Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат
Пособие по беременности и родам 2025: декретные выплаты, размер, оформление, расчёт
Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат
Пособие по беременности и родам, или "декретные" — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщин и детей. О том, сколько можно получить, каков размер
2025
Оксана Васильева
Оксана Васильева
Оксана Васильева
МОСКВА — РИА Новости. Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщин и детей. О том, сколько можно получить, каков размер максимального пособия в 2025 году, почему нужно вставать на учет по беременности на ранних сроках, и как рассчитываются выплаты — в материале РИА Новости.
Что такое пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам, или “декретное” пособие — это один из видов социального страхования женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе
№255-ФЗ от 29.12.2006г.
Выплаты
начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.
Пособие по беременности и родам имеют право получать:
- женщины, которые подлежат обязательному социальному страхованию в связи с материнством;
- безработные женщины при определенных условиях;
- женщины, которые учатся очно;
- женщины, проходящие военную службу по контракту;
- женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к вышеперечисленным категориям.
“Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Выплачивается суммарно за весь период отпуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей — 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей)”.
Для работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, а также стажа.
Для примера приведем расчет декретных для сотрудницы, которая зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей. Ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит:
1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 рублей – это и есть размер декретного пособия.
Рассчитать пособие по беременности и родам также можно на официальном сайте
СФР.
По российскому законодательству, декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Для этого женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП.
Индивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в СФР, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2025 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2024 года.
Взнос рассчитывается по формуле: МРОТ × 2.9% × 12 × региональный коэффициент (если есть).
Добровольный взнос, чтобы уйти в оплачиваемый декрет в 2026 году
Срок уплаты
Минимальный доход для начисления пособия (МРОТ в 2026 году без регионального коэффициента)
7 809,12 рубля
(при условии, что региональный МРОТ не имеет коэффициента)
до 31 декабря 2025 года
27 093 рублей
Самозанятые также должны зарегистрироваться в СФР и делать добровольные выплаты.
Студенткам очного отделения
Пособие могут получить и студентки очного отделения — для этого необходима справка о беременности. Выплаты будут назначены независимо от платной или бесплатной основы обучения. При этом молодые мамы, которые проходят обучение, могут рассчитывать на те же льготы, что и работающие, однако есть некоторые отличия.
Согласно принятому закону
, декретные выплаты повысились до прожиточного минимума, установленного для трудоспособного способного населения в регионе, где проживает студентка. До этого пособие по беременности она могла получить лишь в размере, кратном стипендии.
Женщинам-военнослужащим положено сразу несколько выплат:
- единовременное пособие за постановку на учет на раннем сроке беременности (в Москве оно составляет 841 рубль);
- пособие по беременности и родам (сумма зависит от денежного довольствия);
- единовременное пособие при рождении ребенка — 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года).
Кроме того, при ранней постановке на учет женщина может рассчитывать на такие регулярные ежемесячные выплаты как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.
Для беременных жен военнослужащих мужчин в 2025 году также предусмотрена выплата в размере 42 665 рублей. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть, например, в Ямало-Ненецком автономном округе
63 997,5 рубля.
Когда обращаться и как встать на учет
Беременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель.
Оптимальные сроки постановки на учет
Постановка на учет до 12 недели в женской консультации важна не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели.
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)
Электронный больничный при декретном отпуске оформляет врач, ведущий беременность. Алгоритм такой: женщина обращается в медицинское учреждение, врач оформляет ЭЛН, работодатель получает данные в системе электронного документооборота и направляет информацию в СФР, который, в свою очередь, выплачивает пособие по беременности и родам.
Особенности ранней постановки для малоимущих
Беременные женщины, признанные малоимущими, претендуют на социальные выплаты. Ранняя постановка на учет дает право на единовременное и ежемесячное пособия, а также на региональные выплаты, если они предусмотрены политикой соцподдержки субъекта РФ.
Единое пособие будет рассчитано в зависимости от уровня дохода семьи и составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Величина прожиточного минимума на 2025 год (в рублях)
Субъект РФ
на душу населения
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Москва
23 908
27 302
17 897
20 663
Московская область
19 302
21 039
16 600
18 723
Санкт-Петербург
19 329
21 069
16 623
18 749
Ленинградская область
18 974
20 682
16 318
18 405
Республика Адыгея (Адыгея)
15 250
16 623
13 115
14 793
Республика Алтай
16 846
18 362
14 488
16 341
Республика Башкортостан
15 782
17 202
13 573
15 309
Республика Бурятия
19 329
21 069
16 623
18 749
Республика Дагестан
16 137
17 589
13 878
15 653
Республика Ингушетия
16 669
18 169
14 335
16 169
Кабардино-Балкарская Республика
18 974
20 682
16 318
18 405
Республика Калмыкия
17 378
18 942
14 945
16 857
Карачаево-Черкесская Республика
16 669
18 169
14 335
16 169
Республика Карелия
19 684
21 456
16 928
19 093
Республика Коми
20 393
22 228
17 538
19 781
Республика Крым
17 201
18 749
14 793
16 685
Республика Марий Эл
15 605
17 009
13 420
15 137
Республика Мордовия
15 073
16 430
12 963
14 621
Республика Саха (Якутия)
26 777
29 187
23 028
25 974
Республика Северная Осетия - Алания
15 960
17 396
13 726
15 481
Республика Татарстан (Татарстан)
15 073
16 430
12 963
14 621
Республика Тыва
17 910
19 522
15 403
17 373
Удмуртская Республика
15 782
17 202
13 573
15 309
Республика Хакасия
18 088
19 716
15 556
17 545
Чеченская Республика
17 024
18 556
14 641
16 513
Чувашская Республика - Чувашия
15 428
16 817
13 268
14 965
Алтайский край
15 782
17 202
13 573
15 309
Забайкальский край
20 748
22 615
17 843
20 126
Камчатский край
31 210
34 019
26 841
30 692
Краснодарский край
17 024
18 556
14 641
16 513
Красноярский край
19 684
21 456
16 928
19 093
Пермский край
16 314
17 782
14 030
15 825
Приморский край
21 102
23 001
18 148
20 469
Ставропольский край
15 960
17 396
13 726
15 481
Хабаровский край
21 634
23 581
18 605
22 844
Амурская область
20 393
22 228
17 538
20 090
Архангельская область
20 570
22 421
17 690
19 953
Астраханская область
17 201
18 749
14 793
16 685
Белгородская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Брянская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Владимирская область
17 201
18 749
14 793
16 685
Волгоградская область
15 250
16 623
13 115
14 793
Вологодская область
17 910
19 522
15 403
17 373
Воронежская область
15 605
17 009
13 420
15 137
Ивановская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Иркутская область
18 797
20 489
16 165
18 233
Калининградская область
18 265
19 909
15 708
17 717
Калужская область
17 024
18 556
14 641
16 513
Кемеровская область - Кузбасс
16 137
17 589
13 878
15 653
Кировская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Костромская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Курганская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Курская область
15 428
16 817
13 268
14 965
Липецкая область
14 718
16 043
12 657
14 276
Магаданская область
30 855
33 632
26 535
30 829
Мурманская область
25 390
27 675
21 835
24 628
Нижегородская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Новгородская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Новосибирская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Омская область
15 428
16 816
13 268
14 965
Оренбургская область
15 428
16 817
13 268
14 965
Орловская область
16 492
17 976
14 183
15 997
Пензенская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Псковская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Ростовская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Рязанская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Самарская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Саратовская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Сахалинская область
24 117
26 288
20 741
23 393
Свердловская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Смоленская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Тамбовская область
14 718
16 043
12 784
14 276
Тверская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Томская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Тульская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Тюменская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Ульяновская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Челябинская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Ярославская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Севастополь
18 088
19 716
15 556
17 545
Еврейская автономная область
22 166
24 161
19 063
21 501
Ненецкий автономный округ
29 389
32 034
25 275
30 706
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
21 252
23 165
18 334
21 286
Чукотский автономный округ
46 283
50 448
39 803
44 895
Ямало-Ненецкий автономный округ
24 294
26 480
20 893
23 565
Размер пособия по беременности и родам
Размер пособия по беременности и родам зависит от зарплаты женщины, стажа работы и количества детей в семье.
Как рассчитывается пособие
Размер пособия по беременности рассчитывают на основании заработка за два календарных года.
“Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, женщина трудилась, то размер пособия будет определен, исходя из размера среднего дневного заработка за этот период. Для этого вся сумма начисленных выплат за два предыдущих года (на которые были начислены страховые взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) будет разделена на общее количество календарных дней в периоде.
Полученная таким образом величина (средний дневной заработок) умножается на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам”, — говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
“Обратите внимание, что предусмотрены случаи выплаты пособия по временной нетрудоспособности в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) застрахованной женщины”, — отмечает Людмила Новицкая.
Минимальный и максимальный размер пособия
Размер пособия для работающих женщин зависит от суммы ее заработка, а также от того, одним ли ребенком она беременна или беременность многоплодная. Сумма пособия увеличивается и при осложненных родах.
Минимальный размер
Максимальный размер
При одноплодной беременности
103 285 рублей
794 355 рублей
При многоплодной беременности
143 123,5 рубля
1 100 750 рублей
При осложненных/преждевременных родах
115 089 рублей
885 139 рублей
Минимальный размер декретных пособий зависит от МРОТ, принятого в регионе, где проживает женщина.
Кроме декретных выплат, семьи с детьми могут претендовать на иные меры господдержки, в том числе на материнский капитал
.
Выплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года), ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до полутора лет. С 1 января 2025 года минимальный размер выплаты по уходу составил 9 227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.
На второго, третьего и последующих детей
В случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту постоянной регистрации, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 26 400 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пособие за раннюю постановку на учет
Пособие за раннюю постановку на учет с 1 июля 2021 года стали платить по новым правилам. Теперь его назначают не всем, а только тем, у кого, согласно справке о доходах, среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели.
Порядок оформления пособия
Чтобы получить выплаты, нужно подтвердить факт наличия беременности или присутствия ребенка в семье, затем можно обращаться в профильные учреждения с полным пакетом документов.
Прежде чем идти в госучреждения, беременной необходимо посетить женскую консультацию, чтобы там ее поставили на учет.
Для этого необходимо обратиться с документами в женскую консультацию, где врач заведет индивидуальную карту беременной и родильницы и обменную карту, которую выдадут на руки после 22 недель. Затем можно делать следующие шаги.
Чтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:
- лист нетрудоспособности;
- справка о постановке на учет на ранних сроках беременности, если есть;
- заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам (этот документ женщина должна направить работодателю);
- справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);
- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).
Процесс оформления и сроки выплат
Декретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух — то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.
Пособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 794 355 рублей.
Социальный фонд России назначит и выплатит положенное пособие в течение 10 рабочих дней с того момента, как были получены все необходимые сведения и документы.
Если женщина обратилась после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года.
Оформление через портал Госуслуги
Через портал “Госуслуги” можно записаться на прием к врачу, а также посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через СФР. Индивидуальный предприниматель на портале Госуслуги может написать заявление
на регистрацию добровольного социального страхования, либо прийти с заявлением и паспортом в МФЦ.
С начала календарного традиционно проиндексированы социальные выплаты, основанные на размере прожиточного минимума. Также изменения коснулись и порядка расчетов.
Максимальные и минимальные суммы пособий
С 1 января 2025 года вырос размер детских пособий, которые рассчитывают на основании прожиточного минимума:
- единого пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;
- единого пособия для детей от 0 до 17 лет;
- ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Увеличились и другие выплаты:
- максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин;
- максимальное пособие по беременности и родам (794 355 рублей);
- материнский капитал.
С 1 февраля 2025 проиндексированы:
- единовременная выплата при рождении ребенка (26 400 рублей);
- минимальное пособие по уходу до 1,5 лет;
- пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Изменения в порядке расчета и выплат
В 2025 году поменялся порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
“Помимо этого изменился размер пособия по беременности и родам гражданам, имеющим детей”, — говорит Людмила Новицкая.
С 1 января 2025 года женщина имеет право на замену календарных лет при расчете пособий (при условии, что изменения будут в ее пользу).
Вид пособия
Порядок получения
Срок выплаты
Пособие по беременности и родам
СФР направит сообщение о больничном работодателю, тот должен передать сведения в фонд в течение 3 рабочих дней.
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения данных.
Единовременное пособие при рождении ребенка
СФР, как правило, перечисляет пособие автоматически после получения данных из ЗАГСа. Также за пособием можно обратиться к работодателю.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пособие выплачивают по заявлению. Его обычно передают через работодателя, а он уже направляет документы в фонд.
Первая выплата –
в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений.
Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин
СФР выплачивает пособие по заявлению. Его можно подать напрямую в отделение СФР либо МФЦ, а также на Госуслугах.
Первая выплата –
в течение 5 рабочих дней после назначения.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Облагается ли пособие НДФЛ?
Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.
Может ли муж получить пособие вместо жены?
Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.
Выдают ли беременным лекарства?
Да, причем бесплатно. Это также является поддержкой для беременных в рамках использования консультацией средств с родового сертификата женщины. Главное условие — нужно стоять на учете. Такие лекарства выписывают в пределах 20-30% от суммы сертификата (примерно до 1000 рублей).
Могут ли отказать в назначении пособия?
Да, такое возможно по нескольким причинам — поздняя постановка на учет, отсутствие работы или доход выше среднего. Кроме этого могут отказать, если документы были заполнены неправильно, но на решение этой проблемы дают 5 дней.
Нужна для получения пособия постоянная регистрация?
Не обязательно. Оформить выплаты можно по временной регистрации или по адресу фактического места пребывания.