Пособие на детей от 1,5 до 3 лет: кому положено, как оформить в 2023 году

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. С января 2023 года разнообразные выплаты на детей, в том числе ежемесячное пособие до 3 лет на первого и второго ребенка (так называемые “путинские выплаты”), заменены единым пособием. Какие правила получения действуют теперь, как подать заявление - в материале РИА Новости.

Пособие на детей до 3 лет

Для того, чтобы родившая женщина могла полностью посвятить себя новым обязанностям, предусмотрен отпуск по уходу за ребенком, который может длиться вплоть до того момента, как малышу исполнится 3 года. В этот период новоиспеченные родители могут обратиться за одним из действующих в стране государственных пособий. В том числе - за выплатой на детей в возрасте от полутора до трех лет.

декретные выплаты . При рождении малыша выплачивается единовременное пособие, по-прежнему действует материнский капитал - всё это можно отнести к мерам поддержки для семей с детьми в возрасте до 3 лет. Пока ребенку не исполнилось полтора года, женщина может получать также положенные ей по закону. При рождении малыша выплачивается единовременное пособие, по-прежнему действует- всё это можно отнести к мерам поддержки для семей с детьми в возрасте до 3 лет.

Виды пособий

единое федеральное пособие , которое выплачивается определенным категориям граждан в связи с рождением и С 1 января 2023 года в России начало действовать, которое выплачивается определенным категориям граждан в связи с рождением и

воспитанием ребенка. Оно объединило ряд действовавших прежде мер поддержки, среди которых - поступающие каждый месяц выплата на ребенка в возрасте до трех лет.

“Данное пособие назначается на детей от 0 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель. При этом еще несколько лет будет действовать переходный период, для того чтобы было можно выбрать более выгодные условия для семьи. Как недостаток следует отметить то, что опять не учитываются дети до 18 лет. Хотя они по закону являются несовершеннолетними и фактически могут находиться на иждивении у родителей”, - говорит Светлана Кубиевич, старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия", член адвокатской палаты Москвы.

Ранее для семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, действовало другое ежемесячное пособие (так называемые “путинские выплаты”). Его размер был равен величине регионального прожиточного минимума.

Помимо этого каждый субъект страны вправе устанавливать свои меры поддержки для данной категории граждан. Правила получения таких региональных выплат необходимо уточнять в местных отделах соцзащиты.

Кому положено

Постановления Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка". Какие категории граждан и при каких условиях имеют право претендовать на новое универсальное пособие, указано в текстеПравительства РФ от 16.12.2022 № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка".

Потенциальным получателем нового пособия может стать один из родителей (а также опекун либо усыновитель) ребенка в возрасте до 17 лет. Обязательное условие - этот человек должен быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать в стране. Выплату смогут получать лишь семьи, которые будут признаны нуждающимися в данной финансовой поддержке. При этом используется комплексная оценка нуждаемости, то есть в расчет берутся не только суммарные доходы от каждого члена семьи (которые в перерасчете на каждого не должны быть выше, чем среднедушевой региональный прожиточный минимум), но и находящееся у них в собственности имущество.

Размер пособия

Правила назначения единого пособия не устанавливают определенную сумму, которая будет ежемесячно выплачиваться всем семьям. Чем ниже сумма их доходов - тем больший размер пособия предусмотрен. Ориентирами при этом служат размеры действующих в регионе прожиточных минимумов.

Минимальный размер пособия - 50 процентов от “детского” прожиточного минимума. Если и при этом среднедушевой доход семьи остается меньше установленного в регионе минимума, размер пособия может быть увеличен до 75 или даже 100 процентов.

Условия получения

Имеет ли гражданин право на получение единого пособия - ответ на этот вопрос будет дан лишь по итогам комплексной оценки нуждаемости каждой конкретной семьи. Данное понятие включает в себя не только уровень доходов (в расчете на каждого члена семьи он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума), но и то имущество, которым данная семья владеет.

Минимальный перечень имущества, которое не станет помехой для получения желаемых выплат, перечислен в Постановлении № 2330 и включает:

— одну квартиру любой площади либо несколько квартир, но при условии, что на каждого члена семьи приходится не более 24 кв. м.;

одну квартиру любой площади либо несколько квартир, но при условии, что на каждого члена семьи приходится не более 24 кв. м.; — дом любой площади или несколько жилых домов (тут ограничения - не более 40 кв. м. на каждого члена семьи);

дом любой площади или несколько жилых домов (тут ограничения - не более 40 кв. м. на каждого члена семьи); — одна дача;

одна дача; — один гараж (исключение может быть сделано, например, для многодетных семей либо граждан, которые воспитывают ребенка-инвалида);

один гараж (исключение может быть сделано, например, для многодетных семей либо граждан, которые воспитывают ребенка-инвалида); — один автомобиль (также возможны исключения для отдельных категорий граждан);

один автомобиль (также возможны исключения для отдельных категорий граждан); — один или несколько земельных участков, площадь которых ограничена 0,25 га для жителей городов и 1 га для тех, кто проживает в сельской местности, и так далее.

Доходы, которые учитываются в расчете

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются источники финансовых поступлений, которые подробно описаны в тексте соответствующего Постановления. К таковым относятся:

— все виды заработной платы (в том числе - по гражданско-правовому договору) вместе с премиями и прочими стимулирующими выплатами;

все виды заработной платы (в том числе - по гражданско-правовому договору) вместе с премиями и прочими стимулирующими выплатами; — различные пособия, пенсии и другие аналогичные выплаты;

различные пособия, пенсии и другие аналогичные выплаты; — стипендии;

стипендии; — алименты;

алименты; — компенсации, полученные от госорганов или общественных объединений за период, когда получатель исполнял государственные или общественные обязанности;

компенсации, полученные от госорганов или общественных объединений за период, когда получатель исполнял государственные или общественные обязанности; — денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других структур;

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других структур; — проценты по вкладам, а также проценты, дивиденды и прочие доходы, которые гражданин получил в результате операций с ценными бумагами;

проценты по вкладам, а также проценты, дивиденды и прочие доходы, которые гражданин получил в результате операций с ценными бумагами; — различные выигрыши ;

различные ; — доходы от продажи или сдачи в аренду жилых помещений и так далее.

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Доходы, которые не учитываются в расчете

Однако не все виды дохода необходимо принимать в расчет, определяя величину среднедушевого дохода претендующей на получение пособия семьи. Не учитываются при этом:

— выплаты, полученные в рамках социального контракта;

выплаты, полученные в рамках социального контракта; — аналогичные выплаты для семей с детьми, которые были получены за предыдущий период;

аналогичные выплаты для семей с детьми, которые были получены за предыдущий период; — страховые выплаты, получаемые единовременно в качестве возмещения ущерба, который был причинен жизни и здоровью человека, а также его личному или семейному имуществу;

страховые выплаты, получаемые единовременно в качестве возмещения ущерба, который был причинен жизни и здоровью человека, а также его личному или семейному имуществу; — ежемесячные суммы, которые связаны с допрасходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

ежемесячные суммы, которые связаны с допрасходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; — полученный при рождении ребенка материнский капитал;

полученный при рождении ребенка материнский капитал; — налоговый вычет и так далее.

Полный перечень может найти в пункте 53 указанного Постановления.

Правило нулевого дохода

Если у трудоспособных членов семьи на протяжении всего расчетного периода полностью отсутствовал какой-либо доход, для получения пособия ему необходимо доказать, что данная ситуация сложилась по уважительной причине.

Такой уважительной причиной по закону может считаться:

— беременность;

беременность; — уход за ребенком или несколькими детьми (при определенных условиях, например, если ребенку не исполнилось 3 лет или если речь идет о многодетной семье, в которой один из родителей может не работать);

уход за ребенком или несколькими детьми (при определенных условиях, например, если ребенку не исполнилось 3 лет или если речь идет о многодетной семье, в которой один из родителей может не работать); — получение образования в очной форме, в процессе которого гражданин не получает стипендию;

получение образования в очной форме, в процессе которого гражданин не получает стипендию; — официальный статус безработного и так далее.

Любая из этих уважительных причин должна объяснять отсутствие дохода у человека как минимум на протяжении 10 месяцев из того года, что берется как основа для рассмотрения права на пособие. Если гражданин получал доход, пусть даже на протяжении очень короткого срока, то данное правило к нему уже не применяется.

Как получить пособие

Единое пособие пришло на смену ряду социальных выплат для того, чтобы унифицировать (и, соответственно, сделать проще) процедуру оформления такой помощи от государства. Предусмотрены два основных способа подачи заявления и прилагаемых к нему документов - лично либо дистанционно, при помощи современных сервисов.

Куда обращаться

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (которое также именуется единым, или универсальным) входит в зону ответственности недавно созданного Социального фонда (официально он начал свою работу с первого дня 2023 года). Законом предусмотрены три основных способа подачи заявления на пособие, среди которых россияне могут выбрать наиболее для них удобный. Это можно сделать лично в одном из местных отделений фонда, при личном визите в ближайший МФЦ либо при помощи портала “Госуслуги”, после соответствующей авторизации на сайте.

Необходимые документы

В постановлении Правительства РФ от 16 декабря 2022 г. № 2330 содержится образец заявления для граждан, которые намерены обратиться в Социальный фонд России за назначением единого пособия. Похожее по форме заявление, но уже - в электронном варианте гражданам будет предложено заполнить на портале государственных услуг.

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К заполненному заявлению также необходимо приложить ряд документов, точный список которых может меняться в зависимости от особенностей той жизненной ситуации, в которой оказались заявитель и его семья. Большую часть необходимых сведений ведомство запрашивает самостоятельно, от гражданина могут потребоваться документы, удостоверяющие его личность и личность супруга или супруги, свидетельство о рождении ребенка, на которого оформляется пособие, а также документ, подтверждающий факт вступления в брак (или, например, расторжения брака), а также страховой номер (СНИЛС) для всех членов семьи.

Сроки

После того, как заявление поступило в Соцфонд, решение о том, положено данной семье пособие или нет, принимается в течение 10 дней. Если для принятия такого решения не хватает каких-либо сведений и документов, процесс может быть продлен максимум еще на 20 дней.

Если заявителю отказано в получении пособия, то уведомление о об этом поступит гражданину в течение одного рабочего дня. Если решение положительное, первую выплату семья должна получить в течение 5 рабочих дней, а затем будет получать пособие в промежутке с 1 по 25 число каждого месяца, “следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие”.

Оформление через “Госуслуги”

Оформить единое пособие на ребенка через “Госуслуги” можно лишь в том случае, если у гражданина есть подтвержденная учетная запись на портале. Данная услуга находится в разделе “Пособия. Пенсия. Льготы”.

Как рассчитать среднедушевой доход

Среднедушевой доход семьи можно вычислить, если точно знать всю сумму денег, которая поступила в семейный бюджет из всех доступных источников за определенный период. Для получения универсального пособия берутся доходы семьи за один год, но отсчитывать нужно не с момента подачи заявления, а начиная с предыдущего месяца.

Вычислив общую сумму доходов за год, ее нужно разделить на 12 месяцев, а затем - на всех членов семьи. В состав семьи при этом включается один или оба родителя, а также все несовершеннолетние дети и дети, которые находятся под опекой заявителя либо учатся очно (их возраст при этом может быть до 23 лет).

Если не пришло пособие

Одна из возможных причин, по которой гражданин может не получить пособие в положенный срок - это ошибка в указанных банковских реквизитах. В любом случае, если прописанный в законе срок уже прошел, а выплата на счет так и не поступила, можно уточнить причину, обратившись к специалистам Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России).

Продление пособия

Единое пособие назначается ровно на год, а после, если семья по-прежнему имеет право на получение данной выплаты, необходимо вновь подать заявление.

Пособие будет выплачиваться с того месяца, когда ребенок появился на свет, но не ранее, чем с 1 января 2023 года (когда соответствующее Постановление вступило в силу), и лишь при условии, что родители успели подать заявление до того момента, как малышу исполнилось полгода. В противном случае семья будет получать выплату с месяца, когда заявление было подано.

Изменения в 2023 году

Во-первых, с 1 января 2023 года в России ряд выплат как для беременных женщин, так и для семей с детьми заменило ежемесячное универсальное пособие. Во-вторых, начал работу Фонд пенсионного и социального страхования, который объединил функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Советы экспертов

Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета "Синергия" Лидия Мазур резюмирует, что "основными нюансами получения единого пособия в 2023 году являются: