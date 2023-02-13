https://ria.ru/20230213/kirkorov-1851729098.html
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца - РИА Новости, 13.02.2023
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца
Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:44
2023-02-13T18:44
2023-02-13T18:44
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. Также она сообщила, что 90-летнему артисту пока не поставили диагноз. Бедроса Киркорова госпитализировали девятого февраля. По информации СМИ, к врачам обратилась сиделка певца. Она пожаловалась, что у музыканта сильно затруднилось дыхание и упало давление. В конце прошлого года Киркоров-старший проходил плановое обследование. Спустя месяц появились слухи о его повторной госпитализации. Однако Успенская опровергла их. Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии отца после госпитализации. Он сообщил, что актер идет на поправку.
https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, филипп киркоров
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца
Представитель Филиппа Киркорова рассказала о самочувствии его отца Бедроса