И в горе, и в радости! Куда отправляются россияне в свадебные туры

2023-02-14T08:00

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. "Обещаю хранить верность, быть рядом в горе и радости, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас" — многие хотят произнести эту клятву в необычной обстановке. Куда поехать, чтобы зарегистрировать семейный союз официально, а где лучше провести только красивую церемонию, сколько стоит такой тур и как минимизировать расходы — в материале РИА Новости.Экзотика на выбор"Мальдивы, Таиланд и Сейшелы — самые востребованные направления для свадебных церемоний", — говорит директор по маркетингу Tez Tour Елена Якимова. Часто к этому списку добавляют Маврикий, Шри-Ланку и Кубу. Но Мальдивы — лидеры рейтинга у всех туроператоров. Преимущества: чистейший Индийский океан, белый пудровый песок и возможность отдыха на уединенной вилле, перечисляют в пресс-службе LOTİ. Церемонию можно провести на традиционной лодке дони, на яхте или на пляже необитаемого острова.Самые популярные отели для свадебных торжеств — "пятерки" Hideaway Beach Resort, Centara Grand Island Resort & Spa, The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Стоимость недельного тура на двоих — от 411 тысяч рублей.Цены на саму свадьбу начинаются от 600 долларов, уточняет Якимова. В базовый пакет входят церемония на берегу, букет невесты, бутылка шампанского и фрукты. Другие опции (фотограф, услуги стилиста, праздничный торт) приобретают дополнительно. Многие гостиницы предлагают бонусы — посещение спа, интересные экскурсии, тематический ужин или украшение номера.Как ни странно, но свадьба мечты на островах — это еще и возможность сэкономить. Ведь стоимость платья, прически, макияжа, работы фотографа, музыкантов и траты на ресторан в России уже, как правило, превышают миллион рублей.Есть еще один бонус — сразу после праздника туристы автоматически оказываются в самом подходящем месте для медового месяца, отмечают в LOTİ.Не забудьте справкиРоссияне могут провести за рубежом официальное торжество, получив документы о заключении брака, либо же обойтись красивой церемонией — просто "обновить" клятвы, рассказывает менеджер свадебного отдела компании Wedding Travel Оксана Николаева.В первом случае пары чаще всего едут на Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку. В других странах сложная бюрократическая процедура: где-то надо прибыть за месяц до церемонии, где-то — везти целую папку документов.Если говорить о Карибах, то проще всего россиянам пожениться на Кубе. Там можно получить официальные свидетельства плюс прилететь прямым рейсом. А вот, например, на Барбадос и Доминикану добираться долго и с пересадками.На Мальдивах проводят красивую церемонию, но брак не заключают. Самый дешевый вариант свадебного тура — на Кубу и Шри-Ланку, говорит Оксана Николаева. Можно уложиться в сумму 350 тысяч рублей, из которых примерно 70 тысяч уйдет на документальное оформление семейного союза."На Шри-Ланке свадебные фотосессии проводят рано утром, пока макияж невесты и ее подружек не потек из-за жары", — отмечает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Важные формальностиЖелающим оформить отношения на экзотических островах стоит помнить о важных моментах, предупреждает Оксана Николаева.Так, свидетельство о браке в некоторых странах выдают не сразу, а через месяц. Где-то супруга сможет взять фамилию мужа только по возвращении в Россию, после того как документ переведут и заверят. Надо заранее выяснить такую информацию.Для заключения брака за рубежом загранпаспорта недостаточно. С собой придется взять свидетельства о рождении, документы о разводе и смене фамилии (если такой опыт был), а также справку о том, что гражданин в данное время в браке не состоит.Страна абрикосового летаСвадебные туры в страны ближнего зарубежья — не самый частый запрос клиентов. Хотя, по словам Николаевой, путешественники в последние месяцы интересовались такой возможностью в Грузии и Казахстане.Торжества в Армении пользуются популярностью, подтверждает автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова. "Если раньше это была обязательная церемония для российских армян, то сегодня многие выбирают страну для ярких и оригинальных торжеств", — рассказывает эксперт.В Армении можно провести мероприятие на винодельне. "В окружении фантастических гор находится Van Ardi, готика ждет в замке Voskevaz, а для ценителей уюта и роскошных закатов подойдет Old Bridge", — перечисляет Акопова.Величина трат зависит от пожеланий пары и числа гостей. Кто-то выбирает "камерные" истории на 50 приглашенных, кто-то мечтает о большой армянской свадьбе, объясняет эксперт. Расходы на еду в лучших традициях восточного гостеприимства — от восьми тысяч рублей на персону. Участие музыкальных коллективов, украшения стола, создание фотозоны делают мероприятие дороже.Санкт-Петербург опередил КрымЕще несколько лет назад список самых популярных маршрутов для желающих связать себя узами брака выглядел иначе. Так, Европа потеряла свои позиции из-за непростой процедуры получения визы и долгих перелетов со стыковками."Спрос на свадебные церемонии сместился туда, куда летают прямые рейсы из России, а принимающие офисы и отели готовы предоставить услуги для молодоженов", — поясняет Домостроева.До пандемии самым востребованным направлением внутри страны был Крым, говорит Оксана Николаева. Сейчас добраться туда непросто, и список лидеров возглавил Санкт-Петербург с окрестностями."В городе на Неве продуманы специальные маршруты для молодоженов: Исаакиевский собор и его площадь — Медный всадник — церковь Спас на Крови — Три моста", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Провести свадьбу можно и в любом из дворцов — например, в Константиновском, Юсуповском, Гатчинском. Многие планируют торжество в атмосферных отелях с красивым видом: Astoria Hotel, SO, Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, Wawelberg.На втором месте рейтинга — Сочи. Самыми романтическими локациями туристы называют смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".Далее в списке — Москва и Подмосковье. Большой популярностью традиционно пользуются усадьбы Кусково, Царицыно, Кузьминки, Измайловский парк, где можно провести выездную церемонию, заказать кейтеринг, а гостей разместить в близлежащих отелях, отметили в "Алеане".Столичные гостиницы с видами на главные достопримечательности Москвы и роскошными интерьерами — это, например, "Метрополь", Savoy, Marriott Imperial Plaza.Есть интерес к оформлению брака в городах Золотого кольца и в Крыму.

Мария Селиванова

