18:42 13.02.2023 (обновлено: 20:07 13.02.2023)
В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций
Посол Польши при ЕС Садось: Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось.
По данным радиостанции, Еврокомиссия представила его странам — членам объединения на минувших выходных, сегодня они получат таможенные коды каждого из товаров, на которые распространят ограничения. Сам законопроект ЕК может представить в среду.
"Это ниже наших ожиданий", — сказал Садось, комментируя предварительное содержание санкционного пакета.
По его словам, в первую очередь польская сторона недовольна отсутствием санкций против "Росатома", что было главным требованием Украины, поддерживаемым Варшавой, а также запрета на импорт российских алмазов.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает от десятого пакета санкций возможности конфискации российских активов за рубежом.
Как сообщило в понедельник Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, ЕС может включить в новый пакет санкций четыре российских банка. Кроме того, рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности грузовиков и машин, используемых для строительства. Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут использоваться в военных целях.
Экономические санкции Евросоюза против России направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. Изначально эти ограничения вели 31 июля 2014-го сроком на один год. С этого момента их продлевают каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.
После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции и приняли уже девять пакетов ограничительных мер. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.