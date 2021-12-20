Какую часть выигрыша нужно отдать: налоговая ставка и штраф за неуплату
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рассчитывая на удачу, участники лотерей нередко забывают о "ложке дегтя" в конкурсной бочке меда — налоге на выигрыш. Сколько процентов и с какой суммы победители из России должны заплатить за приз, полученный в 2021 году — в материале РИА Новости.
Какие выигрыши облагаются налогом
Доход любого гражданина, проживающего в России, подвергается налогообложению (НДФЛ). В том числе и материальный приз или деньги, выигранные в лотерею.
С каких выигрышей физические лица отчисляют налог государству:
- 1Выигрыши в лотерею, казино.
- 2Выигрыши в букмекерских конторах.
- 3Призы, полученные в результате участия в рекламных акциях и конкурсах. Как правило, речь идет не о деньгах, а дорогостоящих подарках — машинах, бытовой технике, путевках.
Лотерея
Пункт продажи лотерейных билетов
Редкий россиянин ни разу в жизни не покупал лотерейный билет в надежде сорвать куш. В реальности выигрыш чаще всего минимален и сравним с тратами на участие. Отчитываться перед фискальными органами нет необходимости, если сумма не выходит за рамки установленного лимита.
"Согласно статье 217, п.28 Налогового кодекса РФ, налогом не облагается выигрыш, не превышающий 4 тысячи рублей. То есть, если стоимость призов за год не перевалит за эту отметку, платить НДФЛ не придется", — говорит адвокат Мария Шутко.
Этот лимит равен сумме налогового вычета. Если выигрыш больше 4000 рублей и меньше 15000 рублей, ставку рассчитывают по формуле:
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(выигрыш - 4000) * 13 % = налог
Пример: человек выиграл за год 7000 рублей и 1500 рублей. Налог в таком случае составит 585 рублей: (7000+1500 – 4000) * 13 %.
Когда выигрыш равен или больше 15000 рублей, НДФЛ должен удерживать и переводить в налоговую службу организатор лотереи.
При выигрыше в иностранной лотерее человек обязан заплатить 13 % в российский бюджет, даже если уже вносил налоги в казну государства — организатора розыгрыша.
Формула расчета остается прежней:
(выигрыш - 4000) * 13 % = налог
Такая же схема действует в казино. Независимо от того, где получен доход — в легальном заведении в российской игровой зоне или за рубежом — отчитываться о доходах нужно самостоятельно. Казино не выступает налоговым агентом, но передает в налоговую службу сведения о победителях, что в дальнейшем учитывается при расчете НДФЛ.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Налоговая ставка и формула расчета такая же, как в случае с лотереей. Например, если выигрыш составил 2 миллиона рублей (за вычетом стоимости фишек) в бюджет нужно перечислить 259 480 рублей:
(2000000 – 4000)*13 % = 259480.
Ставки
Ставки на спорт — еще один способ проверить удачу и, возможно, выиграть приличную сумму. Стать клиентом букмекерской конторы можно как офлайн, так и виртуально. Независимо от способа, каким делаются ставки, с частью выигрыша придется расстаться.
Тариф для букмекерских контор составляет привычные 13 %, но правила расчета иные и зависят от того, какую сумму выигрыша хочет вывести победитель:
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгроки на тотализаторе ждут результатов скачек на приз президента России на Центральном московском ипподроме
Игроки на тотализаторе ждут результатов скачек на приз президента России на Центральном московском ипподроме
- 1Если общая сумма снятий за год не превышает 4000 рублей - размера выигрыша, не облагаемого налогом, — платить не нужно.
- 2Если общая сумма годового вывода наличных попадает в диапазон от 4000 до 15000 рублей — налог рассчитывается по схеме: (общая сумма – 4000)*13 %. Пример. За год человек сделал ставки в трех конторах и снял, в общей сложности, 12000 рублей. Налог составит (12000 – 4000)*13 % = 1040 рублей.
- 3При снятиях выше 15000 рублей важен размер депозита — суммы, которую внесли на брокерский счет. Если речь идет о крупных суммах, налоговую ставку следует считать по схеме: (общая сумма снятия − сумма депозита)*13 %. Пример. Внесли на счет 10000 рублей, сняли 35000, налог составит 3250 рублей.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Неденежный приз
Крупные бренды и торговые сети часто устраивают розыгрыши с дорогостоящим главным призом: автомобилем, электроникой или туристическими путевками. Участникам таких мероприятий важно понимать, что неденежный приз облагается налогом по ставке 35 %. Это не классическая, а стимулирующая лотерея, которую проводят в рекламных целях. Их следует различать.
Классическая лотерея
Стимулирующая лотерея
Проводится от имени государства уполномоченным организатором
Организатор — негосударственный орган (магазин, автосалон и пр.)
Требует финансового участия граждан (покупки билета)
Участие не требует финансовых вложений. Основная цель — привлечь внимание к продукции какой-либо компании, товару, услуге
Призовой фонд формируется за счет государства
Призовой фонд формируется из средств организатора
Правило для расчета налога при рекламной акции (стимулирующей лотерее):
(выигрыш – 4000)*35 % = налог.
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Кто будет платить налог, определяют обычно правила конкурса. Ответственность по внесению НДФЛ ложится или на организатора, или на победителя. С учетом денежной ценности разыгрываемых призов важно заранее ознакомиться с правилами, чтобы неожиданно для себя не получить уведомление о необходимости перечислить крупную сумму в налоговую службу.
То же касается путевки на отдых или бытовой техники. Несмотря на то, что приз "натуральный", для расчета берут его стоимость и вычисляют налог по указанной выше схеме.
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Ставка налога
Налоговые ставки на выигрыш в России в 2021 году зависят преимущественно от вида розыгрыша, в которой участвовал победитель, а именно — была ли это государственная лотерея или коммерческие и рекламные, стимулирующие акции, объясняет адвокат Мария Шутко.
Имеет значение и длительность пребывания человека в стране: проживающие на территории дольше полугода платят меньше, чем нерезиденты.
Размер ставок в России в 2021 году:
- —13 % для проживающих в стране более 183 дней в году;
- —30 % для проживающих в стране менее 183 дней в году;
- —35 % для победителей стимулирующих рекламных акций и лотерей.
Сроки уплаты
Документы подают не позднее 30 апреля года, который следует за годом отчетности. Дата уплаты — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.
Пример. Человек выиграл в лотерею дважды — 14 июня и 23 октября 2021 года. Срок сдачи отчетности за совокупный доход — до 30 апреля 2022 года, срок оплаты — не позднее 15 июля 2022 года.
Порядок оплаты
Прежде чем платить налог, нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.
Подать документ можно двумя способами: лично отнести в налоговую службу по месту жительства либо через заполнить электронный бланк в личном кабинете на сайте ФНС. Там же можно заплатить налог. Другие способы — в отделении банка по платежному поручению, через портал госуслуг или приложение своего банка.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Как заполнить декларацию
При заполнении декларации при выигрыше в азартные игры или лотерею нужно учесть следующие моменты:
- —из каких источников получен доход — российских или иностранных;
- —нужно корректно указывать источник — реквизиты, юридическое название компании. В случае затруднений допустима замена на "вид операции": выигрыш в рекламной кампании, по лотерейному билету;
- —для иностранных источников вместо реквизитов требуется указать специальный код.
Код
Виды доходов
3010
Выигрыши в букмекерских конторах, в результате участия в тотализаторе и азартных играх
3011
Выигрыши в лотерею
2740
Выигрыши, полученные при участии в рекламных акциях и стимулирующих лотереях
Как сообщить о выигрыше
Информацию о выигрыше человек предоставляет в налоговую службу самостоятельно, заполнив декларацию и подав ее до 30 апреля года, следующего за выигрышем. Если это - обязанность организатора, то он заботится и об оформлении документов, и об уплате сборов.
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Льготы по налогу на выигрыш
Как таковых льгот на уплату налога на выигрыш нет. Однако не всегда финансовое бремя ложится на победителя.
"Когда сумма выигрыша равна или превышает 15 тысяч рублей, налог может заплатить организатор лотереи. А на сумму налога, уплаченного физическим лицом в бюджет по ставке в 13 %, можно оформить имущественный вычет", — рассказывает адвокат Мария Шутко.
Кроме того, налогом не облагаются призы на крупных спортивных состязаниях, организатором которых выступает государство. Речь об Олимпийских и Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и Кубках Европы. Если победителю таких соревнований вручат машину или ключи от квартиры, то налог на выигрыш платить не придется (п. 20 ст. 217 НК РФ).
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Ответственность за неуплату налогов на выигрыш
Для граждан, просрочивших оплату, предусмотрен штраф в размере 40 % от суммы налога. Помимо этого, неплательщикам грозит еще одно взыскание.
"Штрафуют за непредоставление деклараций по НДФЛ, — говорит эксперт. — Рассчитывают следующим образом: начисляют по 5 % от неуплаченной в срок суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 % величины недоимки и не менее одной тысячи рублей. При уплате налога не в полном размере с налогоплательщика взыскивается недоплаченная сумма и штраф".
Более строгие меры действуют в отношении граждан, не внесших в бюджет крупные и особо крупные суммы. Минимальной мерой взыскания является штраф в размере 100 тысяч рублей, максимальной — лишение свободы на срок до трех лет.
Крупный размер в данном случае — это сумма, превышающая за три финансовых года подряд 2 700 000 рублей.
Особо крупный размер неуплаты – сумма, которая за три финансовых года превысила 13 500 000 рублей. Это определено законодательно (ст. 198 УК РФ).