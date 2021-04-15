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Пособие по беременности и родам в 2021: как рассчитать и получить выплаты

Пособие по беременности и родам в 2021: как рассчитать и получить выплаты

Пособие по беременности и родам - декретные выплаты работающим и неработающим женщинам. Как рассчитывается размер пособия по беременности и родам в 2021 году на РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:20

2021-04-15T13:20

2021-04-15T13:20

россия

социальные выплаты

женщины

беременность

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пособие по беременности и родам - декретные выплаты работающим и неработающим женщинам. Как рассчитывается размер пособия по беременности и родам в 2021 году на первого и второго ребенка, когда нужно встать на учет по беременности, а также какие документы нужны, чтобы его оформить - в материале РИА Новости.Что такое пособие по беременности и родамПособие по беременности и родам, или декретное пособие - это один из видов страхового обеспечения женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе от 29.12.2006г. №255-ФЗ. Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 194 дня до родов и 110 - после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.Кому полагается выплатаПраво получать пособие есть только у женщин, оформивших отпуск по беременности и родам. Согласно закону, оно полагается за весь период отпуска тем, кто:Когда нужно встать на учетБеременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель. Это важно сделать не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели. Размер пособия по беременности и родам в 2021 годуМаксимальная выплата в 2021 году составит за весь срок 340 795 руб. при рождении одного ребенка и 472 244,5 руб., если на свет появилась двойня или больше детей. На такую сумму смогут претендовать женщины с доходом не менее 73 тыс. рублей в месяц. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Например, если женщина уходит в отпуск по беременности и родам в 2021 году, суммарный заработок определяют за 2020 и 2019 годы. При этом размер декретных не зависит от страхового стажа. Если у женщины меньше 6 месяцев рабочего стажа, пособие ей назначат исходя из прожиточного минимума.Работающим женщинамДля работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка. Минимальная сумма составляет 58 878,4 руб. при одноплодной беременности, 65 607,36 руб. — при осложненных родах, 81 588,64 руб. — при многоплодной беременности. Максимальная сумма равна 472 244,5 руб. на двойню и тройню, когда продолжительность отпуска составляет 194 дня.Неработающим женщинамПо российскому законодательству декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить студентки очного отделения и сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. В первом случае нужно получить справку о беременности, пособие будет выплачиваться независимо от платной или бесплатной основы обучения. Во втором - женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП. Пособие на первого ребенкаПособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 340 795 рублей. На первого ребенка женщине также выплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности (706 рублей), единовременное пособие при рождении ребенка в размере 18 886,32 руб., ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до 1,5 года. С 1 февраля 2021 года минимальный размер выплаты по уходу составил 7 082,85 руб, а максимальный – 29 600,48 руб.Пособие на второго, третьего и последующих детей В случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 18 886, 32 рублей, а также ежемесячное пособие - 6752 рубля, по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пособие за раннюю постановку на учетЕсли женщина встала на медицинский учет до 12 недель беременности, ей положено единовременное пособие, которое составляет 708,23 руб. Его могут получить только те, кто имеет право на декретные выплаты. Расчет пособия по беременности и родамРазмер пособия по беременности рассчитывают исходя из заработка за два календарных года. Например, если сотрудница зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей, ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит, 1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 руб. - это и есть размер декретного пособия. При этом средний заработок за каждый год не должен превышать определенного максимума - 966 000 рублей. Рассчитать размер выплаты можно онлайн на сайте ФСС.Выплата пособия по беременности и родамПособие по беременности и родам начисляют одним платежом не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска. Если женщина обратилась за ним после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года. Когда и кто выплачивает пособиеФонд социального страхования должен начислить пособие не позднее 10 дней после получения от работодателя необходимых сведений. Выплату нельзя делить на части, она поступает на счет женщины целиком. Как оформить пособие и куда обращатьсяДекретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух - то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог. Документы для получения пособияЧтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:Как оформить через ГосуслугиЧерез Госуслуги можно записаться на прием ко врачу, посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через ФСС. Индивидуальный предприниматель на портале Госуслуг может написать заявление на регистрацию добровольного социального страхования.Пособие по беременности и родам для ИП и самозанятыхИндивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в ФСС, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2021 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2020 года. Самозанятые также должны зарегистрироваться в ФСС и делать добровольные выплаты. Если средства начали вносить в 2020 году, то получить пособие по беременности и родам можно будет только в 2021-м. ВопросыНа часто задаваемые вопросы РИА Новости ответил руководитель отдела юридической компании "ЮСТ.АС" Александр Бедункевич.Облагается ли пособие по беременности и родам НДФЛ?- Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.Может ли муж получить пособие по беременности и родам вместо жены?- Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.Какие еще выплаты положены беременным в 2021 году?- Кроме пособия по беременности и родам, женщине выплачивают деньги за постановку на учет в медицинской организации на раннем сроке, единоразовую выплату при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.Как долго ФСС перечисляет декретные?- Фонд социального страхования официально указывает, что осуществляет выплату пособий в срок, предусмотренный законом и не превышающий 10 календарных дней, в случае получения полного комплекта документов от работодателя.

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россия, социальные выплаты, женщины, беременность, общество