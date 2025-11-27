Пособие по беременности и родам в 2025 году: как получить, размер выплат

МОСКВА — РИА Новости. Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщин и детей. О том, сколько можно получить, каков размер максимального пособия в 2025 году, почему нужно вставать на учет по беременности на ранних сроках, и как рассчитываются выплаты — в материале РИА Новости.

Что такое пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам, или “декретное” пособие — это один из видов социального страхования женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе №255-ФЗ от 29.12.2006г.

Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 84 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.

Кому положено пособие

Пособие по беременности и родам имеют право получать:

женщины, которые подлежат обязательному социальному страхованию в связи с материнством;

безработные женщины при определенных условиях;

женщины, которые учатся очно;

женщины, проходящие военную службу по контракту;

женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

“Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Выплачивается суммарно за весь период отпуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей — 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей)”.

Работающим женщинам

Для работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, а также стажа.

Для примера приведем расчет декретных для сотрудницы, которая зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей. Ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит:

1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 рублей – это и есть размер декретного пособия.

Рассчитать пособие по беременности и родам также можно на официальном сайте СФР.

Неработающим женщинам

По российскому законодательству, декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Для этого женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП.

ИП и самозанятые

Индивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в СФР, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2025 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2024 года.

Взнос рассчитывается по формуле: МРОТ × 2.9% × 12 × региональный коэффициент (если есть).

Добровольный взнос, чтобы уйти в оплачиваемый декрет в 2026 году Срок уплаты Минимальный доход для начисления пособия (МРОТ в 2026 году без регионального коэффициента) 7 809,12 рубля (при условии, что региональный МРОТ не имеет коэффициента) до 31 декабря 2025 года 27 093 рублей

Самозанятые также должны зарегистрироваться в СФР и делать добровольные выплаты.

Студенткам очного отделения

Пособие могут получить и студентки очного отделения — для этого необходима справка о беременности. Выплаты будут назначены независимо от платной или бесплатной основы обучения. При этом молодые мамы, которые проходят обучение, могут рассчитывать на те же льготы, что и работающие, однако есть некоторые отличия.

Согласно принятому закону , декретные выплаты повысились до прожиточного минимума, установленного для трудоспособного способного населения в регионе, где проживает студентка. До этого пособие по беременности она могла получить лишь в размере, кратном стипендии.

Военнослужащим

Женщинам-военнослужащим положено сразу несколько выплат:

единовременное пособие за постановку на учет на раннем сроке беременности (в Москве оно составляет 841 рубль);

пособие по беременности и родам (сумма зависит от денежного довольствия);

единовременное пособие при рождении ребенка — 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года).

Кроме того, при ранней постановке на учет женщина может рассчитывать на такие регулярные ежемесячные выплаты как единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.

в Ямало-Ненецком автономном округе 63 997,5 рубля. Для беременных жен военнослужащих мужчин в 2025 году также предусмотрена выплата в размере 42 665 рублей. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть, например,63 997,5 рубля.

Когда обращаться и как встать на учет

Беременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель.

Оптимальные сроки постановки на учет

Постановка на учет до 12 недели в женской консультации важна не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели.

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)

Электронный больничный при декретном отпуске оформляет врач, ведущий беременность. Алгоритм такой: женщина обращается в медицинское учреждение, врач оформляет ЭЛН, работодатель получает данные в системе электронного документооборота и направляет информацию в СФР, который, в свою очередь, выплачивает пособие по беременности и родам.

Особенности ранней постановки для малоимущих

Беременные женщины, признанные малоимущими, претендуют на социальные выплаты. Ранняя постановка на учет дает право на единовременное и ежемесячное пособия, а также на региональные выплаты, если они предусмотрены политикой соцподдержки субъекта РФ.

Единое пособие будет рассчитано в зависимости от уровня дохода семьи и составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Величина прожиточного минимума на 2025 год (в рублях) Субъект РФ на душу населения трудоспособное население пенсионеры дети Москва 23 908 27 302 17 897 20 663 Московская область 19 302 21 039 16 600 18 723 Санкт-Петербург 19 329 21 069 16 623 18 749 Ленинградская область 18 974 20 682 16 318 18 405 Республика Адыгея (Адыгея) 15 250 16 623 13 115 14 793 Республика Алтай 16 846 18 362 14 488 16 341 Республика Башкортостан 15 782 17 202 13 573 15 309 Республика Бурятия 19 329 21 069 16 623 18 749 Республика Дагестан 16 137 17 589 13 878 15 653 Республика Ингушетия 16 669 18 169 14 335 16 169 Кабардино-Балкарская Республика 18 974 20 682 16 318 18 405 Республика Калмыкия 17 378 18 942 14 945 16 857 Карачаево-Черкесская Республика 16 669 18 169 14 335 16 169 Республика Карелия 19 684 21 456 16 928 19 093 Республика Коми 20 393 22 228 17 538 19 781 Республика Крым 17 201 18 749 14 793 16 685 Республика Марий Эл 15 605 17 009 13 420 15 137 Республика Мордовия 15 073 16 430 12 963 14 621 Республика Саха (Якутия) 26 777 29 187 23 028 25 974 Республика Северная Осетия - Алания 15 960 17 396 13 726 15 481 Республика Татарстан (Татарстан) 15 073 16 430 12 963 14 621 Республика Тыва 17 910 19 522 15 403 17 373 Удмуртская Республика 15 782 17 202 13 573 15 309 Республика Хакасия 18 088 19 716 15 556 17 545 Чеченская Республика 17 024 18 556 14 641 16 513 Чувашская Республика - Чувашия 15 428 16 817 13 268 14 965 Алтайский край 15 782 17 202 13 573 15 309 Забайкальский край 20 748 22 615 17 843 20 126 Камчатский край 31 210 34 019 26 841 30 692 Краснодарский край 17 024 18 556 14 641 16 513 Красноярский край 19 684 21 456 16 928 19 093 Пермский край 16 314 17 782 14 030 15 825 Приморский край 21 102 23 001 18 148 20 469 Ставропольский край 15 960 17 396 13 726 15 481 Хабаровский край 21 634 23 581 18 605 22 844 Амурская область 20 393 22 228 17 538 20 090 Архангельская область 20 570 22 421 17 690 19 953 Астраханская область 17 201 18 749 14 793 16 685 Белгородская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Брянская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Владимирская область 17 201 18 749 14 793 16 685 Волгоградская область 15 250 16 623 13 115 14 793 Вологодская область 17 910 19 522 15 403 17 373 Воронежская область 15 605 17 009 13 420 15 137 Ивановская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Иркутская область 18 797 20 489 16 165 18 233 Калининградская область 18 265 19 909 15 708 17 717 Калужская область 17 024 18 556 14 641 16 513 Кемеровская область - Кузбасс 16 137 17 589 13 878 15 653 Кировская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Костромская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Курганская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Курская область 15 428 16 817 13 268 14 965 Липецкая область 14 718 16 043 12 657 14 276 Магаданская область 30 855 33 632 26 535 30 829 Мурманская область 25 390 27 675 21 835 24 628 Нижегородская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Новгородская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Новосибирская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Омская область 15 428 16 816 13 268 14 965 Оренбургская область 15 428 16 817 13 268 14 965 Орловская область 16 492 17 976 14 183 15 997 Пензенская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Псковская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Ростовская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Рязанская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Самарская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Саратовская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Сахалинская область 24 117 26 288 20 741 23 393 Свердловская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Смоленская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Тамбовская область 14 718 16 043 12 784 14 276 Тверская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Томская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Тульская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Тюменская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Ульяновская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Челябинская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Ярославская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Севастополь 18 088 19 716 15 556 17 545 Еврейская автономная область 22 166 24 161 19 063 21 501 Ненецкий автономный округ 29 389 32 034 25 275 30 706 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21 252 23 165 18 334 21 286 Чукотский автономный округ 46 283 50 448 39 803 44 895 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 294 26 480 20 893 23 565

Размер пособия по беременности и родам

Размер пособия по беременности и родам зависит от зарплаты женщины, стажа работы и количества детей в семье.

Как рассчитывается пособие

Размер пособия по беременности рассчитывают на основании заработка за два календарных года.

“Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, женщина трудилась, то размер пособия будет определен, исходя из размера среднего дневного заработка за этот период. Для этого вся сумма начисленных выплат за два предыдущих года (на которые были начислены страховые взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) будет разделена на общее количество календарных дней в периоде.

Полученная таким образом величина (средний дневной заработок) умножается на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам”, — говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

“Обратите внимание, что предусмотрены случаи выплаты пособия по временной нетрудоспособности в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) застрахованной женщины”, — отмечает Людмила Новицкая.

Минимальный и максимальный размер пособия

Размер пособия для работающих женщин зависит от суммы ее заработка, а также от того, одним ли ребенком она беременна или беременность многоплодная. Сумма пособия увеличивается и при осложненных родах.

Минимальный размер Максимальный размер При одноплодной беременности 103 285 рублей 794 355 рублей При многоплодной беременности 143 123,5 рубля 1 100 750 рублей При осложненных/преждевременных родах 115 089 рублей 885 139 рублей

Минимальный размер декретных пособий зависит от МРОТ, принятого в регионе, где проживает женщина.

Пособия на детей

Кроме декретных выплат, семьи с детьми могут претендовать на иные меры господдержки, в том числе на материнский капитал

На первого ребенка

Выплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, единовременное пособие при рождении ребенка в размере 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года), ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до полутора лет. С 1 января 2025 года минимальный размер выплаты по уходу составил 9 227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рубля.

На второго, третьего и последующих детей

В случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту постоянной регистрации, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 26 400 рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособие за раннюю постановку на учет

Пособие за раннюю постановку на учет с 1 июля 2021 года стали платить по новым правилам. Теперь его назначают не всем, а только тем, у кого, согласно справке о доходах, среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели.

Порядок оформления пособия

Чтобы получить выплаты, нужно подтвердить факт наличия беременности или присутствия ребенка в семье, затем можно обращаться в профильные учреждения с полным пакетом документов.

Куда обращаться

Прежде чем идти в госучреждения, беременной необходимо посетить женскую консультацию, чтобы там ее поставили на учет.

Для этого необходимо обратиться с документами в женскую консультацию, где врач заведет индивидуальную карту беременной и родильницы и обменную карту, которую выдадут на руки после 22 недель. Затем можно делать следующие шаги.

Необходимые документы

Чтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:

лист нетрудоспособности;

справка о постановке на учет на ранних сроках беременности, если есть;

заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам (этот документ женщина должна направить работодателю);

справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

Процесс оформления и сроки выплат

Декретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух — то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.

Пособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 794 355 рублей.

Социальный фонд России назначит и выплатит положенное пособие в течение 10 рабочих дней с того момента, как были получены все необходимые сведения и документы.

Если женщина обратилась после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года.

Оформление через портал Госуслуги

Через портал “Госуслуги” можно записаться на прием к врачу, а также посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через СФР. Индивидуальный предприниматель на портале Госуслуги может написать заявление на регистрацию добровольного социального страхования, либо прийти с заявлением и паспортом в МФЦ.

Изменения в 2025 году

С начала календарного традиционно проиндексированы социальные выплаты, основанные на размере прожиточного минимума. Также изменения коснулись и порядка расчетов.

Максимальные и минимальные суммы пособий

С 1 января 2025 года вырос размер детских пособий, которые рассчитывают на основании прожиточного минимума:

единого пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

единого пособия для детей от 0 до 17 лет;

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Увеличились и другие выплаты:

максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин;

максимальное пособие по беременности и родам (794 355 рублей);

материнский капитал.

С 1 февраля 2025 проиндексированы:

единовременная выплата при рождении ребенка (26 400 рублей);

минимальное пособие по уходу до 1,5 лет;

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Изменения в порядке расчета и выплат

В 2025 году поменялся порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

“Помимо этого изменился размер пособия по беременности и родам гражданам, имеющим детей”, — говорит Людмила Новицкая.

С 1 января 2025 года женщина имеет право на замену календарных лет при расчете пособий (при условии, что изменения будут в ее пользу).

Вид пособия Порядок получения Срок выплаты Пособие по беременности и родам СФР направит сообщение о больничном работодателю, тот должен передать сведения в фонд в течение 3 рабочих дней. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения данных. Единовременное пособие при рождении ребенка СФР, как правило, перечисляет пособие автоматически после получения данных из ЗАГСа. Также за пособием можно обратиться к работодателю. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Пособие выплачивают по заявлению. Его обычно передают через работодателя, а он уже направляет документы в фонд. Первая выплата – в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений. Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин СФР выплачивает пособие по заявлению. Его можно подать напрямую в отделение СФР либо МФЦ, а также на Госуслугах. Первая выплата – в течение 5 рабочих дней после назначения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Облагается ли пособие НДФЛ?

Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.

Может ли муж получить пособие вместо жены?

Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.

Выдают ли беременным лекарства?

Да, причем бесплатно. Это также является поддержкой для беременных в рамках использования консультацией средств с родового сертификата женщины. Главное условие — нужно стоять на учете. Такие лекарства выписывают в пределах 20-30% от суммы сертификата (примерно до 1000 рублей).

Могут ли отказать в назначении пособия?

Да, такое возможно по нескольким причинам — поздняя постановка на учет, отсутствие работы или доход выше среднего. Кроме этого могут отказать, если документы были заполнены неправильно, но на решение этой проблемы дают 5 дней.

Нужна для получения пособия постоянная регистрация?