https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.html

Материнский капитал 2021: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал на детей в 2021: какая сумма положена и на что можно потратить

Материнский капитал 2021: сумма выплаты и на что ее можно потратить

Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. О том, как получить выплату в 2021 году, сколько денег дают при рождении первого и второго... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:57

2021-05-19T18:57

2021-05-19T18:57

материнский капитал

пенсионный фонд рф

дети

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589304843_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11519c3562bfb584233c749fc3e21dfc.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Материнский капитал — это мера социальной поддержки семей с детьми. О том, как получить выплату в 2021 году, сколько денег дают при рождении первого и второго ребенка, какие нужны документы — в материале РИА Новости. Материнский капитал в 2021 годуМатеринский капитал в виде государственной финансовой поддержки был введен 1 января 2007 года, чтобы повысить рождаемость в стране. "Маткапитал регулируется нормами федерального закона от 26 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О мерах дополнительной поддержки семей, имеющих детей", — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Чтобы получить деньги, нужно соблюсти ряд условий. Потратить средства разрешается только в определенных законом случаях. В 2020 году в законодательстве произошло важное изменение: раньше материнский капитал можно было получить только на второго и третьего ребенка, но с 2020 года выплату дают и за первого, в том числе, усыновленного. Также с прошлого года заявление на покупку или строительство жилья с помощью кредита можно подать в банке, потому что на кредитные организации возложили обязанность собирать все необходимые документы". Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка, который имеет право на данный вид финансовой поддержки. На первый ипотечный взнос и в ряде других случаев родители имеют право получить деньги сразу после рождения ребенка. Кому положен материнский капитал?На материнский капитал имеют право: Если мать ребенка умерла или была лишена родительских прав, то отец может вместо нее получить материнский капитал. Для этого нужно будет представить документы, подтверждающие право на него, например, свидетельство о смерти. Также несовершеннолетние дети могут получить маткапитал, если обучаются по очной форме и право матери или отца на выплату не действуют. В любом из этих случаев родители и дети должны быть гражданами РФ.Размер материнского капиталаВ 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%, в результате чего сумма выплаты выросла более чем на 17 тыс. рублей. Повышение происходит практически каждый год: в 2007 году ее размер составлял 250 тыс. рублей, а в 2021-м — более 480 тысяч.Материнский капитал на первого, второго и третьего ребенкаВ 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 руб. 83 коп. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 руб. При рождении второго и третьего ребенка после 1 января 2020 года можно получить 639 431 руб. 83 коп., но только если ранее родители не пользовались материнским капиталом. Всего женщина имеет право на один такой сертификат. Если в семье родился третий ребенок, то она может получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. На что можно использоватьРаспорядиться материнским капиталом можно только в соответствии с 7-й ст. закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В нем указаны все цели, на которые можно потратить государственную поддержку. Например, направить материнский капитал на формирование накопительной части пенсии через Пенсионный фонд или негосударственный пенсионный фонд. В 2021 году был принят закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств маткапитала на формирование пенсии, сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в ПФР.ИпотекаЗа счет средств материнского капитала можно покрыть часть ипотечного кредита . В некоторых случаях, этих денег хватает на первый взнос. При этом организация, которая предоставляет кредит на недвижимость, вправе потребовать внести часть собственных средств, чтобы доказать платежеспособность. Однако не все банки разрешают использовать маткапитал таким образом. Также средства государственной поддержки можно направить, чтобы уменьшить сумму основного долга или полностью его погасить. Заемщики должны быть в браке, в новом жилье придется обязательно выделить долю каждому ребенку. ДомСемьи, у которых есть материнский капитал, вправе потратить его на улучшение жилищных условий. Это может быть покупка квартиры, комнаты, строительство или реконструкция жилого дома. С 17 марта 2021 г. вступили в силу изменения, по которым для подтверждения того, что дом построен, нужно предоставить выписку из ЕГРН. Ранее требовались сведения из акта освидетельствования проведения основных работ по строительству жилого дома. Дом должен быть возведен после 1 января 2007 года. Если он построен до этой даты, то семья может потратить маткапитал только на его реконструкцию. Строить жилище можно с помощью компании, которая предоставляет подобные услуги, или самостоятельно. Однако в этом случае государство будет компенсировать уже потраченные деньги, после того как человек предоставит все документы и чеки. После постройки дома нужно выделить в нем доли всем членам семьи, в том числе, детям.Земельный участокПо закону, средства дают на приобретение жилого дома, а не земли, поэтому потратить их можно только на участок под индивидуальное жилищное строительство, либо землю в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе). Например, купить дачу, которая должна находиться на территории России.Ремонт квартирыСейчас использовать материнский капитал на ремонт квартиры запрещено, однако 17 февраля 2021 года президент Владимир Путин допустил возможность, что семьям все-таки разрешат тратить деньги на эти цели. По словам главы государства, нужно тщательно проработать этот вопрос, чтобы избежать мошеннических схем. МашинаНа данный момент средства государственной социальной поддержки, которые выделяются за рождение детей, нельзя тратить на покупку личного автомобиля. Пока законопроекты по данному вопросы каждый раз отклоняются. В некоторых регионах автомобиль покупать разрешено при использовании регионального маткапитала. Например, в Бурятии, Якутии, а также в Ростовской и Калининградской областях, ОбразованиеНа деньги материнского капитала можно оплатить детский сад для ребенка, частную школу или обучение в университете, причем часть денег разрешено потратить и на аренду общежития. Образовательная организация при этом должна иметь соответствующую лицензию, а школы, которые подпадают под субсидии, не могут находиться за границей. Оплачивать материнским капиталом можно обучение сразу нескольких детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 25 лет, а направить средства на обучение разрешено, когда младшему из детей исполнится три года. Форма обучения может быть любой: очной, заочной, вечерней, дистанционной. При этом погасить кредит на образование за счет маткапитала нельзя. Покупки для детей-инвалидовМатеринский капитал можно использовать для адаптации инвалидов и их интеграции в общество. При этом у родителей есть возможность получить компенсацию только за товары из утвержденного правительством списка. Перед тем, как воспользоваться материальной помощью, нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы. Там в индивидуальную программу реабилитации ребенка внесут товары и услуги из перечня. Родители могут оплачивать их своими средствами, но важно сохранять все чеки и платежные документы, чтобы вернуть деньги. Также могут понадобиться и другие документы. После этого компенсация поступит на счет родителя. Ежемесячная выплатаМалообеспеченные семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, имеют право на ежемесячную денежную выплату из материнского капитала. При этом средний доход на каждого человека должен быть меньше двух прожиточных минимумов по региону. Выплачивают пособие на ребенка до трех лет. Если его оформляют в 2021 году, то размер выплаты в Москве составит 15 450 руб., в Московской области — 13 317 руб. Сумма может отличаться в зависимости от региона России. Ежемесячную выплату прекратят, если:Как получить материнский капиталЧтобы воспользоваться материнским капиталом, нужно иметь соответствующий сертификат. Получить документ можно в любое время после рождения ребенка. Сейчас его выдают автоматически в электронном виде, уведомление приходит в личный кабинет на сайте ПФР. С января 2021 года решение о выдаче права на маткапитал принимают в течение 5 суток. ЗаявлениеПо данным Пенсионного фонда, сейчас заявление подавать не нужно. Если информации о рождении ребенка нет в Едином реестре записей актов гражданского состояния, то можно лично обратиться в ПФР или в МФЦ, также как и предоставить документы онлайн на портале Госуслуг или в личном кабинете Пенсионного фонда. ДокументыДля получения бумажного сертификата понадобятся следующие документы, которые нужно предоставить в ПФР:В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие документы. Например, документ, подтверждающий лишение матери родительских прав. Региональные программыНаряду с федеральным маткапиталом власти регионов вводят аналогичные меры финансовой поддержки. Семьи, которые имеют на них право, могут использовать и федеральные средства, и доплаты регионов. Например, в 2021 году в Московской области, если у родителей после получения сертификата на материнский капитал родился третий ребенок, им выделят 50 тыс. рублей. В Ростовской области размер регионального материнского капитала с 1 января 2021 года составляет 125 775 рублей. Также материальную поддержку дают в Воронежской, Тамбовской, Тульской Кемеровской областях, Краснодарском крае, Республике Коми и т.д. Ее сумма варьируется и зачастую выплата положена при рождении третьего ребенка. Ее можно потратить на улучшение жилищных условий, например, покупку дома или квартиры, газификацию, подключение жилища к водопроводу или канализации, образование детей, погашение ипотеки. В зависимости от субъекта страны, условия выдачи регионального маткапитала могут изменяться.Что будет с материнским капиталом при разводе?При разводе супругов материнский капитал и то, что было на него куплено, не делится, потому что обладателем сертификата является мать. Если средствами еще не воспользовались, то они останутся на счету владельца материнского капитала. Отец может претендовать на субсидию, если мать умерла, лишена родительских прав или без вести пропала. Можно ли обналичить?"Обналичить всю сумму материнского капитала нельзя, даже если семья очень нуждается в деньгах, — объяснил юрист. — Однако по закону есть способы, по которым можно получить часть средств. Например, при рождении второго ребенка мать имеет право на ежемесячную выплату. Также есть возможность обналичить материнский капитал на реконструкцию или строительство дома, компенсировать средства, потраченные на адаптацию ребенка-инвалида" Как узнать остаток?Чтобы узнать сумму или остаток материнского капитала, нужно зайти на сайт Госуслуг или в личный кабинет на портале ПФР, здесь можно запросить выписку в разделе "Материнский капитал". На Госуслугах необходимо в личном кабинете выбрать "Услуги", потом "Категории услуг", "Семья и дети", "Сертификат на материнский капитал" и "Выдача выписки".

https://ria.ru/20210215/matkapital-1597465085.html

https://realty.ria.ru/20210420/ipoteka-1729044308.html

https://ria.ru/20210517/matkapital-1732566525.html

https://realty.ria.ru/20210517/matkapital-1732344058.html

https://ria.ru/20210426/matkapital-1730033225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, пенсионный фонд рф, дети, семья, общество