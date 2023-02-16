https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

Россия перешла в атомное наступление

Россия перешла в атомное наступление - РИА Новости, 16.02.2023

Россия перешла в атомное наступление

Наши собственные граждане часто полны кислых сомнений относительно успехов России. Парадокс, но западные оппоненты, как ни странно, находятся ровно в таком же... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:00

2023-02-16T08:00

2023-02-16T08:11

авторы

россия

украина

сша

алексей лихачев

сергей лавров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нато

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Наши собственные граждане часто полны кислых сомнений относительно успехов России. Парадокс, но западные оппоненты, как ни странно, находятся ровно в таком же эмоциональном состоянии. На полях Bloomberg вышла тоскливо-серая статья, авторы которой сообщают, что корпорация "Росатом" неудержимо разворачивает крылья уже даже не над региональной картой, а над глобусом в целом.Британский аналитический Royal United Services Institute, сведя воедино разрозненные и косвенные данные, пришел к выводу, что за год — как они это называют — "войны на Украине" российская атомная корпорация увеличила свой экспортный портфель сразу на 20 процентов. Отмечается, что росту способствовало увеличение объемов продаж — как физической инфраструктуры (реакторов), так и топлива. Последняя позиция принесла две пятых прибыли корпорации.Точные данные о прибылях не называются, но заокеанские специалисты оценивают их в десятки миллиардов долларов.Горьким разочарованием сочатся данные по союзникам США в Европе. В частности, такие члены НАТО, как Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия, на протяжении прошедших 12 месяцев стабильно покупали тепловыделяющие сборки с топливом для собственных АЭС. Пилюлю пытались подсластить официальными заявлениями политиков Болгарии, Финляндии и Словакии, которые клятвенно пообещали сменить поставщика топлива для АЭС, но на данный момент таковые не найдены и вообще непонятно, к кому в принципе можно обратиться по столь щепетильному вопросу. Потому как единственный крупный конкурент российской корпорации — компания Urenco — с трудом закрывает текущий портфель заказов.Если оценить общий эмоциональный фон публикации, то можно заметить сильнейшее раздражение каждого члена западного альянса в отношении всех прочих союзников.Главными критиками продолжающегося сотрудничества на ниве атомной энергетики в ЕС выступают Польша и Германия. Первая никогда своей АЭС не имела, а вторая под давлением передовой повесточки добровольно угробила собственный атомпром. Крупнейшей и самой мощной немецкой станцией с четырьмя энергоблоками была АЭС "Грайфсвальд", расположенная в том самом порту, куда приходят трубы взорванных террористами "Северных потоков". Какая, право, ирония.Кстати, о моде.Авторы публикации с горечью отмечают, что Россия — вопреки общемировой тенденции — после распада Советского Союза сделала упор на сохранение отрасли, поставив ее на мощные рельсы постоянного государственного финансирования. Именно по этим рельсам "Росатом" сегодня и въезжает неудержимо на все новые рынки, фактически не имея конкурентов из числа тех стран, что хотели бы краха России.Налет легкого сюрреализма всему описанному придает тот факт, что ввести атомные антироссийские санкции требуют ровно две категории государств. Первая — это те, у кого вообще никогда не было своих АЭС или они вот-вот будут остановлены. Во второй — страны, у которых атомные электростанции есть, но они при этом все равно критически зависят от России и ее технологий.Наиболее хрестоматийным представителем второй группы является Украина. В интервью все тому же Bloomberg Петр Котин, глава украинского государственного "Энергоатома", взывает к совести союзников, при этом признает, что девять из оставшихся под управлением Киева реакторов принципиально зависят от поставок российского атомного топлива, а процесс его замены на продукцию Westinghouse даже сугубо умозрительно растянется на годы, а то и десятилетия. С учетом того, что текущий топливный цикл для российских ТВЭЛ составляет полтора года, у нас для населения Украины не самые светлые и теплые новости.А теперь перейдем к основному блюду — оно воистину прекрасно.Евросоюз за год ведения СВО, занимаясь санкционной эквилибристикой против российских углеводородов, с маниакальным упорством игнорировал тему атома. Более того, закупки российского топлива, комплектующих и технологий за 12 месяцев выросли втрое. Этим крайне недовольны в Вашингтоне, впрочем, у самих американцев рыло в пуху дальше некуда.Требуя этого от всех остальных, сами Соединенные Штаты не ввели ни единой ограничительной меры против "Росатома", его дочек и взаимодействующих предприятий. Позволим себе предположение, что подобный кунштюк случился из-за того, что Америка закупает у своего принципиального геостратегического конкурента одну пятую всего потребляемого топлива. Далее простейшая арифметика. Всего в США сейчас в строю находятся 92 атомных реактора, которые обеспечивают электричеством и теплом 100 миллионов американцев. Считаем долю российского участия и получаем, что минимум 18 энергоблоков целиком работают на российском уране, что позволяет освещать дома не менее 20 миллионов граждан.Самым ярким примером того, что на Западе все прекрасно понимают, является Венгрия, упрямо гнущая курс соблюдения национальных интересов. Будапешт уже фактически вышел на финишную прямую запуска строительства двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", причем выбрав "Росатом" в качестве исполнителя даже без проведения тендера. Аналитики Carnegie Endowment for International Peace констатируют, что у коллективного Запада просто нечем перебить российское предложение, потому что Москва только под этот проект выделила государственный кредит в размере восьми миллиардов евро. Западный мир подобных схем не ведает в принципе, там кредитование — это прерогатива исключительно частного банковского сектора, который не способен предложить процентную ставку в три процента, да еще и тотально подконтролен политическим центрам.В завершение добавим уже от себя, что минорное настроение зарубежных специалистов полностью оправданно.Буквально на прошлой неделе глава "Росатома" Алексей Лихачев обмолвился, что корпорация прямо сейчас ведет разработку совершенно новых проектов в десяти странах, а еще с четырьмя уже заключены предметные межправительственные соглашения. Никакой конкретики озвучено не было, а потому мы рискнем предположить, что речь идет о поставках технологий и строительстве новых объектов в Киргизии, которая уже удвоила запрос по мощности. В списке могут числиться Судан, Зимбабве и Саудовская Аравия, которая в ближайшее время в рамках кардинальной перестройки собственной энергетики будет проводить тендер на строительство современной АЭС. Есть еще Индия, традиционно тяготеющая к российским технологиям, но текущий статус переговоров по строительству новых станций неизвестен.Сюда же нужно обязательно добавить ЮАР, куда в прошлом месяце с визитом прилетал Сергей Лавров. Ситуация в энергетике там заслуживает целой монографии, отметим лишь, что еще совсем недавно американцы праздновали как свою победу подписание Йоханнесбургом "Соглашения раз-два-три", как его называют сами атомщики, а по факту — Atomic Energy Act, Section 123. Данный договор подразумевает допуск американских специалистов к запасам атомного, и особенно отработанного, топлива в стране. Тонкость в том, что западное право прецедентно и теперь ЮАР открыта для сотрудничества в атомной отрасли вообще с кем угодно, кто готов сделать выгодное и интересное предложение.Воистину, иногда нужно послушать недругов, чтобы перестать критиковать собственную страну по поводу и особенно без.

https://ria.ru/20230206/davlenie-1850119193.html

https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html

https://ria.ru/20221218/energoatom-1839555372.html

https://ria.ru/20220831/rosatom-1813584584.html

https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html

россия

украина

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, россия, украина, сша, алексей лихачев, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нато, евросоюз, атомная энергетика, санкции в отношении россии, санкции