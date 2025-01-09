Налог на выигрыш в 2026 году: сколько придется заплатить и как рассчитать

МОСКВА — РИА Новости. Выиграть в лотерею или сорвать куш на популярном телешоу — несомненно, большая удача. Однако радость может омрачить перспектива получить меньшую сумму, заплатив налог на выигрыш. Сколько процентов он составляет и с какой суммы россияне обязаны выплачивать такой налог в 2026 году, как правильно заполнить декларацию и какое наказание грозит тем, кто не желает расставаться с частью выигрыша — в материале РИА Новости.

Что такое налог на выигрыш в России

Любой выигрыш считается доходом. При этом не играет роли, как именно это произошло: купил ли человек счастливый лотерейный билет, успешно ли поставил ставку на любимую команду или, например, проявил себя в творческом конкурсе. И, соответственно, обязан по закону заплатить с такого приза налог (то есть НДФЛ ).

Термином “налог на выигрыш” обозначают часть выигранной суммы, которую победитель обязан заплатить в качестве НДФЛ. Ставка (то есть процент от суммы выигрыша) может быть различной и напрямую зависит от того, насколько солидным оказался приз, а также от налогового статуса самого победителя.

При этом выигрыш вовсе не обязательно должен представлять собой деньги. Это может быть квартира, автомобиль, бытовая техника или, к примеру, современный ноутбук. Все это по закону можно отнести к доходам, а значит, придется платить налоги.

Подробнее о действующих налоговых ставках и особенностях определения налоговой базы прописано в тексте статей 224 214,7 Налогового кодекса РФ.

Виды выигрышей и налоговые ставки

Теоретически россияне могут получить выигрыш самым разным образом и в различных ситуациях. Так, заплатить налог государству необходимо, если гражданин:

выиграл в лотерею или стал победителем в казино;

получил выигрыш в букмекерских конторах;

выиграл приз по результатам участия в различных рекламных акциях и конкурсах (именно в этих ситуациях наградой часто становятся дорогостоящие подарки, например, путевки, автомобили, смартфоны).

В каждой из перечисленных выше ситуаций могут действовать свои нюансы.

Государственные лотереи

Для многих россиян покупка лотерейных билетов превратилась в своеобразную традицию, да и в целом большая часть жителей страны по крайней мере раз в жизни пытались проверить таким способом собственное везение. Однако в подавляющем большинстве случаев если и получали какой-то выигрыш, то совсем небольшой, который в лучшем случае покрывает расходы на покупку билета. В этом случае налог со скромных доходов не требуется.

"Согласно статье 217, п.28 Налогового кодекса РФ, налогом не облагается выигрыш, не превышающий 4 тысячи рублей. То есть, если стоимость призов за год не перевалит за эту отметку, платить НДФЛ не придется", — говорит адвокат Мария Шутко.

Совсем иначе ситуация обстоит в том случае, если размер выигрыша превышает 4000 рублей, но при этом составляет менее 15 000 рублей. В этом случае налоговую ставку необходимо рассчитать по формуле:

(выигрыш - 4000) * 13 % = налог

Например, человек выиграл за один год дважды (в первый раз — 7000 рублей, во второй — 1500 рублей). Налог в таком случае составит 585 рублей: (7000+1500 – 4000) * 13 %.

Если выигрыш составляет от 15 000 рублей и больше, то положенный по закону НДФЛ должен удерживать и переводить в налоговую службу организатор лотереи. То есть на руки счастливчик получит уже меньшую сумму, чем изначально полагалось победителю.

Важно! Эти правила действуют для граждан, которые являются резидентами России. Для нерезидентов ставка будет составлять 30 процентов.

Иностранные лотереи

Ситуация с иностранными лотереями обстоит несколько сложнее, да и платить налог победителю по факту приходится неоднократно. Сначала нужно заплатить соответствующий налог в той стране, где проводился розыгрыш, а затем — внести положенные 13 % в российский бюджет.

Формула расчета при этом остается прежней:

(выигрыш - 4000) * 13 % = налог

Букмекерские ставки и тотализаторы

Ставки на спорт — один из самых популярных способов проверить свою удачу. Делаются такие ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах, как офлайн, так и виртуально. Однако налог придется платить и в том, и в другом случае.

Ставка для выигрышей в букмекерских конторах составляет привычные 13%, однако действуют иные правила расчета, которые, в свою очередь, будут зависеть непосредственно от выводимой суммы выигрыша.

В том случае, если сумма снятий за год не составит более 4000 рублей, то и платить налог не придется. В случае, если общая сумма годового вывода попадает в диапазон от 4000 до 15000 рублей, налог рассчитают по следующей формуле: (общая сумма – 4000)*13 %.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. За год гражданин успешно сделал ставки в трех конторах и снял суммарно 12 000 рублей. Налог в данном случае составит (12 000 – 4000)*13 % = 1040 рублей.

Когда удалось сорвать приличный куш и, соответственно, снять более 15000 рублей, то здесь ключевую роль будет играть размер депозита (ранее внесенной на брокерский счет суммы). Если речь идет о крупных суммах, налоговую ставку следует считать по схеме: (общая сумма снятия − сумма депозита)*13 %. Пример. Внесли на счет 10 000 рублей, сняли 35 000, налог составит 3250 рублей.

Казино (онлайн и офлайн)

Порядок действий для россиян, которым посчастливилось выиграть в казино, такая же, как при выигрыше в лотерею за границей. Вне зависимости от того, где именно был получен доход, отчитываться о нем придется самостоятельно. Это объясняется тем, что казино не выступает налоговым агентом, но при этом передает в налоговую службу сведения о победителях, а это в дальнейшем учитывается при расчете НДФЛ.

Налоговая ставка и формула расчета остаются прежними: если выигрыш составил 2 миллиона рублей (за вычетом стоимости фишек), то победителю необходимо заплатить с них 259 480 рублей (то есть (2 000 000 – 4000)*13 %).

Рекламные акции и стимулирующие лотереи

Далеко не всегда выигрышем является определенная денежная сумма. Нередко крупные торговые сети или известные бренды предлагают в качестве приза дорогостоящие предметы (смартфоны и другие гаджеты, недвижимость, автомобили, путевки).

Любой неденежный приз в соответствии с законом облагается налогом по ставке 35 %. Это происходит потому, что подобные розыгрыши относятся не к классическим, а к стимулирующим лотереям, основные отличия между которыми можно представить в следующей таблице:

Классическая лотерея Стимулирующая лотерея Проводится от имени государства уполномоченным организатором Организатор — негосударственный орган (магазин, автосалон и пр.) Требует финансового участия граждан (покупки билета) Участие не требует финансовых вложений. Основная цель — привлечь внимание к продукции какой-либо компании, товару, услуге Призовой фонд формируется за счет государства Призовой фонд формируется из средств организатора

Чтобы узнать размер налога, который придется заплатить, нужно использовать следующую формулу:

(выигрыш – 4000)*35 % = налог.

Ответ на еще один важный вопрос — кто именно должен платить налог: организатор или победитель — обычно прописан в правилах конкретного конкурса. С ними лучше внимательно ознакомиться заранее, чтобы застраховать себя от неожиданных сюрпризов.

Спортивные соревнования, шоу и викторины

Нюансы уплаты налога с выигрыша, полученного в рамках спортивных соревнований или популярного телешоу, будут зависеть от ряда факторов. Так, если мероприятие было организовано не в рекламных целях, то ставка составит “классические” 13 процентов. В противоположном случае заплатить придется расстаться с 15 процентами от суммы выигрыша.

Если в рамках телепередачи человек сумел выиграть крупную сумму денег (более 5 миллионов) или ценный приз за аналогичную стоимость, то налоговая ставка также составит 15 процентов.

Сумма выигрыша или спортивная награда стоимостью менее 4000 рублей налогом не облагаются.

Не придется платить налог и на выигрыш в крупных спортсостязаниях, организатором которых является государство. К таковым, например, относятся Олимпийские и Паралимпийские игры, Чемпионаты мира по различным видам спорта и так далее. Данное правило распространяется и на неденежные призы: машина или жилье ( п. 20 ст. 217 НК РФ).

Минимальная сумма налога и исключения

Законом предусмотрен порог минимального выигрыша, по достижении которого россиянам необходимо платить соответствующий налог. Он составляет 4000 рублей, если выигрыш (или общая сумма всех выигрышей в течение года) меньше этого показателя, то платить НДФЛ не нужно).

На размере ставки отражается также и вид розыгрыша, участником (и победителем) которого стал гражданин, а также размер полученного приза. Так, с 1 января 2025 года вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ, в которой предусмотрены следующие ставки:

13% — для доходов до 2,4 миллиона рублей в год;

15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год;

18% — для доходов от 5 до 20 миллионов рублей в год;

20% — для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год;

22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.

Все это отражается и на размере налога, который необходимо платить победителям лотерей. Для отдельных видов доходов налоговых резидентов РФ в 2025 году сохранятся ставки, действующие в 2024 году. При расчете лимитов в рамках прогрессивной шкалы налогообложения эти доходы не учитываются. Так, согласно статье 224 НК РФ по ставке 30% облагаются выигрыши и призы, полученные в рамках рекламных акций, в сумме свыше 4 000 рублей в год.

Как рассчитать налог на выигрыш: формулы и примеры

“Размер НДФЛ определяется по следующей формуле:

НДФЛ=(Сумма выигрыша (стоимость приза) - 4000 руб.)*ставка НДФЛ.

Последняя составляет 35% для налогового резидента РФ, 30% — для нерезидента РФ, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Пример исчисления НДФЛ при выдаче приза: организатор рекламной акции вручил Петрову В.В. (налоговому резиденту РФ) приз — СВЧ-печь стоимостью 9 300 руб. С данного приза налоговый агент исчислил НДФЛ в размере 1 855 руб. ((9 300 руб. - 4 000 руб.) x 35%), поскольку других выигрышей или призов гражданин в этом году от организатора не получал”.

Кто платит налог: налоговый агент или победитель

Платить налог на выигрыш может либо сам победитель, либо организатор розыгрыша, лотереи и так далее. Выбор в каждом конкретном случае зависит от определенных обстоятельств.

Тип выигрыша Налоговый агент Победитель Ставка Лотерея государственная Если сумма выигрыша более 15 000 рублей Если сумма выигрыша от 4000 до 15 000 рублей 13% - на сумму выигрыша до 5 млн рублей 15% - на сумму выигрыша свыше 5 млн рублей Иностранная лотерея - + 13% Букмекерская контора / тотализатор С 1 января 2026 года переходит в обязанности букмекерских контор - 13% (30% - если получатель не является резидентом РФ) Телешоу/спортсоревнование и др. + По соответствующему уведомлению со стороны организатора 13% - если мероприятие не носило рекламный характер 35% - если целью было увеличение продаж 30% - для нерезидентов Казино - + 13%

Сроки подачи декларации и уплаты налога

Получив выигрыш, россиянин должен самостоятельно сообщить об этом в местную налоговую службу (если уплата налога не входит в обязанности организатора). Для уплаты налога потребуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и подать ее не позднее 30 апреля того года, который следует за годом выигрыша. А вот оплатить налог полагается не позднее 15 июля того же года.

То есть, если человеку посчастливилось выиграть дважды (14 июня и 23 октября 2024 года), то соответствующие документы нужно подать до 30 апреля 2025 года, а оплатить — не позднее 15 июля 2025 года.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Необходимую декларацию 3-НДФЛ можно заполнить как при непосредственном визите в налоговую службу (по месту жительства), так и онлайн через личный кабинет на сайте ФНС, заполнив соответствующий бланк. Проверять документ будут в течение нескольких дней, а в результате в том же личном кабинете появится сумма налога, которую можно будет тут же оплатить.

В процессе заполнения декларации (если речь идет о выигрыше в азартные игры или лотерею) важно учесть следующие моменты:

из каких источников получен доход (российских или иностранных);

корректное указание данного источника (реквизиты, юридическое название компании). Если возникли затруднения, допускается замена на "вид операции" (под этим подразумевается выигрыш в рекламной кампании, по лотерейному билету);

для иностранных источников вместо реквизитов нужно указать специальный код.

Код Виды доходов 3010 Выигрыши в букмекерских конторах, в результате участия в тотализаторе и азартных играх 3011 Выигрыши в лотерею 2740 Выигрыши, полученные при участии в рекламных акциях и стимулирующих лотереях

Подать декларацию возможно и через портал госуслуг, предварительно скачав данный документ все с того же сайта ФНС. Здесь же начисленную сумму налога можно будет и оплатить после того, как завершится проверка документа. Сделать это поможет сервис “Оплата по квитанции”, обязательное условие - внести номер УИН (уникальный идентификатор начислений), который указан в квитанции.

Возможность оплатить налог предусмотрена и во многих мобильных приложениях отечественных банков.

Льготы и освобождения при уплате налога

Российское законодательство фактически не предусматривает никаких льгот при оплате налога на выигрыш. Однако в некоторых ситуациях можно рассчитывать на налоговый вычет.

"На сумму налога, уплаченного физическим лицом в бюджет по ставке в 13 %, можно оформить имущественный вычет", — рассказывает адвокат Мария Шутко.

Ответственность за неуплату налога

Очень важно платить любые виды налогов вовремя, в противном случае гражданин рискует омрачить радость от выигрыша столкновением с негативными последствиями подобной просрочки. По закону в данном случае предусмотрен штраф, величина которого составляет 40 % от суммы налога, а также иные взыскания.

"Штрафуют за непредоставление деклараций по НДФЛ, — говорит эксперт. — Рассчитывают следующим образом: начисляют по 5 % от неуплаченной в срок суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 % величины недоимки и не менее одной тысячи рублей. При уплате налога не в полном размере с налогоплательщика взыскивается недоплаченная сумма и штраф".

Чем крупнее та сумма, которую необходимо было внести в бюджет, тем более строгие меры могут быть применены к нарушителю. Крупным размером считается сумма, которая за три финансовых года подряд превышает 2 700 000 рублей, особо крупным – когда за три финансовых года сумма превысила 13 500 000 рублей. Это определено в статье 198 УК РФ

© Getty Images / Bloomberg Creative Photos Девушка считает деньги © Getty Images / Bloomberg Creative Photos Девушка считает деньги

Минимальным наказанием в данном случае может стать штраф в 100 000 рублей, максимальным — лишение свободы на срок до 3 лет.

“Рассмотрим в качестве примера следующий случай. Получив выигрыш в размере 65 803,91 рубля, гражданину Иванову Н.Н. за 2023 год полагалось заплатить налог в размере 8 555 рублей. Однако в установленный законом срок он этого не сделал, после чего ИФНС России сначала выставила ему соответствующее требование, а после — обратилась в суд. Частично оплатил налог ответчик лишь в сентябре 2025 года, когда выплатил 137,47 рубля (тем самым уменьшив сумму задолженности до 8 417,53 рублей), — говорит Оксана Васильева. — Суд удовлетворил требования налогового органа о взыскании налога на доходы физических лиц в размере 8 417 рублей 53 копейки, тем более что никаких опровергающих данный факт доводов ответчик не представил. Также с Иванова в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 400 рублей”.

Изменения в 2026 году: прогрессивная шкала НДФЛ