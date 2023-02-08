19:24 08.02.2023 (обновлено: 19:39 08.02.2023)
Путин напомнил о значимости ситуации в Афганистане
Путин: наличие конфликтного потенциала в мире не снижает значимости ситуации в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА,8 фев - РИА Новости. Наличие конфликтного потенциала в мире, в том числе на украинском направлении, не снижает значимости ситуации в Афганистане, Россия не хочет, чтобы у южных границ возникали новые точки напряжения, заявил президент Владимир Путин на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в среду в Кремле.
"Ясно, что сегодня в мире много конфликтного потенциала, много конфликтов и у нас недалеко от России, в том числе и на украинском направлении. Прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но это не снижает значимости ситуации в Афганистане. Для нас это было всегда важно, а сегодня важно вдвойне, потому что мы не хотим, чтобы у наших южных границ возникали еще какие-то точки напряжения", - сказал Путин.
Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.