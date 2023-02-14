https://ria.ru/20230214/uest-1852018523.html

Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма

Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма - РИА Новости, 14.02.2023

Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма

Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:08

2023-02-14T19:08

2023-02-14T19:08

шоубиз

канье уэст

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные высказывания музыканта, сообщил журнал Rolling Stone. Организация опубликовала исследование, в котором говорилось о домогательствах, актах вандализма и запугиваниях, совершенных под лозунгом "Канье прав!". Кроме того, в отчете упомянули случай, когда посетитель еврейского ресторана заказал "специальное блюдо от Канье" и затем пожелал смерти евреям. В прошлом году Уэст признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания. Прошлой осенью музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Его поведение вызвало резонанс в обществе. В результате известные бренды прекратили сотрудничество с рэпером, а его соцсети заблокировали. Осенью Forbes подсчитал убытки скандального артиста. Его состояние оценили в 400 миллионов долларов после расторжения контракта с Adidas. В декабре прошлого года исполнитель призвал евреев простить Гитлера. Также он заявил, что "евреи должны работать на христиан". Ранее партия лейбористов Австралии потребовала запретить Уэсту въезд в страну. Причиной стали антисемитские высказывания музыканта.

https://ria.ru/20230208/rogan-1850645015.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, шоу-бизнес