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В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах - РИА Новости, 06.02.2023
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах
"Росатом" близок к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:13
2023-02-06T18:13
2023-02-06T18:35
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Росатом" близок к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 34 энергоблоков в 11 странах.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849978274.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
18:13 06.02.2023 (обновлено: 18:35 06.02.2023)
В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах
Глава "Росатома" Лихачев: компания может построить АЭС в трех-четырех новых странах