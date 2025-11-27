Рейтинг@Mail.ru
Пособие по беременности и родам 2025: декретные выплаты, размер, оформление, расчёт
18:55 27.11.2025
Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат
Пособие по беременности и родам 2025: декретные выплаты, размер, оформление, расчёт — РИА Новости
Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат
Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщин и детей. О том, сколько можно получить, каков размер РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:55:00+03:00
2025-11-27T18:55:00+03:00
общество
беременность
женщины
социальные выплаты
россия
социальный навигатор
детские вопросы
россия
общество, беременность, женщины, социальные выплаты, россия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, беременность, женщины, Социальные выплаты, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы

Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты
Оксана Васильева
Приглашенный эксперт
Оксана Васильева
Юрист, доцент Финансового университета при Правительстве России
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщин и детей. О том, сколько можно получить, каков размер максимального пособия в 2025 году, почему нужно вставать на учет по беременности на ранних сроках, и как рассчитываются выплаты — в материале РИА Новости.

Что такое пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам, или “декретное” пособие — это один из видов социального страхования женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе №255-ФЗ от 29.12.2006г.
Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина

Кому положено пособие

Пособие по беременности и родам имеют право получать:
  • женщины, которые подлежат обязательному социальному страхованию в связи с материнством;
  • безработные женщины при определенных условиях;
  • женщины, которые учатся очно;
  • женщины, проходящие военную службу по контракту;
  • женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к вышеперечисленным категориям.
“Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Выплачивается суммарно за весь период отпуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей — 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей)”.

Работающим женщинам

Для работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, а также стажа.
Для примера приведем расчет декретных для сотрудницы, которая зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей. Ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит:
1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 рублей – это и есть размер декретного пособия.
Рассчитать пособие по беременности и родам также можно на официальном сайте СФР.
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Пенсия по потере кормильца в 2025: размер, кому положена, как получить
4 февраля, 20:00

Неработающим женщинам

По российскому законодательству, декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Для этого женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП.

ИП и самозанятые

Индивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в СФР, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2025 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2024 года.
Взнос рассчитывается по формуле: МРОТ × 2.9% × 12 × региональный коэффициент (если есть).

Добровольный взнос, чтобы уйти в оплачиваемый декрет в 2026 году

Срок уплаты

Минимальный доход для начисления пособия (МРОТ в 2026 году без регионального коэффициента)

7 809,12 рубля

(при условии, что региональный МРОТ не имеет коэффициента)

до 31 декабря 2025 года

27 093 рублей

Самозанятые также должны зарегистрироваться в СФР и делать добровольные выплаты.
© iStock.com / vgajic
Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© iStock.com / vgajic
Беременная женщина

Студенткам очного отделения

Пособие могут получить и студентки очного отделения — для этого необходима справка о беременности. Выплаты будут назначены независимо от платной или бесплатной основы обучения. При этом молодые мамы, которые проходят обучение, могут рассчитывать на те же льготы, что и работающие, однако есть некоторые отличия.
Согласно принятому закону, декретные выплаты повысились до прожиточного минимума, установленного для трудоспособного способного населения в регионе, где проживает студентка. До этого пособие по беременности она могла получить лишь в размере, кратном стипендии.

Военнослужащим

Женщинам-военнослужащим положено сразу несколько выплат:
  • единовременное пособие за постановку на учет на раннем сроке беременности (в Москве оно составляет 841 рубль);
  • пособие по беременности и родам (сумма зависит от денежного довольствия);
  • единовременное пособие при рождении ребенка — 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года).
Кроме того, при ранней постановке на учет женщина может рассчитывать на такие регулярные ежемесячные выплаты как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.
Для беременных жен военнослужащих мужчин в 2025 году также предусмотрена выплата в размере 42 665 рублей. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть, например, в Ямало-Ненецком автономном округе 63 997,5 рубля.
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2025 году
17 января, 14:52

Когда обращаться и как встать на учет

Беременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель.

Оптимальные сроки постановки на учет

Постановка на учет до 12 недели в женской консультации важна не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)

Электронный больничный при декретном отпуске оформляет врач, ведущий беременность. Алгоритм такой: женщина обращается в медицинское учреждение, врач оформляет ЭЛН, работодатель получает данные в системе электронного документооборота и направляет информацию в СФР, который, в свою очередь, выплачивает пособие по беременности и родам.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Выплаты матерям-одиночкам в 2025 году: какие положены и как их получить
10 января, 13:13

Особенности ранней постановки для малоимущих

Беременные женщины, признанные малоимущими, претендуют на социальные выплаты. Ранняя постановка на учет дает право на единовременное и ежемесячное пособия, а также на региональные выплаты, если они предусмотрены политикой соцподдержки субъекта РФ.
Единое пособие будет рассчитано в зависимости от уровня дохода семьи и составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Величина прожиточного минимума на 2025 год (в рублях)

Субъект РФ

на душу населения

трудоспособное население

пенсионеры

дети

Москва

23 908

27 302

17 897

20 663

Московская область

19 302

21 039

16 600

18 723

Санкт-Петербург

19 329

21 069

16 623

18 749

Ленинградская область

18 974

20 682

16 318

18 405

Республика Адыгея (Адыгея)

15 250

16 623

13 115

14 793

Республика Алтай

16 846

18 362

14 488

16 341

Республика Башкортостан

15 782

17 202

13 573

15 309

Республика Бурятия

19 329

21 069

16 623

18 749

Республика Дагестан

16 137

17 589

13 878

15 653

Республика Ингушетия

16 669

18 169

14 335

16 169

Кабардино-Балкарская Республика

18 974

20 682

16 318

18 405

Республика Калмыкия

17 378

18 942

14 945

16 857

Карачаево-Черкесская Республика

16 669

18 169

14 335

16 169

Республика Карелия

19 684

21 456

16 928

19 093

Республика Коми

20 393

22 228

17 538

19 781

Республика Крым

17 201

18 749

14 793

16 685

Республика Марий Эл

15 605

17 009

13 420

15 137

Республика Мордовия

15 073

16 430

12 963

14 621

Республика Саха (Якутия)

26 777

29 187

23 028

25 974

Республика Северная Осетия - Алания

15 960

17 396

13 726

15 481

Республика Татарстан (Татарстан)

15 073

16 430

12 963

14 621

Республика Тыва

17 910

19 522

15 403

17 373

Удмуртская Республика

15 782

17 202

13 573

15 309

Республика Хакасия

18 088

19 716

15 556

17 545

Чеченская Республика

17 024

18 556

14 641

16 513

Чувашская Республика - Чувашия

15 428

16 817

13 268

14 965

Алтайский край

15 782

17 202

13 573

15 309

Забайкальский край

20 748

22 615

17 843

20 126

Камчатский край

31 210

34 019

26 841

30 692

Краснодарский край

17 024

18 556

14 641

16 513

Красноярский край

19 684

21 456

16 928

19 093

Пермский край

16 314

17 782

14 030

15 825

Приморский край

21 102

23 001

18 148

20 469

Ставропольский край

15 960

17 396

13 726

15 481

Хабаровский край

21 634

23 581

18 605

22 844

Амурская область

20 393

22 228

17 538

20 090

Архангельская область

20 570

22 421

17 690

19 953

Астраханская область

17 201

18 749

14 793

16 685

Белгородская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Брянская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Владимирская область

17 201

18 749

14 793

16 685

Волгоградская область

15 250

16 623

13 115

14 793

Вологодская область

17 910

19 522

15 403

17 373

Воронежская область

15 605

17 009

13 420

15 137

Ивановская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Иркутская область

18 797

20 489

16 165

18 233

Калининградская область

18 265

19 909

15 708

17 717

Калужская область

17 024

18 556

14 641

16 513

Кемеровская область - Кузбасс

16 137

17 589

13 878

15 653

Кировская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Костромская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Курганская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Курская область

15 428

16 817

13 268

14 965

Липецкая область

14 718

16 043

12 657

14 276

Магаданская область

30 855

33 632

26 535

30 829

Мурманская область

25 390

27 675

21 835

24 628

Нижегородская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Новгородская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Новосибирская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Омская область

15 428

16 816

13 268

14 965

Оренбургская область

15 428

16 817

13 268

14 965

Орловская область

16 492

17 976

14 183

15 997

Пензенская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Псковская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Ростовская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Рязанская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Самарская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Саратовская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Сахалинская область

24 117

26 288

20 741

23 393

Свердловская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Смоленская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Тамбовская область

14 718

16 043

12 784

14 276

Тверская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Томская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Тульская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Тюменская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Ульяновская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Челябинская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Ярославская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Севастополь

18 088

19 716

15 556

17 545

Еврейская автономная область

22 166

24 161

19 063

21 501

Ненецкий автономный округ

29 389

32 034

25 275

30 706

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

21 252

23 165

18 334

21 286

Чукотский автономный округ

46 283

50 448

39 803

44 895

Ямало-Ненецкий автономный округ

24 294

26 480

20 893

23 565

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Многодетная семья
Отдых горожан в Кусково - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Многодетная семья

Размер пособия по беременности и родам

Размер пособия по беременности и родам зависит от зарплаты женщины, стажа работы и количества детей в семье.

Как рассчитывается пособие

Размер пособия по беременности рассчитывают на основании заработка за два календарных года.
“Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, женщина трудилась, то размер пособия будет определен, исходя из размера среднего дневного заработка за этот период. Для этого вся сумма начисленных выплат за два предыдущих года (на которые были начислены страховые взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) будет разделена на общее количество календарных дней в периоде.
Полученная таким образом величина (средний дневной заработок) умножается на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам”, — говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
“Обратите внимание, что предусмотрены случаи выплаты пособия по временной нетрудоспособности в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) застрахованной женщины”, — отмечает Людмила Новицкая.

Минимальный и максимальный размер пособия

Размер пособия для работающих женщин зависит от суммы ее заработка, а также от того, одним ли ребенком она беременна или беременность многоплодная. Сумма пособия увеличивается и при осложненных родах.

Минимальный размер

Максимальный размер

При одноплодной беременности

103 285 рублей

794 355 рублей

При многоплодной беременности

143 123,5 рубля

1 100 750 рублей

При осложненных/преждевременных родах

115 089 рублей

885 139 рублей

Минимальный размер декретных пособий зависит от МРОТ, принятого в регионе, где проживает женщина.
Льготы многодетным семьям - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Льготы многодетным семьям в 2025 - какие положены и как получить
9 января, 17:25

Пособия на детей

Кроме декретных выплат, семьи с детьми могут претендовать на иные меры господдержки, в том числе на материнский капитал.

На первого ребенка

Выплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года), ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до полутора лет. С 1 января 2025 года минимальный размер выплаты по уходу составил 9 227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.

На второго, третьего и последующих детей

В случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту постоянной регистрации, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 26 400 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособие за раннюю постановку на учет

Пособие за раннюю постановку на учет с 1 июля 2021 года стали платить по новым правилам. Теперь его назначают не всем, а только тем, у кого, согласно справке о доходах, среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели.

Порядок оформления пособия

Чтобы получить выплаты, нужно подтвердить факт наличия беременности или присутствия ребенка в семье, затем можно обращаться в профильные учреждения с полным пакетом документов.

Куда обращаться

Прежде чем идти в госучреждения, беременной необходимо посетить женскую консультацию, чтобы там ее поставили на учет.
Для этого необходимо обратиться с документами в женскую консультацию, где врач заведет индивидуальную карту беременной и родильницы и обменную карту, которую выдадут на руки после 22 недель. Затем можно делать следующие шаги.

Необходимые документы

Чтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:
  • лист нетрудоспособности;
  • справка о постановке на учет на ранних сроках беременности, если есть;
  • заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам (этот документ женщина должна направить работодателю);
  • справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);
  • заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени

Процесс оформления и сроки выплат

Декретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух — то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.
Пособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 794 355 рублей.
Социальный фонд России назначит и выплатит положенное пособие в течение 10 рабочих дней с того момента, как были получены все необходимые сведения и документы.
Если женщина обратилась после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года.

Оформление через портал Госуслуги

Через портал “Госуслуги” можно записаться на прием к врачу, а также посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через СФР. Индивидуальный предприниматель на портале Госуслуги может написать заявление на регистрацию добровольного социального страхования, либо прийти с заявлением и паспортом в МФЦ.

Изменения в 2025 году

С начала календарного традиционно проиндексированы социальные выплаты, основанные на размере прожиточного минимума. Также изменения коснулись и порядка расчетов.

Максимальные и минимальные суммы пособий

С 1 января 2025 года вырос размер детских пособий, которые рассчитывают на основании прожиточного минимума:
  • единого пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;
  • единого пособия для детей от 0 до 17 лет;
  • ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Пенсионный возраст - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Пенсионный возраст — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
27 января, 16:07
Увеличились и другие выплаты:
  • максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин;
  • максимальное пособие по беременности и родам (794 355 рублей);
  • материнский капитал.
С 1 февраля 2025 проиндексированы:
  • единовременная выплата при рождении ребенка (26 400 рублей);
  • минимальное пособие по уходу до 1,5 лет;
  • пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Изменения в порядке расчета и выплат

В 2025 году поменялся порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
“Помимо этого изменился размер пособия по беременности и родам гражданам, имеющим детей”, — говорит Людмила Новицкая.
С 1 января 2025 года женщина имеет право на замену календарных лет при расчете пособий (при условии, что изменения будут в ее пользу).
Ниже приводим порядок получения ряда пособий.

Вид пособия

Порядок получения

Срок выплаты

Пособие по беременности и родам

СФР направит сообщение о больничном работодателю, тот должен передать сведения в фонд в течение 3 рабочих дней.

Не позднее 10 рабочих дней со дня получения данных.

Единовременное пособие при рождении ребенка

СФР, как правило, перечисляет пособие автоматически после получения данных из ЗАГСа. Также за пособием можно обратиться к работодателю.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие выплачивают по заявлению. Его обычно передают через работодателя, а он уже направляет документы в фонд.

Первая выплата –

в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин

СФР выплачивает пособие по заявлению. Его можно подать напрямую в отделение СФР либо МФЦ, а также на Госуслугах.

Первая выплата –

в течение 5 рабочих дней после назначения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник аптеки

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Облагается ли пособие НДФЛ?
Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.
Может ли муж получить пособие вместо жены?
Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.
Выдают ли беременным лекарства?
Да, причем бесплатно. Это также является поддержкой для беременных в рамках использования консультацией средств с родового сертификата женщины. Главное условие — нужно стоять на учете. Такие лекарства выписывают в пределах 20-30% от суммы сертификата (примерно до 1000 рублей).
Могут ли отказать в назначении пособия?
Да, такое возможно по нескольким причинам — поздняя постановка на учет, отсутствие работы или доход выше среднего. Кроме этого могут отказать, если документы были заполнены неправильно, но на решение этой проблемы дают 5 дней.
Нужна для получения пособия постоянная регистрация?
Не обязательно. Оформить выплаты можно по временной регистрации или по адресу фактического места пребывания.
 
ОбществобеременностьженщиныСоциальные выплатыРоссияСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
