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В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 13.02.2023
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В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций
В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 13.02.2023
В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций
Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:42
2023-02-13T20:07
россия
польша
евросоюз
еврокомиссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
матеуш моравецкий
санкции
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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось.По данным радиостанции, Еврокомиссия представила его странам — членам объединения на минувших выходных, сегодня они получат таможенные коды каждого из товаров, на которые распространят ограничения. Сам законопроект ЕК может представить в среду.По его словам, в первую очередь польская сторона недовольна отсутствием санкций против "Росатома", что было главным требованием Украины, поддерживаемым Варшавой, а также запрета на импорт российских алмазов.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает от десятого пакета санкций возможности конфискации российских активов за рубежом.Как сообщило в понедельник Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, ЕС может включить в новый пакет санкций четыре российских банка. Кроме того, рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности грузовиков и машин, используемых для строительства. Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут использоваться в военных целях.Экономические санкции Евросоюза против России направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. Изначально эти ограничения вели 31 июля 2014-го сроком на один год. С этого момента их продлевают каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции и приняли уже девять пакетов ограничительных мер. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230212/sanktsii-1851573268.html
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россия, польша, евросоюз, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, матеуш моравецкий, санкции, варшава, владимир путин
Россия, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, Матеуш Моравецкий, Санкции, Варшава, Владимир Путин
18:42 13.02.2023 (обновлено: 20:07 13.02.2023)
 
В Польше заявили, что разочаровались в новом пакете антироссийских санкций

Посол Польши при ЕС Садось: Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Варшаву разочаровал предварительный проект десятого пакета санкций Евросоюза против России, заявил в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось.
По данным радиостанции, Еврокомиссия представила его странам — членам объединения на минувших выходных, сегодня они получат таможенные коды каждого из товаров, на которые распространят ограничения. Сам законопроект ЕК может представить в среду.

"Это ниже наших ожиданий", — сказал Садось, комментируя предварительное содержание санкционного пакета.

По его словам, в первую очередь польская сторона недовольна отсутствием санкций против "Росатома", что было главным требованием Украины, поддерживаемым Варшавой, а также запрета на импорт российских алмазов.
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На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает от десятого пакета санкций возможности конфискации российских активов за рубежом.
Как сообщило в понедельник Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, ЕС может включить в новый пакет санкций четыре российских банка. Кроме того, рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности грузовиков и машин, используемых для строительства. Дополнительные ограничения могут затронуть экспорт электронных компонентов, которые могут использоваться в военных целях.
Экономические санкции Евросоюза против России направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. Изначально эти ограничения вели 31 июля 2014-го сроком на один год. С этого момента их продлевают каждые полгода. Москва приняла ответные меры, в частности, запретила импорт отдельных категорий продукции из европейских стран.
После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС значительно расширили санкции и приняли уже девять пакетов ограничительных мер. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике.
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РоссияПольшаЕвросоюзЕврокомиссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкции в отношении РоссииМатеуш МоравецкийСанкцииВаршаваВладимир Путин
 
 
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