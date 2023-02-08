https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html

В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах

В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах - РИА Новости, 08.02.2023

В МИД России усомнились в реалистичности отправки миротворцев ООН в Карабах

Идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:46

2023-02-08T03:46

2023-02-08T08:58

в мире

россия

нагорный карабах

армения

петр ильичев

никол пашинян

дмитрий песков

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_314:0:3210:1629_1920x0_80_0_0_86226b9ee36b873fd4f9db6051269164.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский миротворческий контингент, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. Он отметил, что из международных и иностранных организаций до сих пор в Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста, а "гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей". По словам Ильичева, "трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчётности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности". "В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично", - заключил Ильичев. К тому же, добавил российский дипломат, не всегда миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента. Комментируя слова армянского премьера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта. Миротворческий контингент РФ был развернут в Карабахе в ноябре 2020 года в результате трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Армении и Азербайджана. Согласно документу, срок пребывания миротворцев РФ составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон против этого не возражает. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нагорный карабах, армения, петр ильичев, никол пашинян, дмитрий песков, оон