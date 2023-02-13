https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851783131.html

В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций

В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 13.02.2023

В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций

Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:42

2023-02-13T18:42

2023-02-13T20:07

россия

польша

евросоюз

еврокомиссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

матеуш моравецкий

санкции

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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось.По данным радиостанции, Еврокомиссия представила его странам — членам объединения на минувших выходных, сегодня они получат таможенные коды каждого из товаров, на которые распространят ограничения. Сам законопроект ЕК может представить в среду.По его словам, в первую очередь польская сторона недовольна отсутствием санкций против "Росатома", что было главным требованием Украины, поддерживаемым Варшавой, а также запрета на импорт российских алмазов.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает от десятого пакета санкций возможности конфискации российских активов за рубежом.Как сообщило в понедельник Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, ЕС может включить в новый пакет санкций четыре российских банка. Кроме того, рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности грузовиков и машин, используемых для строительства. Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут использоваться в военных целях.Экономические санкции Евросоюза против России направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. Изначально эти ограничения вели 31 июля 2014-го сроком на один год. С этого момента их продлевают каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции и приняли уже девять пакетов ограничительных мер. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230212/sanktsii-1851573268.html

https://ria.ru/20230213/banki-1851664734.html

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польша

варшава

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россия, польша, евросоюз, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, матеуш моравецкий, санкции, варшава, владимир путин