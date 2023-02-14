Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма
Еврейская организация обвинила Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма
© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
© AP Photo / Ashley Landis
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные высказывания музыканта, сообщил журнал Rolling Stone.
Организация опубликовала исследование, в котором говорилось о домогательствах, актах вандализма и запугиваниях, совершенных под лозунгом "Канье прав!". Кроме того, в отчете упомянули случай, когда посетитель еврейского ресторана заказал "специальное блюдо от Канье" и затем пожелал смерти евреям.
В прошлом году Уэст признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания.
Прошлой осенью музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Его поведение вызвало резонанс в обществе. В результате известные бренды прекратили сотрудничество с рэпером, а его соцсети заблокировали.
Осенью Forbes подсчитал убытки скандального артиста. Его состояние оценили в 400 миллионов долларов после расторжения контракта с Adidas.
В декабре прошлого года исполнитель призвал евреев простить Гитлера. Также он заявил, что "евреи должны работать на христиан".
Ранее партия лейбористов Австралии потребовала запретить Уэсту въезд в страну. Причиной стали антисемитские высказывания музыканта.
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