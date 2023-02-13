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Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца - РИА Новости, 13.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230213/kirkorov-1851729098.html
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца - РИА Новости, 13.02.2023
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца
Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:44
2023-02-13T18:44
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. Также она сообщила, что 90-летнему артисту пока не поставили диагноз. Бедроса Киркорова госпитализировали девятого февраля. По информации СМИ, к врачам обратилась сиделка певца. Она пожаловалась, что у музыканта сильно затруднилось дыхание и упало давление. В конце прошлого года Киркоров-старший проходил плановое обследование. Спустя месяц появились слухи о его повторной госпитализации. Однако Успенская опровергла их. Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии отца после госпитализации. Он сообщил, что актер идет на поправку.
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бедрос киркоров, филипп киркоров
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
18:44 13.02.2023
 
Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца

Представитель Филиппа Киркорова рассказала о самочувствии его отца Бедроса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкНародный артист РФ Бедрос Киркоров
Народный артист РФ Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось.
"Он в отличном настроении, болтает со всеми. Но пока еще в госпитале", – поделилась пресс-секретарь певца РИА Новости.
Также она сообщила, что 90-летнему артисту пока не поставили диагноз.
Бедроса Киркорова госпитализировали девятого февраля. По информации СМИ, к врачам обратилась сиделка певца. Она пожаловалась, что у музыканта сильно затруднилось дыхание и упало давление.
В конце прошлого года Киркоров-старший проходил плановое обследование. Спустя месяц появились слухи о его повторной госпитализации. Однако Успенская опровергла их.
Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии отца после госпитализации. Он сообщил, что актер идет на поправку.
Певица Виктория Янсонс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:51Шоубиз
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
 
ШоубизБедрос КиркоровФилипп Киркоров
 
 
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