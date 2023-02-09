https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850978843.html

Бедроса Киркорова госпитализировали

Бедроса Киркорова госпитализировали - РИА Новости, 09.02.2023

Бедроса Киркорова госпитализировали

Певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:19

2023-02-09T21:19

2023-02-09T21:45

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

москва

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Ранее в СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвали скорую. Врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца.Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы.

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

бедрос киркоров, филипп киркоров, москва