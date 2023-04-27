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Золотое кольцо России: список городов, какие входят, сколько их, памятники и достопримечательности
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Туризм
 
14:40 27.04.2023 (обновлено: 15:58 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html
Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть
Золотое кольцо России: список городов, какие входят, сколько их, памятники и достопримечательности
Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть
Золотое кольцо России – это возможность узнать лучше историю Древней Руси и страны в целом и увидеть исторические памятники. Откуда пошло название этого... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:40
2023-04-27T15:58
туризм
россия
ярославль
углич
владимир
сергиев посад
переславль-залесский
кострома
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Золотое кольцо России – это возможность узнать лучше историю Древней Руси и страны в целом и увидеть исторические памятники. Откуда пошло название этого маршрута, какие города в него входят и список основных достопримечательностей – в материале РИА Новости.Золотое кольцо РоссииЗолотое кольцо России – это туристический маршрут, который объединяет древние города Северо-Восточной Руси. Во всех из них сохранились уникальные памятники архитектуры, истории и культуры. Многие из этих городов являются центрами народных ремесел.ИсторияИстория Золотого кольца началась в 1965 году. Именно тогда искусствовед и журналист Юрий Бычков по заданию редакции газеты "Советская культура" отправился в автомобильное путешествие по городам Владимирской области. По собственной инициативе он расширил изначальный список населенных пунктов и придумал кольцевой маршрут протяженностью около 500 км. В 1967 году в "Советской культуре" вышла серия публикаций об этом путешествии, где впервые использовалось название "Золотое кольцо". Маршрут стал популярен среди иностранных и российских путешественников, в его ключевых точках развивалась туристическая инфраструктура, появились новые гостиничные комплексы.25 мая 2013 года в Ярославле был установлен памятный знак-символ "Нулевой километр Золотого кольца", а в 2016 году город официально стал столицей этого туристического проекта.В 2017 году главы администраций городов, входящих в маршрут (на тот момент их было восемь), подписали договор о создании "Союза городов Золотого кольца России", тогда же в Ярославле была открыта штаб-квартира Союза.Сколько городов и какие входятОфициально в Золотое кольцо входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Нередко маршрут расширяют за счет Гусь-Хрустального, Палеха, Тутаева, Дмитрова, Гороховца, Мышкина, Александрова, Рыбинска, Мурома, Шуи, Боголюбова, Кидекши, Юрьева-Польского, Плеса и др.Тем не менее только основные девять городов имеют свидетельства участников Национального туристского проекта "Золотое кольцо России".Сергиев ПосадЭто единственный город Московской области, который вошел в Золотое кольцо. Сергиев Посад отсчитывает свою историю с 1340 года, когда на Маковецком холме, недалеко от реки Кончуры и ручья Вондюга, была возведена небольшая церковь в честь Троицы. Со временем вокруг храма появился монастырь, напоминающий небольшой город, в котором служили последователи Сергия Радонежского. 1380 году сюда прибыл Дмитрий Донской, чтобы получить благословение перед сражением с Золотой Ордой на Куликовом поле.В 1422 году над могилой Сергия Радонежского (находилась внутри первого монастыря) был заложен Троицкий собор, в котором позже крестили Ивана Грозного. Именно он впоследствии сделал из монастыря крепость, поставив вместо деревянной ограды каменную с башнями. В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны монастырь получил статус лавры. Со временем налаживалось транспортное сообщение, появилась железнодорожная станция "Сергиев Посад". Город неоднократно переименовывали: в 1919 году он получил название "Сергиев", в 1930 году – "Загорск", в 1991 году ему вернули историческое название.Сегодня Троице-Сергиева лавра – известная в России и за ее пределами святыня, которая включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но помимо нее в Сергиевом Посаде много других достопримечательностей, ради который стоит посетить этот город.Переславль-ЗалесскийПереславль-Залесский был основан в 1152 году Ростово-Суздальским князем Юрием Долгоруким и назывался тогда просто Переяславль. Он располагался на территории, носившей название Залесье, поэтому город стал Переяславлем-Залесским.В 1220 году в этом городе родился будущий князь Александр Невский. Позднее здесь располагалась резиденция его сына – Дмитрия Переяславского, а сам город стал столицей Северо-Восточной Руси.1688 год ознаменовался важным историческим событием. Недалеко от города, на Плещеевом озере, Петр I приступил к строительству флотилии, с которой начался русский флот. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим царем.Сейчас Переславль-Залесский входит в состав Ярославской области и является административным центром Переславского района.Ростов ВеликийРостов возник на берегу реки Пижерма, где располагалось угро-финское племя Меря. Первые упоминания о нем датируются 862 годом, при этом уже тогда он считался крупным городом. В разные времена в Ростове правили Ярослав Мудрый, князь Борис (он с братом Глебом - первые русские святые), Юрий Долгорукий и другие. Здесь, по преданию, родился богатырь Алеша Попович. Также первые годы своей жизни здесь провел преподобный Сергий Радонежский, а в XVI веке в Ростов часто приезжал Иван Грозный, по приказу которого была построена большая часть церквей.В конце XIV века на берегу озера Неро возвели Спасо-Яковлевский монастырь, который уже в XVIII веке стал местом притяжения паломников со всей страны, приезжающих исцелиться у мощей Святого Дмитрия Ростовского.В XVII веке в городе возвели одну из самых популярных сейчас достопримечательностей – Ростовский кремль, который был резиденцией митрополита. Многие могли его увидеть в популярных кинокартинах. К примеру, знаменитая сцена погони за "демонами" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" снималась именно здесь.В XVIII веке по инициативе императрицы Екатерины II Ростов стали перестраивать и чуть позже он стал одним из важнейших центров торговли. Сейчас же это небольшой и тихий город в Ярославской области, располагающийся в живописной местности и привлекающий туристов множеством исторических памятников.ЯрославльЯрославль – один из древнейших городов России и первый христианский город на Волге. Считается, что он был основан Ярославом Мудрым в 1010 году в месте слияния двух рек – Волги и Которосли.Именно здесь в Смутное время собиралось народное ополчение Минина и Пожарского, была обнаружена рукопись "Слова о полку Игореве", находится уникальный 15-главый храм Иоанна Предтечи, который изображен на купюре в 1000 рублей.Исторический центр Ярославля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, помимо сохранившихся старинных улочек, расположен Спасо-Преображенский монастырь, множество храмов, из которых особенно известны Успенский собор и церковь Ильи Пророка XVII века. В городе есть большое количество зданий в разных стилях русского градостроения допетровской эпохи. Еще одна достопримечательность - театр драмы имени Ф. Волкова, который считается одним из старейших театров России. Он действует до сих пор и с 2019 года относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.Сегодня Ярославль - третий по численности населения город в Центральном федеральном округе России, областной центр и крупнейший транспортный центр русской равнины.КостромаЕще один древнерусский город на берегу реки Волги, который был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Насчет происхождения названия существует множество версий. По одной из наиболее распространенных, город был назван в честь впадающей в Волгу реки.Уже в 1247 году Кострома стала столицей Костромского княжества, а в 1338 году вошла в состав Московского. Если верить легенде, в 1263 году князь Василий Квашня возле реки Запрудни увидел икону Богородицы, что висела на дереве. Впоследствии на этом месте был построен Запрудненский Спасский монастырь, а сама икона является главной святыней Костромы.В XVII веке город стал родовым гнездом Романовых и в это время пережил крупный пожар. Пострадавшую часть восстановили, и Кострома приобрела европейские черты в городской застройке, а также уникальную веерообразную планировку. Даже несмотря на то, что в советское время было уничтожено множество религиозных объектов, в этом городе сохранилось немало архитектурных и культурных памятников.ИвановоВ сравнении с остальными городами Золотого кольца, Иваново относительно молодой – он был основан в 1871 году на берегу реки Уводь. Произошло это через слияние Вознесенского посада и села Иваново, поэтому до 1932 года город назывался Иваново-Вознесенск, а в народе его частенько называют Городом невест, Ситцевым краем и Русским Манчестером.Своей известностью город обязан в первую очередь развитой промышленности. Ивановский текстиль был популярен еще со времен существования одноименного села.Сейчас Иваново привлекает множество туристов своей нетипичностью для Золотого кольца. В силу "молодости" здесь нет древнерусских памятников, зато присутствует фабричная архитектура и авангард начала XX века.СуздальСуздаль считается одним из величайших городов Золотого кольца. Он был основан предположительно в X веке, а первое его упоминание датируется 1024 годом. Был столицей Ростово-Суздальского княжества, а сейчас входит во Владимирскую область. Город стоит на обмелевшей реке Каменке, в которой образовалось несколько живописных полуостровов. На одном из них располагается кремль. Несмотря на то, что Суздаль – это небольшой город, в нем пять монастырей и несколько отдельно стоящих храмов, а всего памятников архитектуры здесь более 200.Одним из самых значимых мест в городе является Музей деревянного зодчества. Он располагается под открытым небом и был создан в 1960-х гг. Сюда были перевезены и отреставрированы несколько десятков построек XVIII–XIX вв., а в некоторых жилых домах воссозданы условия быта соответствующего времени. Относительно небольшая площадь Суздаля и плотное расположение исторических памятников превратили его в город-заповедник, популярный среди российских и зарубежных туристов.ВладимирПервое упоминание о городе датируются 990 годом, основал его князь Владимир Красно Солнышко, который двумя годами ранее, в 988 году, крестил Русь. Город активно развивался благодаря стараниям Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого, последний даже имел здесь резиденцию.Расцвет города пришелся на правление Андрея Боголюбского, именно при нем он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Был построен Успенский собор, который за свою историю неоднократно восстанавливался и до наших дней сохранились лишь фрагменты оригинального строения, а также Боголюбский и Вознесенский монастыри и множество других храмов.Владимира был разорен, когда на Русь пришли татары. Город ослабел, но продолжал оставаться торговым центром и важным стратегическим пунктом. Сейчас город остается важным туристическим объектом со множеством памятников истории и культуры.ДругиеВ 2018 году прошла торжественная церемония вручения свидетельства участника Национального туристского проекта "Золотое кольцо России" городу Углич. Таким образом, он стал девятым городом в этом маршруте.История Углича начинается в 937 году, в статусе города он упоминается с 1218 года. Через сто лет Углич был разорен, а затем восстановлен и укреплен Дмитрием Донским. Именно под этим городом Иван Грозный впоследствии построит деревянную крепость, которую потом переправят под Казань, с чего начнется город Свияжск. В 1591 в Угличе погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, что стало прологом к Смутному времени. Существует множество версий произошедшего, но до сих пор доподлинно неизвестно, как погиб последний из Рюриковичей.Многие купеческие дома сохранились до сих пор. Также в Угличе построено несколько церквей и 3 действующих монастыря.Иногда составители туров включают в Золотое кольцо и другие населенные пункты – Боголюбово, Юрьев-Польский, Рыбинск, Плес и другие, которые расположились неподалеку от "основной" девятки. Поэтому название "Золотое кольцо" нередко используется как общий термин для обозначения маршрута по городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и архитектуры.Памятники и достопримечательностиКаждый город Золотого кольца имеет уникальные исторические и культурные памятники. Можно привести условный список мест, которые обязательны к посещению и которые во многом повлияли на включение этих городов в маршрут:● Свято-Успенский Кафедральный собор (г. Владимир). Это одна из главных достопримечательностей не только Владимира, но и всего Золотого кольца. Поражает высота Свято-Успенского собора, она составляет 32,3 м. Его строительство было закончено в 1161 г., онвозводился в качестве "хранилища" чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери и главного храма всей Руси. Белый камень для строительства привозили из Волжской Булгарии, а мастера из Византии расписывали стены и своды.● Золотые ворота (г. Владимир). Это один из самых редких сохранившихся фортификационных памятников Древней Руси. Сначала они играли роль главной оборонительной и проездной башни крепости, которая была построена в городе Андреем Боголюбским, когда столица Руси была фактически перенесена во Владимир. Всего было пять ворот, но до наших дней сохранились только эти.● Суздальский кремль (г. Суздаль). Это древнейшая часть города (существует с X века), служившая крепостью. Сейчас же это комплекс нескольких интересных музеев и памятников, в частности: экспозицииБогородице-Рождественского собора, музеевАрхиерейских палат и деревянной Никольской церкви.● Музей деревянного зодчества (г. Суздаль). Он располагается под открытым небом, в нем собраны строения XVIII-XIX веков, сохранившиеся до наших дней. Здесь можно увидеть каким был быт простых людей на Руси, посмотреть на деревянные церкви, построенные без единого гвоздя, и в целом окунуться в другую эпоху в декорациях живописной спокойной природы.● Троице-Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад). Она была основана в 1337 году. Сегодня является одним из главных символов православия в России и почитаемой святыней в стране и за ее пределами. Именно здесь преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с татарами и дал ему в помощь двух своих иноков – Ослябю и Пересвета. В Смутное время Лавра смогла выдержать 16-месячную осаду польско-литовских интервентов, когда отказалась признавать Лжедмитрия II, занявшего Москву.● Горицкий монастырь (г. Переславль-Залесский). Он основан при Иване Калите и изначально был деревянным. В 1382 году все постройки фатально пострадали во время нашествия хана Тохтамыша, а с дальнейшим восстановлением обители связана легенда. Согласно ей незадолго до трагических событий монастырь посетила княгиня Евдокия – жена Дмитрия Донского. Во время нападения, монахи, чтобы спасти княгиню, посадили ее на плот и пустили к другому берегу Плещеева озера. Густой туман, опустившийся на водоем, помог Евдокии скрыться. В благодарность за свое спасение она на собственные деньги восстановила Горицкий монастырь. Сейчас в нем располагается Переславский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.● Ботик Петра I и Плещеево озеро (Переславский район, с. Веськово). Недалеко от Переславля-Залесского расположилось небольшое село, которое знаменито на всю Россию тем, что именно здесь Петр I оттачивал свои навыки в корабельном ремесле. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим императором. Село Веськово находится на берегу живописного Плещеева озера, которое стало местом рождения российского военного флота.● Ростовский кремль (г. Ростов). Уникальный памятник древнерусской архитектуры, который был построен в 1670–1683 гг. и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Он состоит из нескольких частей: Соборной площади с Успенским собором, Архиерейского двора и Митрополичьего сада.● Спасо-Преображенский монастырь (г. Ярославль). Он находится в самом центре города, рядом с живописной набережной на слиянии Волги и Которосли. Сейчас в монастыре располагается Ярославский музей-заповедник, работают многочисленные музеи и выставки, а также действует смотровая площадка, которая позволяет увидеть центральную часть города с высоты.● Церковь Ильи Пророка (г. Ярославль). Построенная в 1647–1650 гг. и сохранившаяся до наших дней, она является выдающимся памятником архитектуры Ярославской школы зодчества и живописи. Внутреннее убранство поражает яркими фресками, тонкой росписью и золотым иконостасом.● Церковь Иоанна Предтечи (г. Ярославль). Уникальный для древнерусской архитектуры 15-главый собор, аналогов которому нет в стране. Он был построен в 1671–1687 гг. и несмотря на то, что сейчас не действует, сохранился в хорошем состоянии. Также эта церковь является самой крупной из существующих в Ярославле.● Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (г. Кострома). Монастырь, который впервые упоминается в 1432 году, сыграл важную роль в истории Смутного времени и России в целом. Именно здесь в 1613 году Михаил Федорович Романов был избран царем, что положило конец Смутному времени и дало начало новому этапу истории – многолетнему царствованию династии Романовых.● Памятники конструктивизма (г. Иваново). Иваново является мощным промышленным центром, что дало возможность для уникальных архитектурных экспериментов, аналогов которым практически нет ни в России, ни в других странах. В частности, это касается домов, построенных в стиле раннего советского конструктивизма и ставших памятниками архитектуры – дом-птица, дом-корабль и дом-подкова.● Угличский кремль (г. Углич). Если в Ипатьевском монастыре был положен конец Смутному времени, то именно здесь случилось его начало – убийство наследника Ивана Грозного царевича Дмитрия. С прежних времен сохранился ансамбль построек, который включает в себя княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор и колокольню.Как подготовиться к поездке по Золотому кольцуЧтобы поездка прошла интересно и с комфортом, важно заранее узнать основную информацию о маршруте.МаршрутыЕсли путешествие начинается из Москвы, то полный маршрут на поезде или автобусе по Золотому кольцу выглядит следующим образом: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – возвращение в Москву.Из Санкт-Петербурга: Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – Сергиев Посад (через Москву) – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль.Соблюдать определенный порядок городов необязательно, каждый из них самобытен и интересен, поэтому можно заранее уточнить, какие поезда и автобусы ходят до интересующих городов из конкретного региона и составить маршрут самостоятельно.При путешествии на автомобиле можно выбрать ближайший город из "кольца" и начинать путешествие с него.ТурыТуроператоры предлагают разнообразные программы для путешествия по Золотому кольцу. Все их можно условно поделить на две группы:● Однодневные. Такие туры не подразумевают ночевки и, как правило, рассчитаны на посещение одного-двух исторических городов. Такой вариант удобен для туристов, которые не могут потратить много времени на познавательный отдых или не хотят посещать все точки Золотого кольца.● Многодневные. Они могут как затрагивать некоторые города популярного маршрута, так и сразу предлагать полное путешествие по всему Золотому кольцу. Их продолжительность варьируется от 2–3 до 10 дней и более. Как правило, они предполагают ночевку практически в каждом городе и посещение большего количества интересных мест.Неоспоримый плюс туров – возможность увидеть многое за короткое время. Организаторы заранее составляют программы, нередко нанимают собственных экскурсоводов и перевозят туристов от места к месту, при этом путешественникам не приходится переживать из-за жилья и подстраиваться под расписание транспорта. В то же время не все туры позволят подольше насладиться красотами каждого города. Если программа слишком объемная и насыщенная, то и время на каждый объект существенно сокращается.ЦенаЦены на туры варьируются в зависимости от продолжительности, дополнительных услуг, количества планируемых к посещению мест и множества других факторов. Ориентировочно стоимость однодневного тура начинается от 6000 рублей на одного человека, непродолжительных туров (2–5 дней) от 8000–13000 рублей и длительных (свыше 5 дней) от 15000 рублей.На чем можно поехатьПо маршруту Золотого кольца можно путешествовать несколькими видами транспорта:● На автомобиле. Промежуточное расстояние между городами классического маршрута примерно 100 км, при этом в дороге достаточно заправок и придорожных кафе. Автомобиль позволяет корректировать поездку, не быть привязанным к расписанию и с удобством добираться до всех интересующих достопримечательностей.● Поезда. Большинство городов Золотого кольца (но не все) имеют железнодорожное сообщение. К тому же многое зависит от того, из какого города начинается путешествие. Поезд будет наиболее комфортным вариантом, если выезжать надо из Москвы или Санкт-Петербурга, а начало маршрута, планируется, например, в Ярославле. Тем не менее на некоторых участках придется воспользоваться автобусами.● Автобусы. Между всеми городами Золотого кольца есть рейсовые маршруты. Такой способ путешествовать по историческим местам самый бюджетный, но не самый комфортный, особенно, если отдых планируется с детьми. Тем не менее для коротких расстояний (например, из Москвы в Сергиев Посад) это вполне подходящий способ передвижения.Очевидным минусом последних двух вариантов является привязка к расписанию. Это особенно неудобно, когда нет четкого понимания, сколько времени захочется потратить на каждый город. Туроператоры, как правило, устраивают именно автобусные туры, но при этом предлагают четкий график времяпрепровождения в каждом пункте назначения.Что привезти из городов Золотого кольцаПомимо привычных магнитиков и популярных ремесленных изделий, из каждого города Золотого кольца можно привезти что-то особенное. Так, в Сергиевом Посаде обязательно стоит приобрести матрешку. Считается, что именно этот город является родиной знаменитой игрушки. Также нетривиальным приобретением станет коврижка из Лавры и имбирный квас, приготовленный монахами в Черниговском скиту.Переславль-Залесский славится копченой рыбой ряпушкой, она даже изображена на гербе города.В Ярославле, помимо разнообразных сувениров с медведем – символом города, знамениты валенки с местной фабрики. Если обычным моделям будет трудно найти применение, то можно купить мини-версию, которая называется "шептуны". Считается, что она привлекает в дом счастье и удачу. Ценители прекрасного могут найти сувенир среди продукции местного фарфорового завода, которая имеет отличительную деталь – узор "кобальтовая сетка".Из Ростова Великого можно привезти чернолощеную керамику, которая внешне очень похожа на чугунные изделия, а также ростовскую финифть – уникальный вид миниатюрной эмалевой живописи.О Костроме будут напоминать изделия из бересты. Там можно приобрести и шкатулки, и декоративные лукошки, и украшения. Также популярный сувенир – изделия из льна. Гастрономические изыски здесь тоже есть, среди таких – четверговая (черная) соль. Она получается вследствие обжигания обычной соли в печи с добавлением разнообразных трав.Углич славится своими сырами. И хоть они уже давно продаются во многих регионах страны, ремесленный продукт с интересными вкусами можно найти только тут.Визитной гастрономической карточкой Суздаля является простой огурец, в честь него здесь даже проводится ежегодный праздник. И если обычный овощ привозить из древнерусского города кажется неразумным, то вот огуречное варенье - интересный гастросувенир.Владимир и область знамениты на всю Россию, в частности, стекольным производством в городе Гусь-Хрустальный, Мстёрской лаковой миниатюрой, вышивкой "владимирским швом", шелковыми и шерстяными изделиями с ручной росписью "холодный батик" и многое другое.Первое, что приходит на ум при упоминании города Иваново – это ивановский текстиль. Текстильная промышленность здесь до сих пор процветает. Также интересным сувениром станет продукция местного завода игрушек и различные изделия в авангардном стиле.Советы путешественникамДарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", поделилась некоторыми советами, которые помогут совершить путешествие с наибольшим комфортом:
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https://ria.ru/20220816/bzk-1809141406.html
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
https://ria.ru/20230407/volzhskiy_put-1863835504.html
https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html
https://ria.ru/20221109/wwf-1830029271.html
https://ria.ru/20230426/ukrasheniya-1867764877.html
https://ria.ru/20210311/poezda-1600801435.html
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https://ria.ru/20221216/muzeynyeplany-1839144475.html
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Туризм, Россия, Ярославль, Углич, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Кострома, Ростов, Иваново, Гусь-Хрустальный, Суздаль, Общество, Туризм

Золотое кольцо России: какие города входят и что можно посмотреть

© iStock.com / nantonovЗолотое кольцо России. Ярославль
Золотое кольцо России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / nantonov
Золотое кольцо России. Ярославль
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Золотое кольцо России – это возможность узнать лучше историю Древней Руси и страны в целом и увидеть исторические памятники. Откуда пошло название этого маршрута, какие города в него входят и список основных достопримечательностей – в материале РИА Новости.

Золотое кольцо России

Золотое кольцо России – это туристический маршрут, который объединяет древние города Северо-Восточной Руси. Во всех из них сохранились уникальные памятники архитектуры, истории и культуры. Многие из этих городов являются центрами народных ремесел.

История

История Золотого кольца началась в 1965 году. Именно тогда искусствовед и журналист Юрий Бычков по заданию редакции газеты "Советская культура" отправился в автомобильное путешествие по городам Владимирской области. По собственной инициативе он расширил изначальный список населенных пунктов и придумал кольцевой маршрут протяженностью около 500 км. В 1967 году в "Советской культуре" вышла серия публикаций об этом путешествии, где впервые использовалось название "Золотое кольцо". Маршрут стал популярен среди иностранных и российских путешественников, в его ключевых точках развивалась туристическая инфраструктура, появились новые гостиничные комплексы.
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25 мая 2013 года в Ярославле был установлен памятный знак-символ "Нулевой километр Золотого кольца", а в 2016 году город официально стал столицей этого туристического проекта.
В 2017 году главы администраций городов, входящих в маршрут (на тот момент их было восемь), подписали договор о создании "Союза городов Золотого кольца России", тогда же в Ярославле была открыта штаб-квартира Союза.

Сколько городов и какие входят

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Официально в Золотое кольцо входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Нередко маршрут расширяют за счет Гусь-Хрустального, Палеха, Тутаева, Дмитрова, Гороховца, Мышкина, Александрова, Рыбинска, Мурома, Шуи, Боголюбова, Кидекши, Юрьева-Польского, Плеса и др.
Тем не менее только основные девять городов имеют свидетельства участников Национального туристского проекта "Золотое кольцо России".

Сергиев Посад

© iStock.com / yulenochekkУспенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Успенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / yulenochekk
Успенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Это единственный город Московской области, который вошел в Золотое кольцо. Сергиев Посад отсчитывает свою историю с 1340 года, когда на Маковецком холме, недалеко от реки Кончуры и ручья Вондюга, была возведена небольшая церковь в честь Троицы. Со временем вокруг храма появился монастырь, напоминающий небольшой город, в котором служили последователи Сергия Радонежского. 1380 году сюда прибыл Дмитрий Донской, чтобы получить благословение перед сражением с Золотой Ордой на Куликовом поле.
В 1422 году над могилой Сергия Радонежского (находилась внутри первого монастыря) был заложен Троицкий собор, в котором позже крестили Ивана Грозного. Именно он впоследствии сделал из монастыря крепость, поставив вместо деревянной ограды каменную с башнями. В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны монастырь получил статус лавры. Со временем налаживалось транспортное сообщение, появилась железнодорожная станция "Сергиев Посад". Город неоднократно переименовывали: в 1919 году он получил название "Сергиев", в 1930 году – "Загорск", в 1991 году ему вернули историческое название.
Сегодня Троице-Сергиева лавра – известная в России и за ее пределами святыня, которая включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но помимо нее в Сергиевом Посаде много других достопримечательностей, ради который стоит посетить этот город.

Переславль-Залесский

© iStock.com / liseykinaЦерковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / liseykina
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Переславль-Залесский был основан в 1152 году Ростово-Суздальским князем Юрием Долгоруким и назывался тогда просто Переяславль. Он располагался на территории, носившей название Залесье, поэтому город стал Переяславлем-Залесским.
В 1220 году в этом городе родился будущий князь Александр Невский. Позднее здесь располагалась резиденция его сына – Дмитрия Переяславского, а сам город стал столицей Северо-Восточной Руси.
1688 год ознаменовался важным историческим событием. Недалеко от города, на Плещеевом озере, Петр I приступил к строительству флотилии, с которой начался русский флот. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим царем.
Сейчас Переславль-Залесский входит в состав Ярославской области и является административным центром Переславского района.

Ростов Великий

© iStock.com / saiko3pВид на Ростов Великий
Вид на Ростов Великий - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на Ростов Великий
Ростов возник на берегу реки Пижерма, где располагалось угро-финское племя Меря. Первые упоминания о нем датируются 862 годом, при этом уже тогда он считался крупным городом. В разные времена в Ростове правили Ярослав Мудрый, князь Борис (он с братом Глебом - первые русские святые), Юрий Долгорукий и другие. Здесь, по преданию, родился богатырь Алеша Попович. Также первые годы своей жизни здесь провел преподобный Сергий Радонежский, а в XVI веке в Ростов часто приезжал Иван Грозный, по приказу которого была построена большая часть церквей.
В конце XIV века на берегу озера Неро возвели Спасо-Яковлевский монастырь, который уже в XVIII веке стал местом притяжения паломников со всей страны, приезжающих исцелиться у мощей Святого Дмитрия Ростовского.
В XVII веке в городе возвели одну из самых популярных сейчас достопримечательностей – Ростовский кремль, который был резиденцией митрополита. Многие могли его увидеть в популярных кинокартинах. К примеру, знаменитая сцена погони за "демонами" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" снималась именно здесь.
В XVIII веке по инициативе императрицы Екатерины II Ростов стали перестраивать и чуть позже он стал одним из важнейших центров торговли. Сейчас же это небольшой и тихий город в Ярославской области, располагающийся в живописной местности и привлекающий туристов множеством исторических памятников.

Ярославль

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Ярославль – один из древнейших городов России и первый христианский город на Волге. Считается, что он был основан Ярославом Мудрым в 1010 году в месте слияния двух рек – Волги и Которосли.
Именно здесь в Смутное время собиралось народное ополчение Минина и Пожарского, была обнаружена рукопись "Слова о полку Игореве", находится уникальный 15-главый храм Иоанна Предтечи, который изображен на купюре в 1000 рублей.
Исторический центр Ярославля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, помимо сохранившихся старинных улочек, расположен Спасо-Преображенский монастырь, множество храмов, из которых особенно известны Успенский собор и церковь Ильи Пророка XVII века. В городе есть большое количество зданий в разных стилях русского градостроения допетровской эпохи. Еще одна достопримечательность - театр драмы имени Ф. Волкова, который считается одним из старейших театров России. Он действует до сих пор и с 2019 года относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.
Сегодня Ярославль - третий по численности населения город в Центральном федеральном округе России, областной центр и крупнейший транспортный центр русской равнины.

Кострома

© iStock.com / Mik122Вид на пожарную каланчу в историческом центре Костромы
Вид на пожарную каланчу в историческом центре Костромы - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / Mik122
Вид на пожарную каланчу в историческом центре Костромы
Еще один древнерусский город на берегу реки Волги, который был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Насчет происхождения названия существует множество версий. По одной из наиболее распространенных, город был назван в честь впадающей в Волгу реки.
Уже в 1247 году Кострома стала столицей Костромского княжества, а в 1338 году вошла в состав Московского. Если верить легенде, в 1263 году князь Василий Квашня возле реки Запрудни увидел икону Богородицы, что висела на дереве. Впоследствии на этом месте был построен Запрудненский Спасский монастырь, а сама икона является главной святыней Костромы.
В XVII веке город стал родовым гнездом Романовых и в это время пережил крупный пожар. Пострадавшую часть восстановили, и Кострома приобрела европейские черты в городской застройке, а также уникальную веерообразную планировку. Даже несмотря на то, что в советское время было уничтожено множество религиозных объектов, в этом городе сохранилось немало архитектурных и культурных памятников.

Иваново

© iStock.com / saiko3pВид на город Иваново
Вид на город Иваново - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / saiko3p
Вид на город Иваново
В сравнении с остальными городами Золотого кольца, Иваново относительно молодой – он был основан в 1871 году на берегу реки Уводь. Произошло это через слияние Вознесенского посада и села Иваново, поэтому до 1932 года город назывался Иваново-Вознесенск, а в народе его частенько называют Городом невест, Ситцевым краем и Русским Манчестером.
Своей известностью город обязан в первую очередь развитой промышленности. Ивановский текстиль был популярен еще со времен существования одноименного села.
Сейчас Иваново привлекает множество туристов своей нетипичностью для Золотого кольца. В силу "молодости" здесь нет древнерусских памятников, зато присутствует фабричная архитектура и авангард начала XX века.

Суздаль

© iStock.com / LexisJanСпасо-Евфимиев мужской монастырь в Суздале
Спасо-Евфимиев мужской монастырь в Суздале - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / LexisJan
Спасо-Евфимиев мужской монастырь в Суздале
Суздаль считается одним из величайших городов Золотого кольца. Он был основан предположительно в X веке, а первое его упоминание датируется 1024 годом. Был столицей Ростово-Суздальского княжества, а сейчас входит во Владимирскую область. Город стоит на обмелевшей реке Каменке, в которой образовалось несколько живописных полуостровов. На одном из них располагается кремль. Несмотря на то, что Суздаль – это небольшой город, в нем пять монастырей и несколько отдельно стоящих храмов, а всего памятников архитектуры здесь более 200.
Одним из самых значимых мест в городе является Музей деревянного зодчества. Он располагается под открытым небом и был создан в 1960-х гг. Сюда были перевезены и отреставрированы несколько десятков построек XVIII–XIX вв., а в некоторых жилых домах воссозданы условия быта соответствующего времени. Относительно небольшая площадь Суздаля и плотное расположение исторических памятников превратили его в город-заповедник, популярный среди российских и зарубежных туристов.

Владимир

© iStock.com / LARISA DUKAЦерковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / LARISA DUKA
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
Первое упоминание о городе датируются 990 годом, основал его князь Владимир Красно Солнышко, который двумя годами ранее, в 988 году, крестил Русь. Город активно развивался благодаря стараниям Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого, последний даже имел здесь резиденцию.
Расцвет города пришелся на правление Андрея Боголюбского, именно при нем он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Был построен Успенский собор, который за свою историю неоднократно восстанавливался и до наших дней сохранились лишь фрагменты оригинального строения, а также Боголюбский и Вознесенский монастыри и множество других храмов.
Владимира был разорен, когда на Русь пришли татары. Город ослабел, но продолжал оставаться торговым центром и важным стратегическим пунктом. Сейчас город остается важным туристическим объектом со множеством памятников истории и культуры.

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В 2018 году прошла торжественная церемония вручения свидетельства участника Национального туристского проекта "Золотое кольцо России" городу Углич. Таким образом, он стал девятым городом в этом маршруте.
История Углича начинается в 937 году, в статусе города он упоминается с 1218 года. Через сто лет Углич был разорен, а затем восстановлен и укреплен Дмитрием Донским. Именно под этим городом Иван Грозный впоследствии построит деревянную крепость, которую потом переправят под Казань, с чего начнется город Свияжск. В 1591 в Угличе погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, что стало прологом к Смутному времени. Существует множество версий произошедшего, но до сих пор доподлинно неизвестно, как погиб последний из Рюриковичей.
Многие купеческие дома сохранились до сих пор. Также в Угличе построено несколько церквей и 3 действующих монастыря.
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Иногда составители туров включают в Золотое кольцо и другие населенные пункты – Боголюбово, Юрьев-Польский, Рыбинск, Плес и другие, которые расположились неподалеку от "основной" девятки. Поэтому название "Золотое кольцо" нередко используется как общий термин для обозначения маршрута по городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и архитектуры.

Памятники и достопримечательности

Каждый город Золотого кольца имеет уникальные исторические и культурные памятники. Можно привести условный список мест, которые обязательны к посещению и которые во многом повлияли на включение этих городов в маршрут:
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Свято-Успенский Кафедральный собор (г. Владимир). Это одна из главных достопримечательностей не только Владимира, но и всего Золотого кольца. Поражает высота Свято-Успенского собора, она составляет 32,3 м. Его строительство было закончено в 1161 г., онвозводился в качестве "хранилища" чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери и главного храма всей Руси. Белый камень для строительства привозили из Волжской Булгарии, а мастера из Византии расписывали стены и своды.
Золотые ворота (г. Владимир). Это один из самых редких сохранившихся фортификационных памятников Древней Руси. Сначала они играли роль главной оборонительной и проездной башни крепости, которая была построена в городе Андреем Боголюбским, когда столица Руси была фактически перенесена во Владимир. Всего было пять ворот, но до наших дней сохранились только эти.
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9 ноября 2022, 06:03
Суздальский кремль (г. Суздаль). Это древнейшая часть города (существует с X века), служившая крепостью. Сейчас же это комплекс нескольких интересных музеев и памятников, в частности: экспозицииБогородице-Рождественского собора, музеевАрхиерейских палат и деревянной Никольской церкви.
Музей деревянного зодчества (г. Суздаль). Он располагается под открытым небом, в нем собраны строения XVIII-XIX веков, сохранившиеся до наших дней. Здесь можно увидеть каким был быт простых людей на Руси, посмотреть на деревянные церкви, построенные без единого гвоздя, и в целом окунуться в другую эпоху в декорациях живописной спокойной природы.
© iStock.com / arh-sib@rambler.ruМузей деревянного зодчества в Суздале
Музей деревянного зодчества в Суздале - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
Музей деревянного зодчества в Суздале
Троице-Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад). Она была основана в 1337 году. Сегодня является одним из главных символов православия в России и почитаемой святыней в стране и за ее пределами. Именно здесь преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на битву с татарами и дал ему в помощь двух своих иноков – Ослябю и Пересвета. В Смутное время Лавра смогла выдержать 16-месячную осаду польско-литовских интервентов, когда отказалась признавать Лжедмитрия II, занявшего Москву.
Горицкий монастырь (г. Переславль-Залесский). Он основан при Иване Калите и изначально был деревянным. В 1382 году все постройки фатально пострадали во время нашествия хана Тохтамыша, а с дальнейшим восстановлением обители связана легенда. Согласно ей незадолго до трагических событий монастырь посетила княгиня Евдокия – жена Дмитрия Донского. Во время нападения, монахи, чтобы спасти княгиню, посадили ее на плот и пустили к другому берегу Плещеева озера. Густой туман, опустившийся на водоем, помог Евдокии скрыться. В благодарность за свое спасение она на собственные деньги восстановила Горицкий монастырь. Сейчас в нем располагается Переславский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
© iStock.com / Andrey NikitinЦерковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля
Церковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / Andrey Nikitin
Церковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля
Ботик Петра I и Плещеево озеро (Переславский район, с. Веськово). Недалеко от Переславля-Залесского расположилось небольшое село, которое знаменито на всю Россию тем, что именно здесь Петр I оттачивал свои навыки в корабельном ремесле. В местном музее выставляется ботик "Фортуна", который, как считается, был построен самим императором. Село Веськово находится на берегу живописного Плещеева озера, которое стало местом рождения российского военного флота.
Ростовский кремль (г. Ростов). Уникальный памятник древнерусской архитектуры, который был построен в 1670–1683 гг. и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Он состоит из нескольких частей: Соборной площади с Успенским собором, Архиерейского двора и Митрополичьего сада.
© iStock.com / scaligerЦерковь Одигитрии, Успенский собор и церковь Воскресения на территории Ростовского кремля
Церковь Одигитрии, Успенский собор и церковь Воскресения на территории Ростовского кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / scaliger
Церковь Одигитрии, Успенский собор и церковь Воскресения на территории Ростовского кремля
Спасо-Преображенский монастырь (г. Ярославль). Он находится в самом центре города, рядом с живописной набережной на слиянии Волги и Которосли. Сейчас в монастыре располагается Ярославский музей-заповедник, работают многочисленные музеи и выставки, а также действует смотровая площадка, которая позволяет увидеть центральную часть города с высоты.
Церковь Ильи Пророка (г. Ярославль). Построенная в 1647–1650 гг. и сохранившаяся до наших дней, она является выдающимся памятником архитектуры Ярославской школы зодчества и живописи. Внутреннее убранство поражает яркими фресками, тонкой росписью и золотым иконостасом.
Церковь Иоанна Предтечи (г. Ярославль). Уникальный для древнерусской архитектуры 15-главый собор, аналогов которому нет в стране. Он был построен в 1671–1687 гг. и несмотря на то, что сейчас не действует, сохранился в хорошем состоянии. Также эта церковь является самой крупной из существующих в Ярославле.
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Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (г. Кострома). Монастырь, который впервые упоминается в 1432 году, сыграл важную роль в истории Смутного времени и России в целом. Именно здесь в 1613 году Михаил Федорович Романов был избран царем, что положило конец Смутному времени и дало начало новому этапу истории – многолетнему царствованию династии Романовых.
Памятники конструктивизма (г. Иваново). Иваново является мощным промышленным центром, что дало возможность для уникальных архитектурных экспериментов, аналогов которым практически нет ни в России, ни в других странах. В частности, это касается домов, построенных в стиле раннего советского конструктивизма и ставших памятниками архитектуры – дом-птица, дом-корабль и дом-подкова.
Угличский кремль (г. Углич). Если в Ипатьевском монастыре был положен конец Смутному времени, то именно здесь случилось его начало – убийство наследника Ивана Грозного царевича Дмитрия. С прежних времен сохранился ансамбль построек, который включает в себя княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор и колокольню.
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Как подготовиться к поездке по Золотому кольцу

Чтобы поездка прошла интересно и с комфортом, важно заранее узнать основную информацию о маршруте.

Маршруты

Если путешествие начинается из Москвы, то полный маршрут на поезде или автобусе по Золотому кольцу выглядит следующим образом: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – возвращение в Москву.
Из Санкт-Петербурга: Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – Сергиев Посад (через Москву) – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Углич – Ярославль.
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Соблюдать определенный порядок городов необязательно, каждый из них самобытен и интересен, поэтому можно заранее уточнить, какие поезда и автобусы ходят до интересующих городов из конкретного региона и составить маршрут самостоятельно.
При путешествии на автомобиле можно выбрать ближайший город из "кольца" и начинать путешествие с него.

Туры

Туроператоры предлагают разнообразные программы для путешествия по Золотому кольцу. Все их можно условно поделить на две группы:
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Однодневные. Такие туры не подразумевают ночевки и, как правило, рассчитаны на посещение одного-двух исторических городов. Такой вариант удобен для туристов, которые не могут потратить много времени на познавательный отдых или не хотят посещать все точки Золотого кольца.
Многодневные. Они могут как затрагивать некоторые города популярного маршрута, так и сразу предлагать полное путешествие по всему Золотому кольцу. Их продолжительность варьируется от 2–3 до 10 дней и более. Как правило, они предполагают ночевку практически в каждом городе и посещение большего количества интересных мест.
Неоспоримый плюс туров – возможность увидеть многое за короткое время. Организаторы заранее составляют программы, нередко нанимают собственных экскурсоводов и перевозят туристов от места к месту, при этом путешественникам не приходится переживать из-за жилья и подстраиваться под расписание транспорта. В то же время не все туры позволят подольше насладиться красотами каждого города. Если программа слишком объемная и насыщенная, то и время на каждый объект существенно сокращается.
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Цена

Цены на туры варьируются в зависимости от продолжительности, дополнительных услуг, количества планируемых к посещению мест и множества других факторов. Ориентировочно стоимость однодневного тура начинается от 6000 рублей на одного человека, непродолжительных туров (2–5 дней) от 8000–13000 рублей и длительных (свыше 5 дней) от 15000 рублей.

На чем можно поехать

По маршруту Золотого кольца можно путешествовать несколькими видами транспорта:
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На автомобиле. Промежуточное расстояние между городами классического маршрута примерно 100 км, при этом в дороге достаточно заправок и придорожных кафе. Автомобиль позволяет корректировать поездку, не быть привязанным к расписанию и с удобством добираться до всех интересующих достопримечательностей.
Поезда. Большинство городов Золотого кольца (но не все) имеют железнодорожное сообщение. К тому же многое зависит от того, из какого города начинается путешествие. Поезд будет наиболее комфортным вариантом, если выезжать надо из Москвы или Санкт-Петербурга, а начало маршрута, планируется, например, в Ярославле. Тем не менее на некоторых участках придется воспользоваться автобусами.
Автобусы. Между всеми городами Золотого кольца есть рейсовые маршруты. Такой способ путешествовать по историческим местам самый бюджетный, но не самый комфортный, особенно, если отдых планируется с детьми. Тем не менее для коротких расстояний (например, из Москвы в Сергиев Посад) это вполне подходящий способ передвижения.
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Очевидным минусом последних двух вариантов является привязка к расписанию. Это особенно неудобно, когда нет четкого понимания, сколько времени захочется потратить на каждый город. Туроператоры, как правило, устраивают именно автобусные туры, но при этом предлагают четкий график времяпрепровождения в каждом пункте назначения.

Что привезти из городов Золотого кольца

Помимо привычных магнитиков и популярных ремесленных изделий, из каждого города Золотого кольца можно привезти что-то особенное. Так, в Сергиевом Посаде обязательно стоит приобрести матрешку. Считается, что именно этот город является родиной знаменитой игрушки. Также нетривиальным приобретением станет коврижка из Лавры и имбирный квас, приготовленный монахами в Черниговском скиту.
Переславль-Залесский славится копченой рыбой ряпушкой, она даже изображена на гербе города.
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В Ярославле, помимо разнообразных сувениров с медведем – символом города, знамениты валенки с местной фабрики. Если обычным моделям будет трудно найти применение, то можно купить мини-версию, которая называется "шептуны". Считается, что она привлекает в дом счастье и удачу. Ценители прекрасного могут найти сувенир среди продукции местного фарфорового завода, которая имеет отличительную деталь – узор "кобальтовая сетка".
Из Ростова Великого можно привезти чернолощеную керамику, которая внешне очень похожа на чугунные изделия, а также ростовскую финифть – уникальный вид миниатюрной эмалевой живописи.
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О Костроме будут напоминать изделия из бересты. Там можно приобрести и шкатулки, и декоративные лукошки, и украшения. Также популярный сувенир – изделия из льна. Гастрономические изыски здесь тоже есть, среди таких – четверговая (черная) соль. Она получается вследствие обжигания обычной соли в печи с добавлением разнообразных трав.
Углич славится своими сырами. И хоть они уже давно продаются во многих регионах страны, ремесленный продукт с интересными вкусами можно найти только тут.
Визитной гастрономической карточкой Суздаля является простой огурец, в честь него здесь даже проводится ежегодный праздник. И если обычный овощ привозить из древнерусского города кажется неразумным, то вот огуречное варенье - интересный гастросувенир.
© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкМстерская миниатюра "Садко" художника Валентина Фокеева
Мстерская миниатюра Садко художника Валентина Фокеева - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / А. Свердлов
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Мстерская миниатюра "Садко" художника Валентина Фокеева
Владимир и область знамениты на всю Россию, в частности, стекольным производством в городе Гусь-Хрустальный, Мстёрской лаковой миниатюрой, вышивкой "владимирским швом", шелковыми и шерстяными изделиями с ручной росписью "холодный батик" и многое другое.
Первое, что приходит на ум при упоминании города Иваново – это ивановский текстиль. Текстильная промышленность здесь до сих пор процветает. Также интересным сувениром станет продукция местного завода игрушек и различные изделия в авангардном стиле.

Советы путешественникам

Дарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", поделилась некоторыми советами, которые помогут совершить путешествие с наибольшим комфортом:
Село Вятское. Дома на набережной - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Ешь варенье из огурца и меняй профессию. Выходные в Ярославской области
10 декабря 2022, 08:00
  • так как основные достопримечательности городов Золотого кольца – архитектурные, лучше всего планировать путешествие в промежуток с середины апреля по конец сентября. Тем не менее в середине лета происходит наплыв туристов, к чему тоже нужно быть готовым;
  • чтобы сэкономить на посещении музеев и размещении в отелях, можно оформить "Паспорт туриста Золотого кольца";
  • находясь в каждом городе маршрута, не стоит зацикливаться только на достопримечательностях из путеводителя. Так как общее, что связывает все города "кольца" – это богатая история, можно потратить немного времени и просто прогуляться по центральным улочкам, чтобы прочувствовать дух давно ушедшей эпохи;
  • при самостоятельном путешествии в каждом городе лучше оставаться хотя бы на ночь, а в крупных городах (Ярославле и Владимире) – на две. Так можно неспеша увидеть больше достопримечательностей;
  • если спланировать путешествие не получается, а от количества интересных мест разбегаются глаза – лучше обратиться к профессионалам и выбрать тур. Организаторы составляют программы таким образом, чтобы туристы смогли увидеть самые интересные достопримечательности.
 
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