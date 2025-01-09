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Какую часть выигрыша нужно отдать: налоговая ставка и штраф за неуплату

Налог на выигрыш в России 2025 сколько и с какой суммы платить процент

Какую часть выигрыша нужно отдать: налоговая ставка и штраф за неуплату

Рассчитывая на удачу, участники лотерей нередко забывают о "ложке дегтя" в конкурсной бочке меда — налоге на выигрыш. Сколько процентов и с какой суммы... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:42:00+03:00

2025-01-09T16:42:00+03:00

2025-01-09T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Рассчитывая на удачу, участники лотерей нередко забывают о "ложке дегтя" в конкурсной бочке меда — налоге на выигрыш. Сколько процентов и с какой суммы победители из России должны заплатить за приз, полученный в 2025 году — в материале РИА Новости. Какие выигрыши облагаются налогомДоход любого гражданина, проживающего в России, подвергается налогообложению (НДФЛ). В том числе и материальный приз или деньги, выигранные в лотерею.С каких выигрышей физические лица отчисляют налог государству:ЛотереяРедкий россиянин ни разу в жизни не покупал лотерейный билет в надежде сорвать куш. В реальности выигрыш чаще всего минимален и сравним с тратами на участие. Отчитываться перед фискальными органами нет необходимости, если сумма не выходит за рамки установленного лимита."Согласно статье 217, п.28 Налогового кодекса РФ, налогом не облагается выигрыш, не превышающий 4 тысячи рублей. То есть, если стоимость призов за год не перевалит за эту отметку, платить НДФЛ не придется", — говорит адвокат Мария Шутко.Этот лимит равен сумме налогового вычета. Если выигрыш больше 4000 рублей и меньше 15000 рублей, ставку рассчитывают по формуле:(выигрыш - 4000) * 13 % = налогПример: человек выиграл за год 7000 рублей и 1500 рублей. Налог в таком случае составит 585 рублей: (7000+1500 – 4000) * 13 %.Когда выигрыш равен или больше 15000 рублей, НДФЛ должен удерживать и переводить в налоговую службу организатор лотереи.При выигрыше в иностранной лотерее человек обязан заплатить 13 % в российский бюджет, даже если уже вносил налоги в казну государства — организатора розыгрыша.Формула расчета остается прежней:(выигрыш - 4000) * 13 % = налогТакая же схема действует в казино. Независимо от того, где получен доход — в легальном заведении в российской игровой зоне или за рубежом — отчитываться о доходах нужно самостоятельно. Казино не выступает налоговым агентом, но передает в налоговую службу сведения о победителях, что в дальнейшем учитывается при расчете НДФЛ.Налоговая ставка и формула расчета такая же, как в случае с лотереей. Например, если выигрыш составил 2 миллиона рублей (за вычетом стоимости фишек) в бюджет нужно перечислить 259 480 рублей:(2000000 – 4000)*13 % = 259480.СтавкиСтавки на спорт — еще один способ проверить удачу и, возможно, выиграть приличную сумму. Стать клиентом букмекерской конторы можно как офлайн, так и виртуально. Независимо от способа, каким делаются ставки, с частью выигрыша придется расстаться.Тариф для букмекерских контор составляет привычные 13 %, но правила расчета иные и зависят от того, какую сумму выигрыша хочет вывести победитель:Неденежный призКрупные бренды и торговые сети часто устраивают розыгрыши с дорогостоящим главным призом: автомобилем, электроникой или туристическими путевками. Участникам таких мероприятий важно понимать, что неденежный приз облагается налогом по ставке 35 %. Это не классическая, а стимулирующая лотерея, которую проводят в рекламных целях. Их следует различать.Правило для расчета налога при рекламной акции (стимулирующей лотерее):(выигрыш – 4000)*35 % = налог.Кто будет платить налог, определяют обычно правила конкурса. Ответственность по внесению НДФЛ ложится или на организатора, или на победителя. С учетом денежной ценности разыгрываемых призов важно заранее ознакомиться с правилами, чтобы неожиданно для себя не получить уведомление о необходимости перечислить крупную сумму в налоговую службу.То же касается путевки на отдых или бытовой техники. Несмотря на то, что приз "натуральный", для расчета берут его стоимость и вычисляют налог по указанной выше схеме.Ставка налогаНалоговые ставки на выигрыш в России в 2025 году зависят преимущественно от вида розыгрыша, в которой участвовал победитель, а именно — была ли это государственная лотерея или коммерческие и рекламные, стимулирующие акции, объясняет адвокат Мария Шутко.С 1 января 2025 года ставки дополнительно дифференцируют по категориям доходов, в связи с чем шкала НДФЛ стала пятиступенчатой:13% — для доходов до 2,4 миллиона рублей в год;15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год;18% — для доходов от 5 до 20 миллионов рублей в год;20% — для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год;22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.Это отразится и на налоге, который нужно платить победителям лотерей. Для отдельных видов доходов налоговых резидентов РФ в 2025 году сохранятся ставки, действующие в 2024 году. При расчете лимитов в рамках прогрессивной шкалы налогообложения эти доходы не учитываются. Так, согласно статье 224 НК РФ по ставке 30% облагаются выигрыши и призы, полученные в рамках рекламных акций, в сумме свыше 4 000 рублей в год.Сроки уплатыДокументы подают не позднее 30 апреля года, который следует за годом отчетности. Дата уплаты — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.Пример. Человек выиграл в лотерею дважды — 14 июня и 23 октября 2024 года. Срок сдачи отчетности за совокупный доход — до 30 апреля 2025 года, срок оплаты — не позднее 15 июля 2025 года.Порядок оплатыПрежде чем платить налог, нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.Подать документ можно двумя способами: лично отнести в налоговую службу по месту жительства либо через заполнить электронный бланк в личном кабинете на сайте ФНС. Там же можно заплатить налог. Другие способы — в отделении банка по платежному поручению, через портал госуслуг или приложение своего банка.Как заполнить декларациюПри заполнении декларации при выигрыше в азартные игры или лотерею нужно учесть следующие моменты:Как сообщить о выигрышеИнформацию о выигрыше человек предоставляет в налоговую службу самостоятельно, заполнив декларацию и подав ее до 30 апреля года, следующего за выигрышем. Если это - обязанность организатора, то он заботится и об оформлении документов, и об уплате сборов.Льготы по налогу на выигрышКак таковых льгот на уплату налога на выигрыш нет. Однако не всегда финансовое бремя ложится на победителя."Когда сумма выигрыша равна или превышает 15 тысяч рублей, налог может заплатить организатор лотереи. А на сумму налога, уплаченного физическим лицом в бюджет по ставке в 13 %, можно оформить имущественный вычет", — рассказывает адвокат Мария Шутко.Кроме того, налогом не облагаются призы на крупных спортивных состязаниях, организатором которых выступает государство. Речь об Олимпийских и Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и Кубках Европы. Если победителю таких соревнований вручат машину или ключи от квартиры, то налог на выигрыш платить не придется (п. 20 ст. 217 НК РФ).Ответственность за неуплату налогов на выигрышДля граждан, просрочивших оплату, предусмотрен штраф в размере 40 % от суммы налога. Помимо этого, неплательщикам грозит еще одно взыскание."Штрафуют за непредоставление деклараций по НДФЛ, — говорит эксперт. — Рассчитывают следующим образом: начисляют по 5 % от неуплаченной в срок суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 % величины недоимки и не менее одной тысячи рублей. При уплате налога не в полном размере с налогоплательщика взыскивается недоплаченная сумма и штраф".Более строгие меры действуют в отношении граждан, не внесших в бюджет крупные и особо крупные суммы. Минимальной мерой взыскания является штраф в размере 100 тысяч рублей, максимальной — лишение свободы на срок до трех лет.Крупный размер в данном случае — это сумма, превышающая за три финансовых года подряд 2 700 000 рублей.Особо крупный размер неуплаты – сумма, которая за три финансовых года превысила 13 500 000 рублей. Это определено законодательно (ст. 198 УК РФ).Изменения в 2025 годуВ России с 1 января 2025 года действует новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Изменения отразятся и на выигрышах в лотерею. Если сумма приза не превышает 2,4 миллиона рублей, то налог составит 13%. Но чем больше выигрыш, тем выше налог. Максимальная ставка 22% действует на часть выигрыша, превышающую 50 миллионов рублей. Если повезло по-крупному, то и ставка будет высокая.Важно своевременно уплатить налог на выигрыш. Если повезло в лотерею в 2024 году, то подать декларацию нужно до 30 апреля 2025 года. Если 30 апреля выходной, то срок сдвигается до следующего за ним первого рабочего дня. НДФЛ с выигрыша необходимо оплатить до 15 июля того же года.

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налоги, россия, лотерея