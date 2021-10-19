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Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030"
Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030" - РИА Новости, 19.10.2021
Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030"
В мире продолжает бушевать энергетический кризис, по своей разрушительности сопоставимый с глобальным торнадо. На фоне испытывающих немалые трудности Китая,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:00
2021-10-19T08:01
авторы
германия
дуайт эйзенхауэр
евросоюз
северный поток — 2
siemens
россия
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В мире продолжает бушевать энергетический кризис, по своей разрушительности сопоставимый с глобальным торнадо. На фоне испытывающих немалые трудности Китая, Индии и Великобритании наша собственная страна кажется островком сонной стабильности: Россию не накрывают веерные отключения, у нас не скачет безумным галопом стоимость генерации и мы ни у кого не просим дополнительных перетоков.В Европе же тем временем происходит невообразимое. В правительство ФРГ поступило открытое письмо, подписанное двадцатью пятью известными учеными и экологами. Они требуют, чтобы немецкие законодатели набрались храбрости и перенесли остановку последних атомных электростанций на как можно более поздний период.Неизвестно, какие исследования и расчеты проводила инициативная группа, но они пришли к единому заключению, что остановка последних АЭС не просто не спасет мировую экологию, а наоборот, приведет к дополнительным выбросам парниковых газов. По оценкам упомянутых специалистов, вывод восьми гигаватт установленной атомной мощности потребует сжигания большего количества углеводородов, в результате чего эмиссия CO2 рывком увеличится на 20 миллионов тонн. Если это произойдет, Германия не только не выполнит собственную программу декарбонизации, предусматривающую к 2030 году снижение выбросов на 65 процентов, но и откатится в своем экологическом прогрессе сразу на двадцать лет назад. Ожидаемый вред будет на пять процентов выше по сравнению с 1990 годом, когда о борьбе с глобальным потеплением никто слыхом не слыхивал.История атомной энергетики в Германии являет собой максимально наглядный пример того, как можно в угоду политическим трендам выкопать себе яму, чтобы позднее героически из нее выбираться.Уже в начале пятидесятых годов прошлого века стало совершенно понятно, что кровью нового мира будет электроэнергия. Без нее просто невозможен промышленный рывок, и потому все индустриальные страны обратили свои взгляды на мирный атом. Как и в случае с вооружениями, в сфере атомной энергетики шла непримиримая, хотя и не столь заметная гонка, в которой участвовали Советский Союз и страны западного блока. Первый промышленный атомный реактор в СССР заработал в 1954 году в Обнинске, в США четырьмя годами позже: первую АЭС Shippingport открывал лично президент Дуайт Эйзенхауэр.Для американцев, полностью контролировавших жизнь ФРГ, было делом престижа утереть нос Советам. Потому уже в 1960 году компания General Electric в содружестве с тогда западногерманским концерном Siemens построили и запустили в городке Карлштайн-ам-Майн в Баварии первую немецкую АЭС. Это была простенькая и примитивная по нынешним меркам станция, с устаревшим реактором типа BWR, где вода использовалась одновременно в роли охладителя и замедлителя, а в качестве топлива применялся обогащенный оксид урана. Мощность АЭС Kahl была всего 15 мегаватт, но именно она дала старт государственной атомной программе.Далее события развивались стремительно. В следующее десятилетие на немецких землях построена целая россыпь АЭС, мощность которых неуклонно росла: Leopoldshafen, Jülich, Gundremmingen, Obrigheim, Lingen — это неполный перечень возведенных объектов. Атомная программа Германии, начинавшаяся со скромной станции Kahl, к 1972 году доросла до запуска АЭС Stade, чья мощность достигала уже 640 мегаватт.Советский Союз ответил запуском в ГДР в 1966 году станции Rheinsberg, а в промежутке 1974-1979 годов были построены сразу четыре энергоблока с реакторами ВВЭР в городе Грайфсвальд. В том самом, куда сегодня приходит труба "Северного потока — 2".Кстати, занятный исторический факт. Одним из обязательных условий объединения Германии было немедленное закрытие пяти энергоблоков на обеих советских станциях, что и было сделано в 1990 году без малейшего промедления. Почему под нож не пошла ни одна американская АЭС — вопрос открытый.До аварии на японской "Фукусиме" в Германии работало семнадцать атомных энергоблоков, которые вырабатывали более четверти всей национальной электроэнергии (133 тераватт-час по состоянию на 2011 год). В августе этого же года в силу вступила 13-я поправка к международному закону Nuclear Power Act, по ее условиям Германия должна была немедленно закрыть ряд действующих АЭС. Энергетики и владельцы станций пытались опротестовать этот закон в Федеральном конституционном суде, но проиграли. В результате этого всего за три месяца были остановлены энергоблоки станций Biblis A и B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Phillipsburg 1 и Unterweser.По странному стечению обстоятельств на этот период приходится резкий скачок импорта природного газа. Если в 2011 году Берлин закупал чуть более 80 миллиардов кубометров газа, то уже к 2015-му этот показатель перевалил за сотню и далее — по мере закрытия АЭС эта зависимость только росла.Именно поэтому, учитывая происходящее сейчас в мире энергетики, мы позволим себе предположить, что настойчивая просьба авторов упомянутого выше письма связана вовсе не с экологией. Линкор немецкой промышленности входит в шторм дефицита электроэнергии, купировать который невозможно без сохранения оставшихся в строю шести реакторов. Атомная энергетика Германии сегодня — это восемь гигаватт установленной мощности. Закрытие к концу года объектов Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen C уронит производство атомного электричества вполовину, то есть разом выпадут целых пять процентов (32 тераватт-часа) рынка.Также нужно понимать, что Германия экспортирует электроэнергию в Австрию, Польшу, Нидерланды и Чехию, то есть под угрозой не только восстановление своей экономики, но и выполнение внешних контрактов, приносящих в казну изрядные прибыли.Поверить в то, что защитники экологии столь удачно перестали ненавидеть атомную энергетику, довольно сложно. Таких совпадений просто не бывает в суровом мире громадных денег и рыночной конкуренции. Более того, весьма вероятно, что Европу ждет резкая смена курса и риторики.О планах полного отказа от атомной генерации объявили Испания (шесть энергоблоков), Швейцария (четыре блока), Бельгия (семь реакторов) и Швеция (шесть реакторов). Eurostat Statistics сообщает, что на базе атома в Евросоюзе производится 26 процентов электричества. Если политики продолжат свой безумный путь декарбонизации, это просто обрушит Единую европейскую энергосеть.Впрочем, мы не зря сказали, что геополитические ветры сменили направление. В Швеции, которая ранее выводила и консервировала собственные АЭС, две недели назад из-за острого дефицита энергии была возвращена в строй ТЭС Karlhamn. Она работает на мазуте, и нигде не слышно возмущенных криков об убийстве экологии.Запасемся толикой терпения и подождем, кого следующего возлюбит экологически озабоченная общественность.
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Сергей Савчук
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60
авторы, германия, дуайт эйзенхауэр, евросоюз, северный поток — 2, siemens, россия
08:00 19.10.2021 (обновлено: 08:01 19.10.2021)
 

Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030"

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС Гронде в Германии
АЭС Гронде в Германии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Focke Strangmann
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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В мире продолжает бушевать энергетический кризис, по своей разрушительности сопоставимый с глобальным торнадо. На фоне испытывающих немалые трудности Китая, Индии и Великобритании наша собственная страна кажется островком сонной стабильности: Россию не накрывают веерные отключения, у нас не скачет безумным галопом стоимость генерации и мы ни у кого не просим дополнительных перетоков.
В Европе же тем временем происходит невообразимое. В правительство ФРГ поступило открытое письмо, подписанное двадцатью пятью известными учеными и экологами. Они требуют, чтобы немецкие законодатели набрались храбрости и перенесли остановку последних атомных электростанций на как можно более поздний период.
Сотрудники атомной электростанции Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:30В мире
Десять стран ЕС предложили развивать ядерную энергетику из-за цен на газ
Неизвестно, какие исследования и расчеты проводила инициативная группа, но они пришли к единому заключению, что остановка последних АЭС не просто не спасет мировую экологию, а наоборот, приведет к дополнительным выбросам парниковых газов. По оценкам упомянутых специалистов, вывод восьми гигаватт установленной атомной мощности потребует сжигания большего количества углеводородов, в результате чего эмиссия CO2 рывком увеличится на 20 миллионов тонн. Если это произойдет, Германия не только не выполнит собственную программу декарбонизации, предусматривающую к 2030 году снижение выбросов на 65 процентов, но и откатится в своем экологическом прогрессе сразу на двадцать лет назад. Ожидаемый вред будет на пять процентов выше по сравнению с 1990 годом, когда о борьбе с глобальным потеплением никто слыхом не слыхивал.
История атомной энергетики в Германии являет собой максимально наглядный пример того, как можно в угоду политическим трендам выкопать себе яму, чтобы позднее героически из нее выбираться.
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступает во время студенческой забастовки - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 08:00
Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
Уже в начале пятидесятых годов прошлого века стало совершенно понятно, что кровью нового мира будет электроэнергия. Без нее просто невозможен промышленный рывок, и потому все индустриальные страны обратили свои взгляды на мирный атом. Как и в случае с вооружениями, в сфере атомной энергетики шла непримиримая, хотя и не столь заметная гонка, в которой участвовали Советский Союз и страны западного блока. Первый промышленный атомный реактор в СССР заработал в 1954 году в Обнинске, в США четырьмя годами позже: первую АЭС Shippingport открывал лично президент Дуайт Эйзенхауэр.
Для американцев, полностью контролировавших жизнь ФРГ, было делом престижа утереть нос Советам. Потому уже в 1960 году компания General Electric в содружестве с тогда западногерманским концерном Siemens построили и запустили в городке Карлштайн-ам-Майн в Баварии первую немецкую АЭС. Это была простенькая и примитивная по нынешним меркам станция, с устаревшим реактором типа BWR, где вода использовалась одновременно в роли охладителя и замедлителя, а в качестве топлива применялся обогащенный оксид урана. Мощность АЭС Kahl была всего 15 мегаватт, но именно она дала старт государственной атомной программе.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 12:54
Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным
Далее события развивались стремительно. В следующее десятилетие на немецких землях построена целая россыпь АЭС, мощность которых неуклонно росла: Leopoldshafen, Jülich, Gundremmingen, Obrigheim, Lingen — это неполный перечень возведенных объектов. Атомная программа Германии, начинавшаяся со скромной станции Kahl, к 1972 году доросла до запуска АЭС Stade, чья мощность достигала уже 640 мегаватт.
Советский Союз ответил запуском в ГДР в 1966 году станции Rheinsberg, а в промежутке 1974-1979 годов были построены сразу четыре энергоблока с реакторами ВВЭР в городе Грайфсвальд. В том самом, куда сегодня приходит труба "Северного потока — 2".
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 18:15
Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4"
Кстати, занятный исторический факт. Одним из обязательных условий объединения Германии было немедленное закрытие пяти энергоблоков на обеих советских станциях, что и было сделано в 1990 году без малейшего промедления. Почему под нож не пошла ни одна американская АЭС — вопрос открытый.
До аварии на японской "Фукусиме" в Германии работало семнадцать атомных энергоблоков, которые вырабатывали более четверти всей национальной электроэнергии (133 тераватт-час по состоянию на 2011 год). В августе этого же года в силу вступила 13-я поправка к международному закону Nuclear Power Act, по ее условиям Германия должна была немедленно закрыть ряд действующих АЭС. Энергетики и владельцы станций пытались опротестовать этот закон в Федеральном конституционном суде, но проиграли. В результате этого всего за три месяца были остановлены энергоблоки станций Biblis A и B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Phillipsburg 1 и Unterweser.
По странному стечению обстоятельств на этот период приходится резкий скачок импорта природного газа. Если в 2011 году Берлин закупал чуть более 80 миллиардов кубометров газа, то уже к 2015-му этот показатель перевалил за сотню и далее — по мере закрытия АЭС эта зависимость только росла.
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 18:46В мире
Путин объяснил, из-за чего растут цены на газ в Европе
Именно поэтому, учитывая происходящее сейчас в мире энергетики, мы позволим себе предположить, что настойчивая просьба авторов упомянутого выше письма связана вовсе не с экологией. Линкор немецкой промышленности входит в шторм дефицита электроэнергии, купировать который невозможно без сохранения оставшихся в строю шести реакторов. Атомная энергетика Германии сегодня — это восемь гигаватт установленной мощности. Закрытие к концу года объектов Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen C уронит производство атомного электричества вполовину, то есть разом выпадут целых пять процентов (32 тераватт-часа) рынка.
Также нужно понимать, что Германия экспортирует электроэнергию в Австрию, Польшу, Нидерланды и Чехию, то есть под угрозой не только восстановление своей экономики, но и выполнение внешних контрактов, приносящих в казну изрядные прибыли.
Поверить в то, что защитники экологии столь удачно перестали ненавидеть атомную энергетику, довольно сложно. Таких совпадений просто не бывает в суровом мире громадных денег и рыночной конкуренции. Более того, весьма вероятно, что Европу ждет резкая смена курса и риторики.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:33
Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин
О планах полного отказа от атомной генерации объявили Испания (шесть энергоблоков), Швейцария (четыре блока), Бельгия (семь реакторов) и Швеция (шесть реакторов). Eurostat Statistics сообщает, что на базе атома в Евросоюзе производится 26 процентов электричества. Если политики продолжат свой безумный путь декарбонизации, это просто обрушит Единую европейскую энергосеть.
Впрочем, мы не зря сказали, что геополитические ветры сменили направление. В Швеции, которая ранее выводила и консервировала собственные АЭС, две недели назад из-за острого дефицита энергии была возвращена в строй ТЭС Karlhamn. Она работает на мазуте, и нигде не слышно возмущенных криков об убийстве экологии.
Запасемся толикой терпения и подождем, кого следующего возлюбит экологически озабоченная общественность.
Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 13:53
Бывший канцлер Германии объяснил рост цен на газ в Европе
 
АвторыГерманияДуайт ЭйзенхауэрЕвросоюзСеверный поток — 2SiemensРоссия
 
 
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