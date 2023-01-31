https://ria.ru/20230131/kirkorov-1848749810.html
Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца
Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца - РИА Новости, 31.01.2023
Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца
Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:39
2023-01-31T17:39
2023-01-31T18:18
шоубиз
бедрос киркоров
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Ранее в Сети появилась информация, что Киркорова-старшего забрали в больницу в тяжелом состоянии. По данным телеграм-каналов, у него диагностировали пневмонию. В конце прошлого года СМИ также сообщили о проблемах со здоровьем у 90-летнего артиста. Однако он проходил плановое обследование. Ранее Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии. Композитор признался, что проходит обследование.
https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848655902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, здоровье - общество
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Здоровье - Общество
17:39 31.01.2023 (обновлено: 18:18 31.01.2023)
Представитель Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца
Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца Бедроса