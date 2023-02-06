https://ria.ru/20230206/aes-1850116362.html

В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах

В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах - РИА Новости, 06.02.2023

В "Росатоме" рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах

"Росатом" близок к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:13

2023-02-06T18:13

2023-02-06T18:35

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Росатом" близок к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 34 энергоблоков в 11 странах.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849978274.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"