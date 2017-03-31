Шойгу подписал соглашение о переходе части войск Южной Осетии в армию РФ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии.

Подписи под документом поставили министры обороны России и Южной Осетии генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев.

Также стороны подписали соглашение по взаимодействию фельдъегерских служб по линии Минобороны.

"Мы, как и раньше, рассматриваем сотрудничество между Россией и Южной Осетией как один из стабилизирующих факторов на Кавказе. В целом нас связывают давние отношения", — сказал Шойгу на церемонии подписания соглашения.

Он напомнил, что Россия всегда поддерживала Южную Осетию и первой признала независимость республики.

В свою очередь Гассеев поблагодарил Россию и ее армию за помощь Южной Осетии, поддержание мира и стабильности в республике.

"Благодаря России сегодня мы живем мирной жизнью и строим свое будущее", — добавил он.

Соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии президент Владимир Путин одобрил 14 марта. По словам главы Южной Осетии Леонида Тибилова, этот шаг укрепит обороноспособность республики.