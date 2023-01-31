https://ria.ru/20230131/kirkorov-1848749810.html

Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца

Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца - РИА Новости, 31.01.2023

Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:39

2023-01-31T17:39

2023-01-31T18:18

шоубиз

бедрос киркоров

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Ранее в Сети появилась информация, что Киркорова-старшего забрали в больницу в тяжелом состоянии. По данным телеграм-каналов, у него диагностировали пневмонию. В конце прошлого года СМИ также сообщили о проблемах со здоровьем у 90-летнего артиста. Однако он проходил плановое обследование. Ранее Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии. Композитор признался, что проходит обследование.

https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848655902.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, здоровье - общество