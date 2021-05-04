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В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"
В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"
Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Южной Осетии во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:29
2021-05-04T15:29
2021-05-04T15:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 4 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Южной Осетии во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева."Вакцинация от коронавируса началась сегодня", - сказала она.Глава минздрава республики Георгий Тотчиев 22 апреля сообщал, что первую партию "Спутника V" ожидают в Южной Осетии через две недели. Гассиева во вторник уточнила, что вакцину в республику уже доставили.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, южная осетия