https://ria.ru/20210504/sputnik-1731105132.html

В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"

В Южной Осетии началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Южной Осетии во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:29

2021-05-04T15:29

2021-05-04T15:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 4 мая - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Южной Осетии во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева."Вакцинация от коронавируса началась сегодня", - сказала она.Глава минздрава республики Георгий Тотчиев 22 апреля сообщал, что первую партию "Спутника V" ожидают в Южной Осетии через две недели. Гассиева во вторник уточнила, что вакцину в республику уже доставили.

https://ria.ru/20210504/privivka-1731096604.html

южная осетия

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, южная осетия