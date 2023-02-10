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В жюри конкурса пианистов Рахманинова вошли эксперты из Британии и ФРГ

В жюри конкурса пианистов Рахманинова вошли эксперты из Британии и ФРГ - РИА Новости, 10.02.2023

В жюри конкурса пианистов Рахманинова вошли эксперты из Британии и ФРГ

Оценивать участников первого Международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова будут эксперты из России, Казахстана, Великобритании,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:25

2023-02-10T17:25

2023-02-10T17:25

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Оценивать участников первого Международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова будут эксперты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама, сообщили в пресс-службе смотра. "Оценивать мастерство участников на всех этапах конкурсных состязаний будет профессиональное жюри, куда вошли известные артисты, педагоги и деятели культуры из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама. Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий", – уточняется в сообщении. Финалистам будут вручены пять премий лауреата конкурса в размере 350 тысяч рублей и десять премий дипломанта конкурса по 100 тысяч рублей. По результатам выступления лауреатов в завершающем гала-концерте будет определен обладатель Гран-при.Ранее в Минкультуры сообщили, что конкурс пройдет с 21 по 26 марта в Великом Новгороде – на родине композитора, в год его 150-летия. Художественным руководителем и председателем жюри выступит народный артист России, пианист Денис Мацуев. Прием заявок продлится до 15 февраля. Принять участие могут музыканты в возрасте от 10 до 18 лет включительно на момент начала смотра.

https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, казахстан, великобритания, сергей рахманинов, денис мацуев, бельгия, вьетнам