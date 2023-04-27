https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html

Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть

Золотое кольцо России: список городов, какие входят, сколько их, памятники и достопримечательности

Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть

Золотое кольцо России – это возможность узнать лучше историю Древней Руси и страны в целом и увидеть исторические памятники. Откуда пошло название этого... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:40

2023-04-27T14:40

2023-04-27T15:58

туризм

россия

ярославль

углич

владимир

сергиев посад

переславль-залесский

кострома

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Золотое кольцо России – это возможность узнать лучше историю Древней Руси и страны в целом и увидеть исторические памятники. Откуда пошло название этого маршрута, какие города в него входят и список основных достопримечательностей – в материале РИА Новости.Золотое кольцо РоссииЗолотое кольцо России – это туристический маршрут, который объединяет древние города Северо-Восточной Руси. Во всех из них сохранились уникальные памятники архитектуры, истории и культуры. Многие из этих городов являются центрами народных ремесел.ИсторияИстория Золотого кольца началась в 1965 году. Именно тогда искусствовед и журналист Юрий Бычков по заданию редакции газеты "Советская культура" отправился в автомобильное путешествие по городам Владимирской области. По собственной инициативе он расширил изначальный список населенных пунктов и придумал кольцевой маршрут протяженностью около 500 км. В 1967 году в "Советской культуре" вышла серия публикаций об этом путешествии, где впервые использовалось название "Золотое кольцо". Маршрут стал популярен среди иностранных и российских путешественников, в его ключевых точках развивалась туристическая инфраструктура, появились новые гостиничные комплексы.25 мая 2013 года в Ярославле был установлен памятный знак-символ "Нулевой километр Золотого кольца", а в 2016 году город официально стал столицей этого туристического проекта.В 2017 году главы администраций городов, входящих в маршрут (на тот момент их было восемь), подписали договор о создании "Союза городов Золотого кольца России", тогда же в Ярославле была открыта штаб-квартира Союза.Сколько городов и какие входятОфициально в Золотое кольцо входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Нередко маршрут расширяют за счет Гусь-Хрустального, Палеха, Тутаева, Дмитрова, Гороховца, Мышкина, Александрова, Рыбинска, Мурома, Шуи, Боголюбова, Кидекши, Юрьева-Польского, Плеса и др.Тем не менее только основные девять городов имеют свидетельства участников Национального туристского проекта "Золотое кольцо России".Сергиев ПосадЭто единственный город Московской области, который вошел в Золотое кольцо. Сергиев Посад отсчитывает свою историю с 1340 года, когда на Маковецком холме, недалеко от реки Кончуры и ручья Вондюга, была возведена небольшая церковь в честь Троицы. Со временем вокруг храма появился монастырь, напоминающий небольшой город, в котором служили последователи Сергия Радонежского. 1380 году сюда прибыл Дмитрий Донской, чтобы получить благословение перед сражением с Золотой Ордой на Куликовом поле.В 1422 году над могилой Сергия Радонежского (находилась внутри первого монастыря) был заложен Троицкий собор, в котором позже крестили Ивана Грозного. Именно он впоследствии сделал из монастыря крепость, поставив вместо деревянной ограды каменную с башнями. В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны монастырь получил статус лавры. Со временем налаживалось транспортное сообщение, появилась железнодорожная станция "Сергиев Посад". Город неоднократно переименовывали: в 1919 году он получил название "Сергиев", в 1930 году – "Загорск", в 1991 году ему вернули историческое название.Сегодня Троице-Сергиева лавра – известная в России и за ее пределами святыня, которая включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но помимо нее в Сергиевом Посаде много других достопримечательностей, ради который стоит посетить этот город.Переславль-ЗалесскийПереславль-Залесский был основан в 1152 году Ростово-Суздальским князем Юрием Долгоруким и назывался тогда просто Переяславль. Он располагался на территории, носившей название Залесье, поэтому город стал Переяславлем-Залесским.В 1220 году в этом городе родился будущий князь Александр Невский. Позднее здесь располагалась резиденция его сына – Дмитрия Переяславского, а сам город стал столицей Северо-Восточной Руси.1688 год ознаменовался важным историческим событием. Недалеко от города, на Плещеевом озере, Петр I приступил к строительству флотилии, с которой начался русский флот. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим царем.Сейчас Переславль-Залесский входит в состав Ярославской области и является административным центром Переславского района.Ростов ВеликийРостов возник на берегу реки Пижерма, где располагалось угро-финское племя Меря. Первые упоминания о нем датируются 862 годом, при этом уже тогда он считался крупным городом. В разные времена в Ростове правили Ярослав Мудрый, князь Борис (он с братом Глебом - первые русские святые), Юрий Долгорукий и другие. Здесь, по преданию, родился богатырь Алеша Попович. Также первые годы своей жизни здесь провел преподобный Сергий Радонежский, а в XVI веке в Ростов часто приезжал Иван Грозный, по приказу которого была построена большая часть церквей.В конце XIV века на берегу озера Неро возвели Спасо-Яковлевский монастырь, который уже в XVIII веке стал местом притяжения паломников со всей страны, приезжающих исцелиться у мощей Святого Дмитрия Ростовского.В XVII веке в городе возвели одну из самых популярных сейчас достопримечательностей – Ростовский кремль, который был резиденцией митрополита. Многие могли его увидеть в популярных кинокартинах. К примеру, знаменитая сцена погони за "демонами" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" снималась именно здесь.В XVIII веке по инициативе императрицы Екатерины II Ростов стали перестраивать и чуть позже он стал одним из важнейших центров торговли. Сейчас же это небольшой и тихий город в Ярославской области, располагающийся в живописной местности и привлекающий туристов множеством исторических памятников.ЯрославльЯрославль – один из древнейших городов России и первый христианский город на Волге. Считается, что он был основан Ярославом Мудрым в 1010 году в месте слияния двух рек – Волги и Которосли.Именно здесь в Смутное время собиралось народное ополчение Минина и Пожарского, была обнаружена рукопись "Слова о полку Игореве", находится уникальный 15-главый храм Иоанна Предтечи, который изображен на купюре в 1000 рублей.Исторический центр Ярославля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, помимо сохранившихся старинных улочек, расположен Спасо-Преображенский монастырь, множество храмов, из которых особенно известны Успенский собор и церковь Ильи Пророка XVII века. В городе есть большое количество зданий в разных стилях русского градостроения допетровской эпохи. Еще одна достопримечательность - театр драмы имени Ф. Волкова, который считается одним из старейших театров России. Он действует до сих пор и с 2019 года относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.Сегодня Ярославль - третий по численности населения город в Центральном федеральном округе России, областной центр и крупнейший транспортный центр русской равнины.КостромаЕще один древнерусский город на берегу реки Волги, который был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Насчет происхождения названия существует множество версий. По одной из наиболее распространенных, город был назван в честь впадающей в Волгу реки.Уже в 1247 году Кострома стала столицей Костромского княжества, а в 1338 году вошла в состав Московского. Если верить легенде, в 1263 году князь Василий Квашня возле реки Запрудни увидел икону Богородицы, что висела на дереве. Впоследствии на этом месте был построен Запрудненский Спасский монастырь, а сама икона является главной святыней Костромы.В XVII веке город стал родовым гнездом Романовых и в это время пережил крупный пожар. Пострадавшую часть восстановили, и Кострома приобрела европейские черты в городской застройке, а также уникальную веерообразную планировку. Даже несмотря на то, что в советское время было уничтожено множество религиозных объектов, в этом городе сохранилось немало архитектурных и культурных памятников.ИвановоВ сравнении с остальными городами Золотого кольца, Иваново относительно молодой – он был основан в 1871 году на берегу реки Уводь. Произошло это через слияние Вознесенского посада и села Иваново, поэтому до 1932 года город назывался Иваново-Вознесенск, а в народе его частенько называют Городом невест, Ситцевым краем и Русским Манчестером.Своей известностью город обязан в первую очередь развитой промышленности. Ивановский текстиль был популярен еще со времен существования одноименного села.Сейчас Иваново привлекает множество туристов своей нетипичностью для Золотого кольца. В силу "молодости" здесь нет древнерусских памятников, зато присутствует фабричная архитектура и авангард начала XX века.СуздальСуздаль считается одним из величайших городов Золотого кольца. Он был основан предположительно в X веке, а первое его упоминание датируется 1024 годом. Был столицей Ростово-Суздальского княжества, а сейчас входит во Владимирскую область. Город стоит на обмелевшей реке Каменке, в которой образовалось несколько живописных полуостровов. На одном из них располагается кремль. Несмотря на то, что Суздаль – это небольшой город, в нем пять монастырей и несколько отдельно стоящих храмов, а всего памятников архитектуры здесь более 200.Одним из самых значимых мест в городе является Музей деревянного зодчества. Он располагается под открытым небом и был создан в 1960-х гг. Сюда были перевезены и отреставрированы несколько десятков построек XVIII–XIX вв., а в некоторых жилых домах воссозданы условия быта соответствующего времени. Относительно небольшая площадь Суздаля и плотное расположение исторических памятников превратили его в город-заповедник, популярный среди российских и зарубежных туристов.ВладимирПервое упоминание о городе датируются 990 годом, основал его князь Владимир Красно Солнышко, который двумя годами ранее, в 988 году, крестил Русь. Город активно развивался благодаря стараниям Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого, последний даже имел здесь резиденцию.Расцвет города пришелся на правление Андрея Боголюбского, именно при нем он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Был построен Успенский собор, который за свою историю неоднократно восстанавливался и до наших дней сохранились лишь фрагменты оригинального строения, а также Боголюбский и Вознесенский монастыри и множество других храмов.Владимира был разорен, когда на Русь пришли татары. Город ослабел, но продолжал оставаться торговым центром и важным стратегическим пунктом. Сейчас город остается важным туристическим объектом со множеством памятников истории и культуры.ДругиеВ 2018 году прошла торжественная церемония вручения свидетельства участника Национального туристского проекта "Золотое кольцо России" городу Углич. Таким образом, он стал девятым городом в этом маршруте.История Углича начинается в 937 году, в статусе города он упоминается с 1218 года. Через сто лет Углич был разорен, а затем восстановлен и укреплен Дмитрием Донским. Именно под этим городом Иван Грозный впоследствии построит деревянную крепость, которую потом переправят под Казань, с чего начнется город Свияжск. В 1591 в Угличе погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, что стало прологом к Смутному времени. Существует множество версий произошедшего, но до сих пор доподлинно неизвестно, как погиб последний из Рюриковичей.Многие купеческие дома сохранились до сих пор. Также в Угличе построено несколько церквей и 3 действующих монастыря.Иногда составители туров включают в Золотое кольцо и другие населенные пункты – Боголюбово, Юрьев-Польский, Рыбинск, Плес и другие, которые расположились неподалеку от "основной" девятки. Поэтому название "Золотое кольцо" нередко используется как общий термин для обозначения маршрута по городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и архитектуры.Памятники и достопримечательностиКаждый город Золотого кольца имеет уникальные исторические и культурные памятники. Можно привести условный список мест, которые обязательны к посещению и которые во многом повлияли на включение этих городов в маршрут:● Свято-Успенский Кафедральный собор (г. Владимир). Это одна из главных достопримечательностей не только Владимира, но и всего Золотого кольца. Поражает высота Свято-Успенского собора, она составляет 32,3 м. Его строительство было закончено в 1161 г., онвозводился в качестве "хранилища" чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери и главного храма всей Руси. Белый камень для строительства привозили из Волжской Булгарии, а мастера из Византии расписывали стены и своды.● Золотые ворота (г. Владимир). Это один из самых редких сохранившихся фортификационных памятников Древней Руси. Сначала они играли роль главной оборонительной и проездной башни крепости, которая была построена в городе Андреем Боголюбским, когда столица Руси была фактически перенесена во Владимир. Всего было пять ворот, но до наших дней сохранились только эти.● Суздальский кремль (г. Суздаль). Это древнейшая часть города (существует с X века), служившая крепостью. Сейчас же это комплекс нескольких интересных музеев и памятников, в частности: экспозицииБогородице-Рождественского собора, музеевАрхиерейских палат и деревянной Никольской церкви.● Музей деревянного зодчества (г. Суздаль). Он располагается под открытым небом, в нем собраны строения XVIII-XIX веков, сохранившиеся до наших дней. Здесь можно увидеть каким был быт простых людей на Руси, посмотреть на деревянные церкви, построенные без единого гвоздя, и в целом окунуться в другую эпоху в декорациях живописной спокойной природы.● Троице-Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад). Она была основана в 1337 году. Сегодня является одним из главных символов православия в России и почитаемой святыней в стране и за ее пределами. Именно здесь преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с татарами и дал ему в помощь двух своих иноков – Ослябю и Пересвета. В Смутное время Лавра смогла выдержать 16-месячную осаду польско-литовских интервентов, когда отказалась признавать Лжедмитрия II, занявшего Москву.● Горицкий монастырь (г. Переславль-Залесский). Он основан при Иване Калите и изначально был деревянным. В 1382 году все постройки фатально пострадали во время нашествия хана Тохтамыша, а с дальнейшим восстановлением обители связана легенда. Согласно ей незадолго до трагических событий монастырь посетила княгиня Евдокия – жена Дмитрия Донского. Во время нападения, монахи, чтобы спасти княгиню, посадили ее на плот и пустили к другому берегу Плещеева озера. Густой туман, опустившийся на водоем, помог Евдокии скрыться. В благодарность за свое спасение она на собственные деньги восстановила Горицкий монастырь. Сейчас в нем располагается Переславский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.● Ботик Петра I и Плещеево озеро (Переславский район, с. Веськово). Недалеко от Переславля-Залесского расположилось небольшое село, которое знаменито на всю Россию тем, что именно здесь Петр I оттачивал свои навыки в корабельном ремесле. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим императором. Село Веськово находится на берегу живописного Плещеева озера, которое стало местом рождения российского военного флота.● Ростовский кремль (г. Ростов). Уникальный памятник древнерусской архитектуры, который был построен в 1670–1683 гг. и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Он состоит из нескольких частей: Соборной площади с Успенским собором, Архиерейского двора и Митрополичьего сада.● Спасо-Преображенский монастырь (г. Ярославль). Он находится в самом центре города, рядом с живописной набережной на слиянии Волги и Которосли. Сейчас в монастыре располагается Ярославский музей-заповедник, работают многочисленные музеи и выставки, а также действует смотровая площадка, которая позволяет увидеть центральную часть города с высоты.● Церковь Ильи Пророка (г. Ярославль). Построенная в 1647–1650 гг. и сохранившаяся до наших дней, она является выдающимся памятником архитектуры Ярославской школы зодчества и живописи. Внутреннее убранство поражает яркими фресками, тонкой росписью и золотым иконостасом.● Церковь Иоанна Предтечи (г. Ярославль). Уникальный для древнерусской архитектуры 15-главый собор, аналогов которому нет в стране. Он был построен в 1671–1687 гг. и несмотря на то, что сейчас не действует, сохранился в хорошем состоянии. Также эта церковь является самой крупной из существующих в Ярославле.● Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (г. Кострома). Монастырь, который впервые упоминается в 1432 году, сыграл важную роль в истории Смутного времени и России в целом. Именно здесь в 1613 году Михаил Федорович Романов был избран царем, что положило конец Смутному времени и дало начало новому этапу истории – многолетнему царствованию династии Романовых.● Памятники конструктивизма (г. Иваново). Иваново является мощным промышленным центром, что дало возможность для уникальных архитектурных экспериментов, аналогов которым практически нет ни в России, ни в других странах. В частности, это касается домов, построенных в стиле раннего советского конструктивизма и ставших памятниками архитектуры – дом-птица, дом-корабль и дом-подкова.● Угличский кремль (г. Углич). Если в Ипатьевском монастыре был положен конец Смутному времени, то именно здесь случилось его начало – убийство наследника Ивана Грозного царевича Дмитрия. С прежних времен сохранился ансамбль построек, который включает в себя княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор и колокольню.Как подготовиться к поездке по Золотому кольцуЧтобы поездка прошла интересно и с комфортом, важно заранее узнать основную информацию о маршруте.МаршрутыЕсли путешествие начинается из Москвы, то полный маршрут на поезде или автобусе по Золотому кольцу выглядит следующим образом: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – возвращение в Москву.Из Санкт-Петербурга: Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – Сергиев Посад (через Москву) – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль.Соблюдать определенный порядок городов необязательно, каждый из них самобытен и интересен, поэтому можно заранее уточнить, какие поезда и автобусы ходят до интересующих городов из конкретного региона и составить маршрут самостоятельно.При путешествии на автомобиле можно выбрать ближайший город из "кольца" и начинать путешествие с него.ТурыТуроператоры предлагают разнообразные программы для путешествия по Золотому кольцу. Все их можно условно поделить на две группы:● Однодневные. Такие туры не подразумевают ночевки и, как правило, рассчитаны на посещение одного-двух исторических городов. Такой вариант удобен для туристов, которые не могут потратить много времени на познавательный отдых или не хотят посещать все точки Золотого кольца.● Многодневные. Они могут как затрагивать некоторые города популярного маршрута, так и сразу предлагать полное путешествие по всему Золотому кольцу. Их продолжительность варьируется от 2–3 до 10 дней и более. Как правило, они предполагают ночевку практически в каждом городе и посещение большего количества интересных мест.Неоспоримый плюс туров – возможность увидеть многое за короткое время. Организаторы заранее составляют программы, нередко нанимают собственных экскурсоводов и перевозят туристов от места к месту, при этом путешественникам не приходится переживать из-за жилья и подстраиваться под расписание транспорта. В то же время не все туры позволят подольше насладиться красотами каждого города. Если программа слишком объемная и насыщенная, то и время на каждый объект существенно сокращается.ЦенаЦены на туры варьируются в зависимости от продолжительности, дополнительных услуг, количества планируемых к посещению мест и множества других факторов. Ориентировочно стоимость однодневного тура начинается от 6000 рублей на одного человека, непродолжительных туров (2–5 дней) от 8000–13000 рублей и длительных (свыше 5 дней) от 15000 рублей.На чем можно поехатьПо маршруту Золотого кольца можно путешествовать несколькими видами транспорта:● На автомобиле. Промежуточное расстояние между городами классического маршрута примерно 100 км, при этом в дороге достаточно заправок и придорожных кафе. Автомобиль позволяет корректировать поездку, не быть привязанным к расписанию и с удобством добираться до всех интересующих достопримечательностей.● Поезда. Большинство городов Золотого кольца (но не все) имеют железнодорожное сообщение. К тому же многое зависит от того, из какого города начинается путешествие. Поезд будет наиболее комфортным вариантом, если выезжать надо из Москвы или Санкт-Петербурга, а начало маршрута, планируется, например, в Ярославле. Тем не менее на некоторых участках придется воспользоваться автобусами.● Автобусы. Между всеми городами Золотого кольца есть рейсовые маршруты. Такой способ путешествовать по историческим местам самый бюджетный, но не самый комфортный, особенно, если отдых планируется с детьми. Тем не менее для коротких расстояний (например, из Москвы в Сергиев Посад) это вполне подходящий способ передвижения.Очевидным минусом последних двух вариантов является привязка к расписанию. Это особенно неудобно, когда нет четкого понимания, сколько времени захочется потратить на каждый город. Туроператоры, как правило, устраивают именно автобусные туры, но при этом предлагают четкий график времяпрепровождения в каждом пункте назначения.Что привезти из городов Золотого кольцаПомимо привычных магнитиков и популярных ремесленных изделий, из каждого города Золотого кольца можно привезти что-то особенное. Так, в Сергиевом Посаде обязательно стоит приобрести матрешку. Считается, что именно этот город является родиной знаменитой игрушки. Также нетривиальным приобретением станет коврижка из Лавры и имбирный квас, приготовленный монахами в Черниговском скиту.Переславль-Залесский славится копченой рыбой ряпушкой, она даже изображена на гербе города.В Ярославле, помимо разнообразных сувениров с медведем – символом города, знамениты валенки с местной фабрики. Если обычным моделям будет трудно найти применение, то можно купить мини-версию, которая называется "шептуны". Считается, что она привлекает в дом счастье и удачу. Ценители прекрасного могут найти сувенир среди продукции местного фарфорового завода, которая имеет отличительную деталь – узор "кобальтовая сетка".Из Ростова Великого можно привезти чернолощеную керамику, которая внешне очень похожа на чугунные изделия, а также ростовскую финифть – уникальный вид миниатюрной эмалевой живописи.О Костроме будут напоминать изделия из бересты. Там можно приобрести и шкатулки, и декоративные лукошки, и украшения. Также популярный сувенир – изделия из льна. Гастрономические изыски здесь тоже есть, среди таких – четверговая (черная) соль. Она получается вследствие обжигания обычной соли в печи с добавлением разнообразных трав.Углич славится своими сырами. И хоть они уже давно продаются во многих регионах страны, ремесленный продукт с интересными вкусами можно найти только тут.Визитной гастрономической карточкой Суздаля является простой огурец, в честь него здесь даже проводится ежегодный праздник. И если обычный овощ привозить из древнерусского города кажется неразумным, то вот огуречное варенье - интересный гастросувенир.Владимир и область знамениты на всю Россию, в частности, стекольным производством в городе Гусь-Хрустальный, Мстёрской лаковой миниатюрой, вышивкой "владимирским швом", шелковыми и шерстяными изделиями с ручной росписью "холодный батик" и многое другое.Первое, что приходит на ум при упоминании города Иваново – это ивановский текстиль. Текстильная промышленность здесь до сих пор процветает. Также интересным сувениром станет продукция местного завода игрушек и различные изделия в авангардном стиле.Советы путешественникамДарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", поделилась некоторыми советами, которые помогут совершить путешествие с наибольшим комфортом:

https://ria.ru/20211014/yaroslavl-1754528449.html

https://ria.ru/20220816/bzk-1809141406.html

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

https://ria.ru/20230407/volzhskiy_put-1863835504.html

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html

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ярославль

углич

владимир

сергиев посад

переславль-залесский

кострома

ростов

иваново

гусь-хрустальный

суздаль

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Алёна Пава

россия, ярославль, углич, владимир, сергиев посад, переславль-залесский, кострома, ростов, иваново, гусь-хрустальный, суздаль, общество, туризм