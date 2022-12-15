https://ria.ru/20221215/komissiya-1838911090.html

Россия и Южная Осетия создадут межпарламентскую комиссию высокого уровня

Россия и Южная Осетия создадут межпарламентскую комиссию высокого уровня - РИА Новости, 15.12.2022

Россия и Южная Осетия создадут межпарламентскую комиссию высокого уровня

России и Южной Осетии следует развивать межпарламентские связи, поэтому будет создана комиссия высокого уровня между парламентами двух стран, сообщил спикер... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:19

2022-12-15T15:19

2022-12-15T15:19

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. России и Южной Осетии следует развивать межпарламентские связи, поэтому будет создана комиссия высокого уровня между парламентами двух стран, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель Госдумы Володин в четверг встретился с председателем Парламента Республики Южная Осетия Аланом Алборовым."Было бы правильно более эффективно развивать межпарламентские связи… Мы выходим на подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня. Нам необходимо наполнить конкретным содержанием наш диалог для того, чтобы граждане видели отдачу от своих депутатов и отношения наших стран укреплялись", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Алборов подчеркнул, что Южная Осетия высоко ценит поддержку России, как стратегического партнера."Мы понимаем, насколько трудно сейчас России выдерживать всю тяжесть и военной операции, и процесса восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях, сложности интеграции новых регионов в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления со стороны коллективного Запада", - сказал председатель парламента Южной Осетии.По словам Алборова, Южная Осетия прошла тот же путь, который сейчас проходят жители новых субъектов РФ."Нам хорошо известна политика двойных стандартов и двойной морали. И мы помним, что значит поддержка России в тяжелый, судьбоносный момент", — добавил он.Председателем Парламента Республики Южная Осетия передал председателю Госдумы приветствие от президента Южной Осетии Алана Гаглоева и пригласил Володина посетить Республику.

https://ria.ru/20221205/osetiya-1836487062.html

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вячеслав володин, россия, южная осетия, госдума рф, политика