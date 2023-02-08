03:46 08.02.2023 (обновлено: 08:58 08.02.2023)
В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах
Ильичев: идея отправить в Карабах миротворцев ООН едва ли реалистична
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский миротворческий контингент, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Он отметил, что из международных и иностранных организаций до сих пор в Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста, а "гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей". По словам Ильичева, "трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчётности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности".
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"В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично", - заключил Ильичев.
"Исходим из того, что со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент", - добавил он.
К тому же, добавил российский дипломат, не всегда миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств.
"В некоторых случаях последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности. Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто санкционировал миротворческую операцию, сколько в наличии доброй воли обеих сторон конфликта в его прекращении и ликвидации его последствий", - сказал Ильичев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта.
Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.