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Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор - РИА Новости, 18.11.2022
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Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор
Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор - РИА Новости, 18.11.2022
Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор
Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков в ходе встречи с... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:52
2022-11-18T19:52
общество
сергей цеков
алан гаглоев
россия
южная осетия
цхинвал
совет федерации рф
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ЦХИНВАЛ, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков в ходе встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым.Делегация Совфеда РФ прибыла в пятницу в Цхинвал с рабочим визитом."Мы будем делать все для оказания помощи Республике Южная Осетия. Возможности у нас большие. Хотелось бы, чтобы вы успешно развивались, использовали свои внутренние возможности", – сказал он.Цеков подчеркнул, что "проблемы Южной Осетии – это проблемы России и наоборот". В свою очередь Гаглоев отметил, что республика в самые тяжелые годы всегда чувствовала поддержку своего стратегического партнера."Вектор Южной Осетии всегда был и будет направлен исключительно в сторону России. Сегодня представители Южной Осетии вместе со своими братьями принимают участие в специальной военной операции. Нисколько не сомневаемся, что победа будет за нами", – сказал президент.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20221101/pomosch-1828472110.html
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общество, сергей цеков, алан гаглоев, россия, южная осетия, цхинвал, совет федерации рф
Общество, Сергей Цеков, Алан Гаглоев, Россия, Южная Осетия, Цхинвал, Совет Федерации РФ
19:52 18.11.2022
 
Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил сенатор

Сенатор Цеков: Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор Сергей Цеков
Сенатор Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все для оказания помощи Южной Осетии, заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков в ходе встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым.
Делегация Совфеда РФ прибыла в пятницу в Цхинвал с рабочим визитом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:44
Россия поможет Южной Осетии в сфере развития республики, заявил Лавров
"Мы будем делать все для оказания помощи Республике Южная Осетия. Возможности у нас большие. Хотелось бы, чтобы вы успешно развивались, использовали свои внутренние возможности", – сказал он.
Цеков подчеркнул, что "проблемы Южной Осетии – это проблемы России и наоборот". В свою очередь Гаглоев отметил, что республика в самые тяжелые годы всегда чувствовала поддержку своего стратегического партнера.
"Вектор Южной Осетии всегда был и будет направлен исключительно в сторону России. Сегодня представители Южной Осетии вместе со своими братьями принимают участие в специальной военной операции. Нисколько не сомневаемся, что победа будет за нами", – сказал президент.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 18:35
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям
 
ОбществоСергей ЦековАлан ГаглоевРоссияЮжная ОсетияЦхинвалСовет Федерации РФ
 
 
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