https://ria.ru/20230213/kirkorov-1851729098.html

Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца

Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца - РИА Новости, 13.02.2023

Представитель Киркорова рассказала о самочувствии его отца

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:44

2023-02-13T18:44

2023-02-13T18:44

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что состояние его отца Бедроса улучшилось. Также она сообщила, что 90-летнему артисту пока не поставили диагноз. Бедроса Киркорова госпитализировали девятого февраля. По информации СМИ, к врачам обратилась сиделка певца. Она пожаловалась, что у музыканта сильно затруднилось дыхание и упало давление. В конце прошлого года Киркоров-старший проходил плановое обследование. Спустя месяц появились слухи о его повторной госпитализации. Однако Успенская опровергла их. Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии отца после госпитализации. Он сообщил, что актер идет на поправку.

https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, филипп киркоров