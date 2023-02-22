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Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии - РИА Новости, 22.02.2023

Межгосударственные отношения России и Южной Осетии

26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:33

2023-02-22T00:33

2023-02-22T00:33

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26 августа 2008 года указом президента Российской Федерации Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства. 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения, 17 сентября 2008 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 27 апреля 2009 года в Цхинвале открылось посольство Российской Федерации. 18 марта 2015 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Договор является базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды. Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют около 120 документов.13 июля 2009 года состоялся первый визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Южную Осетию. 8 августа 2012 года Дмитрий Медведев посетил Цхинвал с рабочим визитом в качестве премьер-министра России.Президент Южной Осетии Леонид Тибилов посещал РФ семь раз с рабочим визитом и один раз с официальным визитом в октябре 2012 года. Последний рабочий визит Леонида Тибилова состоялся 21 марта 2017 года.10 апреля 2017 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.2 мая 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались, в частности, вопросы экономического взаимодействия двух стран.14 ноября 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались текущие вопросы сотрудничества двух государств. По итогам визита был подписан ряд документов. В последующем Анатолий Бибилов посещал Россию с рабочими визитами в августе 2018 года, в марте 2019 года и в марте 2020 года.23 июня 2020 года Анатолии Бибилов прибыл в Россию с визитом для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.10 мая 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю его победы на выборах, прошедших 8 мая. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посещал Москву с рабочими визитами в июне и в августе 2022 года. Активный диалог поддерживают внешнеполитические ведомства двух стран.1 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.Наращиваются межпарламентские связи.В ноябре 2022 года состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации РФ в Цхинвал, в ходе которого член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков встретился с президентом республики Аланом Гаглоевым.Депутаты югоосетинского парламента приняли участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", проходившей в Москве с 13 по 15 декабря 2022 года. В ходе визита состоялась встреча председателя парламента Южной Осетии Алана Алборова с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Российские и югоосетинские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Очередной раунд состоялся 5 октября 2022 года в Женеве (Швейцария).Ключевая роль в двустороннем взаимодействии принадлежит Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству (МПК), образованной в соответствии с Соглашением об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии от 26 августа 2009 года. 8 февраля 2023 года в Москве состоялось ее очередное заседание. Россия оказывает республике масштабную социально-экономическую помощь. В 2013 году была восстановлена Цхинвальская швейная фабрика, в 2017 году был открыт мясоперерабатывающий комплекс "Растдон", было запущено производство минеральной воды "Осетинская". В числе социально значимых объектов, построенных Россией – магистральный газопровод "Владикавказ-Цхинвал", Транскавказская автомагистраль (Транскам), ЛЭП в Ленингорский район. Реализована Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы с общим объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей (по полтора миллиарда ежегодно). Она включала в себя 52 мероприятия, направленных на строительство объектов социального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры. В ноябре 2022 года была утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы. Общий объем ее финансирования составляет 3,587 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 1,157 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,215 миллиарда рублей, в 2025 году – 1,215 миллиарда рублей. Программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, в том числе 37 мероприятий, реализация которых начата в предыдущих инвестиционных программах содействия социально-экономическому развитию республики.Обсуждается реализация инвестпроектов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, логистики и туризма.В 2021 году российско-югоосетинский товарооборот составил более 130,2 миллионов долларов. Из них российский экспорт – 107,5 миллионов долларов, импорт – 22,8 миллионов долларов. По итогам 2022 года товарооборот между странами увеличился на 4,2% и составил 135,7 миллионнов долларов.Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, минеральными продуктами, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.; российский импорт – текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.Развивается сотрудничество в газовой области. В частности, "Газпром" выделил 10 миллиардов рублей на строительство в республике газопровода Дзаурикау-Цхинвал.Его пуск был произведен 26 августа 2009 года в Цхинвале, производительность составляет 252,5 миллионов кубометров в год. Газопровод в Цхинвал позволил газифицировать столицу республики. Следующими в очереди на газификацию были южные районы республики. В 2010 году под эти цели было создано совместное предприятие "Газпрома" и правительства РЮО – ОАО "Газпром – Южная Осетия". В 2015 году появилась первая схема генеральной газификации республики. Она предусматривала газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и свыше 370 километров внутрипоселковых газопроводов. Однако процесс начал "буксовать" из-за отсутствия инвестиций.В 2019 году была принята еще одна схема газификации, однако процесс шел медленно. В результате "Газпром" принял решение о приобретении пакета акций компании "Газпром –Южная Осетия", таким образом, взяв на себя ответственность по инвестированию в развитие трубопровода не менее 2 миллиардов рублей. Осуществляется сотрудничество в военной сфере.На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия от 7 апреля 2010 года в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осетия.31 марта 2017 года Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии. В июле 2017 года парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской армии в состав Вооруженных сил России. 5 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российской армии. Стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере и образовании.4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял Конституционный закон "О государственных языках Республики Южная Осетия", в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским является одним из двух государственных языков республики.Россия ежегодно выделяет образовательные квоты для югоосетинских абитуриентов. Россия оказывает Южной Осетии помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.В мае 2021 года в Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". В ноябре 2021 года в республику поступила вакцина "Спутник Лайт".Многоплановый характер носит взаимодействие с Южной Осетией по линии субъектов Российской Федерации. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Архангельской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской и Ульяновской областями, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиками, Северной Осетией, Крымом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

южная осетия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, южная осетия, москва, анатолий бибилов, владимир путин, алан гаглоев, газпром, совет федерации рф, снг