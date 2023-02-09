https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850978843.html
Бедроса Киркорова госпитализировали
Бедроса Киркорова госпитализировали - РИА Новости, 09.02.2023
Бедроса Киркорова госпитализировали
Певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:19
2023-02-09T21:19
2023-02-09T21:45
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Ранее в СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвали скорую. Врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца.Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бедрос киркоров, филипп киркоров, москва
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Москва
21:19 09.02.2023 (обновлено: 21:45 09.02.2023)
Бедроса Киркорова госпитализировали
Представитель Филиппа Киркорова: Бедроса Киркорова госпитализировали, его обследуют врачи
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Госпитализирован, но выясняют (состояние - ред.) сейчас доктора", - сказала Успенская.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвали скорую. Врачам позвонила сиделка артиста, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.
В конце января Успенская в беседе с РИА Новости опровергла информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца.
Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы
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