллионов долларов, импорт – 22,8 миллионов долларов. По итогам 2022 года
товарооборот между странами увеличился на 4,2% и составил 135,7 миллионнов долларов.
Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, минеральными продуктами, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.; российский импорт – текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.
Развивается сотрудничество в газовой области
. В частности, "Газпром" выделил 10 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал.
Его пуск был произведен 26 августа 2009 года
в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год.
Газопровод в Цхинвал позволил газифицировать столицу республики. Следующими в очереди на газификацию были южные районы республики. В 2010 году под эти цели было создано совместное предприятие "Газпрома" и правительства РЮО – ОАО "Газпром – Южная Осетия". В 2015 году появилась первая схема генеральной газификации республики. Она предусматривала газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и свыше 370 километров внутрипоселковых газопроводов. Однако процесс начал "буксовать" из-за отсутствия инвестиций.
В 2019 году
была принята еще одна схема газификации, однако процесс шел медленно. В результате "Газпром" принял решение о приобретении пакета акций компании "Газпром –Южная Осетия", таким образом, взяв на себя ответственность по инвестированию в развитие трубопровода не менее 2 миллиардов рублей.
Осуществляется сотрудничество в военной сфере.
На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.
31 марта 2017 года
Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года
парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года
президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии.
Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании.
4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял Конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.
Россия ежегодно выделяет образовательные квоты
для югоосетинских абитуриентов.
Россия оказывает Южной Осетии помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
В мае 2021 года
в Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". В ноябре 2021 года в республику поступила вакцина
"Спутник Лайт".
Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов Российской Федерации. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областями, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиками, Северной Осетией, Крымом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников