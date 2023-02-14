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Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма - РИА Новости, 14.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230214/uest-1852018523.html
Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма
Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма - РИА Новости, 14.02.2023
Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма
Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:08
2023-02-14T19:08
шоубиз
канье уэст
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные высказывания музыканта, сообщил журнал Rolling Stone. Организация опубликовала исследование, в котором говорилось о домогательствах, актах вандализма и запугиваниях, совершенных под лозунгом "Канье прав!". Кроме того, в отчете упомянули случай, когда посетитель еврейского ресторана заказал "специальное блюдо от Канье" и затем пожелал смерти евреям. В прошлом году Уэст признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания. Прошлой осенью музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Его поведение вызвало резонанс в обществе. В результате известные бренды прекратили сотрудничество с рэпером, а его соцсети заблокировали. Осенью Forbes подсчитал убытки скандального артиста. Его состояние оценили в 400 миллионов долларов после расторжения контракта с Adidas. В декабре прошлого года исполнитель призвал евреев простить Гитлера. Также он заявил, что "евреи должны работать на христиан". Ранее партия лейбористов Австралии потребовала запретить Уэсту въезд в страну. Причиной стали антисемитские высказывания музыканта.
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канье уэст, шоу-бизнес
Шоубиз, Канье Уэст, Шоу-бизнес
19:08 14.02.2023
 
Канье Уэста обвинили в росте преступлений на почве антисемитизма

Еврейская организация обвинила Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Ashley Landis
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еврейская организация Антидиффамационная лига обвинила рэпера Канье Уэста в росте преступлений на почве антисемитизма. Причиной послужили скандальные высказывания музыканта, сообщил журнал Rolling Stone.
Организация опубликовала исследование, в котором говорилось о домогательствах, актах вандализма и запугиваниях, совершенных под лозунгом "Канье прав!". Кроме того, в отчете упомянули случай, когда посетитель еврейского ресторана заказал "специальное блюдо от Канье" и затем пожелал смерти евреям.
В прошлом году Уэст признался в симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Кроме того, он позволял себе антисемитские высказывания.
Прошлой осенью музыкант посетил Неделю моды в Париже в футболке со слоганом превосходства белых White Lives Matter. Его поведение вызвало резонанс в обществе. В результате известные бренды прекратили сотрудничество с рэпером, а его соцсети заблокировали.
Осенью Forbes подсчитал убытки скандального артиста. Его состояние оценили в 400 миллионов долларов после расторжения контракта с Adidas.
В декабре прошлого года исполнитель призвал евреев простить Гитлера. Также он заявил, что "евреи должны работать на христиан".
Ранее партия лейбористов Австралии потребовала запретить Уэсту въезд в страну. Причиной стали антисемитские высказывания музыканта.
Джо Роган - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 18:46Шоубиз
Американского комика обвинили в антисемитизме
 
ШоубизКанье УэстШоу-бизнес
 
 
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