https://ria.ru/20230208/putin-1850660488.html

Путин напомнил о значимости ситуации в Афганистане

Путин напомнил о значимости ситуации в Афганистане - РИА Новости, 08.02.2023

Путин напомнил о значимости ситуации в Афганистане

Наличие конфликтного потенциала в мире, в том числе на украинском направлении, не снижает значимости ситуации в Афганистане, Россия не хочет, чтобы у южных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:24

2023-02-08T19:24

2023-02-08T19:39

афганистан

мир

украина

россия

москва

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА,8 фев - РИА Новости. Наличие конфликтного потенциала в мире, в том числе на украинском направлении, не снижает значимости ситуации в Афганистане, Россия не хочет, чтобы у южных границ возникали новые точки напряжения, заявил президент Владимир Путин на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в среду в Кремле."Ясно, что сегодня в мире много конфликтного потенциала, много конфликтов и у нас недалеко от России, в том числе и на украинском направлении. Прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но это не снижает значимости ситуации в Афганистане. Для нас это было всегда важно, а сегодня важно вдвойне, потому что мы не хотим, чтобы у наших южных границ возникали еще какие-то точки напряжения", - сказал Путин.Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти Афганистана сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

афганистан

мир

украина

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

афганистан, мир, украина, россия, москва, владимир путин, николай патрушев