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И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230214/svadba-1851781986.html
И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры
И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры - РИА Новости, 14.02.2023
И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры
"Обещаю хранить верность, быть рядом в горе и радости, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас" — многие хотят произнести эту клятву в необычной... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:00
2023-02-14T08:08
туризм
туризм
маршруты - туризм
шри-ланка
куба
россия
мальдивы
сейшельские острова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. "Обещаю хранить верность, быть рядом в горе и радости, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас" — многие хотят произнести эту клятву в необычной обстановке. Куда поехать, чтобы зарегистрировать семейный союз официально, а где лучше провести только красивую церемонию, сколько стоит такой тур и как минимизировать расходы — в материале РИА Новости.Экзотика на выбор"Мальдивы, Таиланд и Сейшелы — самые востребованные направления для свадебных церемоний", — говорит директор по маркетингу Tez Tour Елена Якимова. Часто к этому списку добавляют Маврикий, Шри-Ланку и Кубу. Но Мальдивы — лидеры рейтинга у всех туроператоров. Преимущества: чистейший Индийский океан, белый пудровый песок и возможность отдыха на уединенной вилле, перечисляют в пресс-службе LOTİ. Церемонию можно провести на традиционной лодке дони, на яхте или на пляже необитаемого острова.Самые популярные отели для свадебных торжеств — "пятерки" Hideaway Beach Resort, Centara Grand Island Resort &amp; Spa, The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Стоимость недельного тура на двоих — от 411 тысяч рублей.Цены на саму свадьбу начинаются от 600 долларов, уточняет Якимова. В базовый пакет входят церемония на берегу, букет невесты, бутылка шампанского и фрукты. Другие опции (фотограф, услуги стилиста, праздничный торт) приобретают дополнительно. Многие гостиницы предлагают бонусы — посещение спа, интересные экскурсии, тематический ужин или украшение номера.Как ни странно, но свадьба мечты на островах — это еще и возможность сэкономить. Ведь стоимость платья, прически, макияжа, работы фотографа, музыкантов и траты на ресторан в России уже, как правило, превышают миллион рублей.Есть еще один бонус — сразу после праздника туристы автоматически оказываются в самом подходящем месте для медового месяца, отмечают в LOTİ.Не забудьте справкиРоссияне могут провести за рубежом официальное торжество, получив документы о заключении брака, либо же обойтись красивой церемонией — просто "обновить" клятвы, рассказывает менеджер свадебного отдела компании Wedding Travel Оксана Николаева.В первом случае пары чаще всего едут на Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку. В других странах сложная бюрократическая процедура: где-то надо прибыть за месяц до церемонии, где-то — везти целую папку документов.Если говорить о Карибах, то проще всего россиянам пожениться на Кубе. Там можно получить официальные свидетельства плюс прилететь прямым рейсом. А вот, например, на Барбадос и Доминикану добираться долго и с пересадками.На Мальдивах проводят красивую церемонию, но брак не заключают. Самый дешевый вариант свадебного тура — на Кубу и Шри-Ланку, говорит Оксана Николаева. Можно уложиться в сумму 350 тысяч рублей, из которых примерно 70 тысяч уйдет на документальное оформление семейного союза."На Шри-Ланке свадебные фотосессии проводят рано утром, пока макияж невесты и ее подружек не потек из-за жары", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Важные формальностиЖелающим оформить отношения на экзотических островах стоит помнить о важных моментах, предупреждает Оксана Николаева.Так, свидетельство о браке в некоторых странах выдают не сразу, а через месяц. Где-то супруга сможет взять фамилию мужа только по возвращении в Россию, после того как документ переведут и заверят. Надо заранее выяснить такую информацию.Для заключения брака за рубежом загранпаспорта недостаточно. С собой придется взять свидетельства о рождении, документы о разводе и смене фамилии (если такой опыт был), а также справку о том, что гражданин в данное время в браке не состоит.Страна абрикосового летаСвадебные туры в страны ближнего зарубежья — не самый частый запрос клиентов. Хотя, по словам Николаевой, путешественники в последние месяцы интересовались такой возможностью в Грузии и Казахстане.Торжества в Армении пользуются популярностью, подтверждает автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова. "Если раньше это была обязательная церемония для российских армян, то сегодня многие выбирают страну для ярких и оригинальных торжеств", — рассказывает эксперт.В Армении можно провести мероприятие на винодельне. "В окружении фантастических гор находится Van Ardi, готика ждет в замке Voskevaz, а для ценителей уюта и роскошных закатов подойдет Old Bridge", — перечисляет Акопова.Величина трат зависит от пожеланий пары и числа гостей. Кто-то выбирает "камерные" истории на 50 приглашенных, кто-то мечтает о большой армянской свадьбе, объясняет эксперт. Расходы на еду в лучших традициях восточного гостеприимства — от восьми тысяч рублей на персону. Участие музыкальных коллективов, украшения стола, создание фотозоны делают мероприятие дороже.Санкт-Петербург опередил КрымЕще несколько лет назад список самых популярных маршрутов для желающих связать себя узами брака выглядел иначе. Так, Европа потеряла свои позиции из-за непростой процедуры получения визы и долгих перелетов со стыковками."Спрос на свадебные церемонии сместился туда, куда летают прямые рейсы из России, а принимающие офисы и отели готовы предоставить услуги для молодоженов", — поясняет Домостроева.До пандемии самым востребованным направлением внутри страны был Крым, говорит Оксана Николаева. Сейчас добраться туда непросто, и список лидеров возглавил Санкт-Петербург с окрестностями."В городе на Неве продуманы специальные маршруты для молодоженов: Исаакиевский собор и его площадь — Медный всадник — церковь Спас на Крови — Три моста", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Провести свадьбу можно и в любом из дворцов — например, в Константиновском, Юсуповском, Гатчинском. Многие планируют торжество в атмосферных отелях с красивым видом: Astoria Hotel, SO, Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, Wawelberg.На втором месте рейтинга — Сочи. Самыми романтическими локациями туристы называют смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".Далее в списке — Москва и Подмосковье. Большой популярностью традиционно пользуются усадьбы Кусково, Царицыно, Кузьминки, Измайловский парк, где можно провести выездную церемонию, заказать кейтеринг, а гостей разместить в близлежащих отелях, отметили в "Алеане".Столичные гостиницы с видами на главные достопримечательности Москвы и роскошными интерьерами — это, например, "Метрополь", Savoy, Marriott Imperial Plaza.Есть интерес к оформлению брака в городах Золотого кольца и в Крыму.
https://ria.ru/20220503/armeniya-1786125370.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, шри-ланка, куба, россия, мальдивы, сейшельские острова, свадьба, впечатления - туризм
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Шри-Ланка, Куба, Россия, Мальдивы, Сейшельские острова, Свадьба, Впечатления - Туризм
08:00 14.02.2023 (обновлено: 08:08 14.02.2023)
 

И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры

© iStock.com / DedukhМолодожены на Кубе
Молодожены на Кубе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© iStock.com / Dedukh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. "Обещаю хранить верность, быть рядом в горе и радости, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас" — многие хотят произнести эту клятву в необычной обстановке. Куда поехать, чтобы зарегистрировать семейный союз официально, а где лучше провести только красивую церемонию, сколько стоит такой тур и как минимизировать расходы — в материале РИА Новости.

Экзотика на выбор

"Мальдивы, Таиланд и Сейшелы — самые востребованные направления для свадебных церемоний", — говорит директор по маркетингу Tez Tour Елена Якимова.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМолодожены фотографируются на пляже одного из Мальдивских островов
Молодожены фотографируются на пляже одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Молодожены фотографируются на пляже одного из Мальдивских островов
Часто к этому списку добавляют Маврикий, Шри-Ланку и Кубу. Но Мальдивы — лидеры рейтинга у всех туроператоров. Преимущества: чистейший Индийский океан, белый пудровый песок и возможность отдыха на уединенной вилле, перечисляют в пресс-службе LOTİ. Церемонию можно провести на традиционной лодке дони, на яхте или на пляже необитаемого острова.
Самые популярные отели для свадебных торжеств — "пятерки" Hideaway Beach Resort, Centara Grand Island Resort & Spa, The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Стоимость недельного тура на двоих — от 411 тысяч рублей.
Цены на саму свадьбу начинаются от 600 долларов, уточняет Якимова. В базовый пакет входят церемония на берегу, букет невесты, бутылка шампанского и фрукты. Другие опции (фотограф, услуги стилиста, праздничный торт) приобретают дополнительно. Многие гостиницы предлагают бонусы — посещение спа, интересные экскурсии, тематический ужин или украшение номера.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Туристы у вилл на сваях, построенных в прибрежных водах острова Велассару (Мальдивы)

Туристы у вилл на сваях, построенных в прибрежных водах острова Велассару, Мальдивы
1 из 4

Туристы у вилл на сваях, построенных в прибрежных водах острова Велассару (Мальдивы)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Пожелание счастливого медового месяца для постояльцев в номере отеля на Мальдивах

Пожелание счастливого медового месяца для постояльцев в номере отеля на Мальдивах
2 из 4

Пожелание счастливого медового месяца для постояльцев в номере отеля на Мальдивах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© iStock.com / A&J FotosПодготовка к свадебной церемонии на пляже, Куба
Подготовка к свадебной церемонии на пляже, Куба
3 из 4
Подготовка к свадебной церемонии на пляже, Куба
© iStock.com / A&J Fotos
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в медиабанк

Свадебная лодка для молодоженов в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

Свадебная лодка для сочетающихся браком на Мальдивах
4 из 4

Свадебная лодка для молодоженов в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Туристы у вилл на сваях, построенных в прибрежных водах острова Велассару (Мальдивы)

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Пожелание счастливого медового месяца для постояльцев в номере отеля на Мальдивах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Подготовка к свадебной церемонии на пляже, Куба
© iStock.com / A&J Fotos
4 из 4

Свадебная лодка для молодоженов в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Как ни странно, но свадьба мечты на островах — это еще и возможность сэкономить. Ведь стоимость платья, прически, макияжа, работы фотографа, музыкантов и траты на ресторан в России уже, как правило, превышают миллион рублей.
Есть еще один бонус — сразу после праздника туристы автоматически оказываются в самом подходящем месте для медового месяца, отмечают в LOTİ.

Не забудьте справки

Россияне могут провести за рубежом официальное торжество, получив документы о заключении брака, либо же обойтись красивой церемонией — просто "обновить" клятвы, рассказывает менеджер свадебного отдела компании Wedding Travel Оксана Николаева.
© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
Молодожены во время свадебного путешествия
В первом случае пары чаще всего едут на Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку. В других странах сложная бюрократическая процедура: где-то надо прибыть за месяц до церемонии, где-то — везти целую папку документов.
Если говорить о Карибах, то проще всего россиянам пожениться на Кубе. Там можно получить официальные свидетельства плюс прилететь прямым рейсом. А вот, например, на Барбадос и Доминикану добираться долго и с пересадками.
© iStock.com / Rothphoto_OnlineМолодожены на Кубе
Молодожены на Кубе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© iStock.com / Rothphoto_Online
Молодожены на Кубе
На Мальдивах проводят красивую церемонию, но брак не заключают.
Самый дешевый вариант свадебного тура — на Кубу и Шри-Ланку, говорит Оксана Николаева. Можно уложиться в сумму 350 тысяч рублей, из которых примерно 70 тысяч уйдет на документальное оформление семейного союза.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМолодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг, Сейшелы
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг, Сейшелы
"На Шри-Ланке свадебные фотосессии проводят рано утром, пока макияж невесты и ее подружек не потек из-за жары", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Важные формальности

Желающим оформить отношения на экзотических островах стоит помнить о важных моментах, предупреждает Оксана Николаева.
© iStock.com / kanzilyouСвадебный стол на Шри-Ланке
Свадебный стол на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© iStock.com / kanzilyou
Свадебный стол на Шри-Ланке
Так, свидетельство о браке в некоторых странах выдают не сразу, а через месяц. Где-то супруга сможет взять фамилию мужа только по возвращении в Россию, после того как документ переведут и заверят. Надо заранее выяснить такую информацию.
Для заключения брака за рубежом загранпаспорта недостаточно. С собой придется взять свидетельства о рождении, документы о разводе и смене фамилии (если такой опыт был), а также справку о том, что гражданин в данное время в браке не состоит.

Страна абрикосового лета

Свадебные туры в страны ближнего зарубежья — не самый частый запрос клиентов. Хотя, по словам Николаевой, путешественники в последние месяцы интересовались такой возможностью в Грузии и Казахстане.
Торжества в Армении пользуются популярностью, подтверждает автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова. "Если раньше это была обязательная церемония для российских армян, то сегодня многие выбирают страну для ярких и оригинальных торжеств", — рассказывает эксперт.
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В Армении можно провести мероприятие на винодельне. "В окружении фантастических гор находится Van Ardi, готика ждет в замке Voskevaz, а для ценителей уюта и роскошных закатов подойдет Old Bridge", — перечисляет Акопова.
Величина трат зависит от пожеланий пары и числа гостей. Кто-то выбирает "камерные" истории на 50 приглашенных, кто-то мечтает о большой армянской свадьбе, объясняет эксперт. Расходы на еду в лучших традициях восточного гостеприимства — от восьми тысяч рублей на персону. Участие музыкальных коллективов, украшения стола, создание фотозоны делают мероприятие дороже.

Санкт-Петербург опередил Крым

Еще несколько лет назад список самых популярных маршрутов для желающих связать себя узами брака выглядел иначе. Так, Европа потеряла свои позиции из-за непростой процедуры получения визы и долгих перелетов со стыковками.
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"Спрос на свадебные церемонии сместился туда, куда летают прямые рейсы из России, а принимающие офисы и отели готовы предоставить услуги для молодоженов", — поясняет Домостроева.
До пандемии самым востребованным направлением внутри страны был Крым, говорит Оксана Николаева. Сейчас добраться туда непросто, и список лидеров возглавил Санкт-Петербург с окрестностями.
"В городе на Неве продуманы специальные маршруты для молодоженов: Исаакиевский собор и его площадь — Медный всадник — церковь Спас на Крови — Три моста", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
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Провести свадьбу можно и в любом из дворцов — например, в Константиновском, Юсуповском, Гатчинском. Многие планируют торжество в атмосферных отелях с красивым видом: Astoria Hotel, SO, Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, Wawelberg.
На втором месте рейтинга — Сочи. Самыми романтическими локациями туристы называют смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Невеста в цветущем саду Севастополя

Невеста в цветущем саду Севастополя
1 из 3

Невеста в цветущем саду Севастополя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© iStock.com / Oleg BreslavtsevМолодожены на территории пещерного города Мангуп в Крыму
Молодожены на территории пещерного города Мангуп в Крыму
2 из 3
Молодожены на территории пещерного города Мангуп в Крыму
© iStock.com / Oleg Breslavtsev
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Свадебная пара поднимается на мыс Фиолент в Крыму

Свадебная пара поднимается на мыс Фиолент в Крыму
3 из 3

Свадебная пара поднимается на мыс Фиолент в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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1 из 3

Невеста в цветущем саду Севастополя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Молодожены на территории пещерного города Мангуп в Крыму
© iStock.com / Oleg Breslavtsev
3 из 3

Свадебная пара поднимается на мыс Фиолент в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Далее в списке — Москва и Подмосковье. Большой популярностью традиционно пользуются усадьбы Кусково, Царицыно, Кузьминки, Измайловский парк, где можно провести выездную церемонию, заказать кейтеринг, а гостей разместить в близлежащих отелях, отметили в "Алеане".
Столичные гостиницы с видами на главные достопримечательности Москвы и роскошными интерьерами — это, например, "Метрополь", Savoy, Marriott Imperial Plaza.
Есть интерес к оформлению брака в городах Золотого кольца и в Крыму.
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