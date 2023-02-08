https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html
Петр Ильичев: Запад не хочет признавать, что санкции себя не оправдали
Петр Ильичев: Запад не хочет признавать, что санкции себя не оправдали - РИА Новости, 08.02.2023
Петр Ильичев: Запад не хочет признавать, что санкции себя не оправдали
Российский миротворческий контингент сегодня эффективно справляется со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе, заявил РИА... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:30
2023-02-08T08:30
2023-02-08T08:30
интервью
россия
нагорный карабах
петр ильичев
москва
оон
евросоюз
европарламент
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Российский миротворческий контингент сегодня эффективно справляется со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он рассказал, как в Москве оценивают возможность отправки в регион многонационального контингента ООН, при каких условиях РФ допустит продление "зерновой сделки", истекающей в марте, и на каком этапе находится проработка вопроса о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.– Намерена ли Россия поддержать инициативу об отправке в Лачинский коридор миссии ООН по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации, если подобную идею поднимут в СБ западные партнеры, после соответствующей резолюции Европарламента? Считают ли в Москве необходимым поставить в ООН вопрос о том, чтобы российские миротворцы в зоне карабахского конфликта были наделены мандатом ООН, и найдет ли это, по вашему мнению, поддержку среди членов СБ?– Исходим из того, что реализация любой инициативы по оказанию содействия сторонам в урегулировании проблемных моментов возможна только при наличии на то официального согласия как Баку, так и Еревана. Поэтому вести какой-либо предметный разговор можно лишь в случае, если азербайджанцы и армяне сами выразят соответствующую заинтересованность.Пока же единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорнокарабахского конфликта остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже четко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер.– Ранее в Армении высказывались идеи о том, что в Нагорный Карабах следует отправить многонациональную миссию миротворцев ООН, как Москва относится к этой инициативе? Будет ли ее поддерживать?– Исходим из того, что со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент. В этой связи следует особо отметить, что деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории.Из международных и иностранных организаций до сих пор в Нагорном Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста. Гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей. Трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчетности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности.В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично.К тому же, как показывает практика, не всегда миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств. В некоторых случаях последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности. Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто санкционировал миротворческую операцию, сколько в наличии доброй воли обеих сторон конфликта в его прекращении и ликвидации его последствий.– Удовлетворена ли Россия тем, как выполняется та часть "зерновой сделки", которая предполагает снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений? Готова ли Россия к продлению сделки на очередные 120 дней в марте, есть ли в этом необходимость? На Украине ранее высказывали идеи о том, что "продуктовую сделку" можно было бы расширить и включить в нее поставки стали – рассматривает ли Москва это предложение всерьез? Есть ли подвижки в работе с ООН по перезапуску аммиакопровода из Тольятти в Одессу, который предусмотрен "зерновой сделкой"?– Через полгода после подписания в Стамбуле 22 июля 2022 года пакетных договоренностей констатируем, что до сих выполняется только "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия. Правда, вразрез с изначально заявленными гуманитарными целями борьбы с голодом и помощи нуждающимся странам, по факту, речь идет о сугубо коммерческом экспорте украинского зерна. Грузы, на 70% состоящие из кормовой кукурузы и фуражного зерна, направляются преимущественно в государства с высоким уровнем доходов (47%) и выше среднего (33%). В собственно бедные страны (Сомали, Эфиопию, Йемен, Судан, Афганистан, а также Джибути) было направлено меньше 3% продукции. В этой связи инициатива даже была переквалифицирована из гуманитарной в коммерческую.Об эффективной реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта говорить пока не приходится. Под пропагандистские разговоры западников о том, что их санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, нам вместе с экспертами ООН, по сути, приходится работать над изъятиями из вторичных рестрикций. Профильный "Россельхозбанк" остается отключенным от SWIFT, страховые премии носят запретительный характер, доступ в порты отсутствует, а европейцы с 22 июля 2022 года приняли три новых пакета санкций с дополнительными ограничениями, в том числе для нашего сельхозэкспорта.Наглядным примером блокирования западниками российских поставок является работа по безвозмездной передаче 262 тысяч тонн наших удобрений, застрявших в портах ЕС, беднейшим странам. Направили официальное обращение на этот счет генсекретарю ООН 7 сентября 2022 года. Первая и единственная партия в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 29 ноября 2022 года, прибыла в промежуточный пункт в Мозамбике 28 декабря 2022 года и сейчас только находится на пути в Малави.Таким образом, на передачу лишь 10% удобрений под эгидой ООН потребовалось более пяти месяцев. И это при том, что российская сторона взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке продукции помимо собственно ее стоимости, а также оплатила "посреднические услуги" Всемирной продовольственной программы ООН. Важно подчеркнуть, что это чисто гуманитарная акция, на которую вообще никакие ограничения не должны распространяться в принципе. Но если и ее выполнение идет с таким трудом, то можно представить, с какими сложностями сталкивается наш экспорт.В этой связи наша позиция по вопросу дальнейшего продолжения "зерновой сделки" остается прежней – без осязаемых результатов по реализации Меморандума Россия-ООН, включая снятие санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных "перекосов" в выполнении "черноморской инициативы", вся концепция пакетных стамбульских договоренностей теряет смысл. Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции. Особенно с учетом продолжающегося блокирования Киевом по политическим причинам возобновления прокачки аммиака через трубопровод "Тольятти-Одесса", несмотря на то, что соответствующий пункт прописан в обоих Стамбульских документах.– Как Москва оценивает перспективы перезапустить в Совбезе ООН обсуждение частичного снятия санкций с Северной Кореи в качестве жеста доброй воли для разрядки напряженности на Корейском полуострове?– Для частичного снятия или полной отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР потребовалось бы принятие новой резолюции. Мы с китайскими партнерами все время говорим о необходимости начинать такой процесс. И не только говорим, а предлагаем конкретные решения. Например, составили проект специальной резолюции, призванной избавить народ Северной Кореи от избыточного санкционного бремени и одновременно стимулировать переговорные усилия. К сожалению, США и их союзники не хотят с этим работать. Пропускают мимо ушей даже аргументы гуманитарного характера. В желании сломить непокорных северокорейцев они абсолютно зациклены на санкциях – как ооновских, так и своих собственных, которые не имеют ничего общего с международной законностью. В других направлениях политическая мысль не движется. Неискренние убаюкивающие речи о стремлении к миру не только не подкрепляются реальными делами – они теряют всякий смысл на фоне четкой линии на обострение ситуации вокруг Корейского полуострова. Нынешнее руководство основных союзников Вашингтона в Северо-Восточной Азии покорно следует этой милитаристской логике. Незаинтересованность Запада в поисках путей разрядки при уважении интересов всех региональных игроков хорошо считывается в Пхеньяне и провоцирует новые волны напряжённости.Запад не желает признавать очевидную вещь: санкции себя не оправдали, усилили страдания простого народа и лишь отодвинули возможность урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Вместо того чтобы остановиться, подумать и прислушаться к здравомыслящим голосам, западные представители стремятся еще туже затянуть "санкционную удавку". Мы, естественно, этому противодействуем.В частности, в мае прошлого года совместно с китайскими коллегами нам пришлось заветировать американский проект резолюции, направленной на ужесточение ограничений против КНДР. По своим объемам они приближались к тотальной блокаде.В условиях отторжения в западных столицах любых идей по ослаблению давления на Северную Корею на фоне проведения Пхеньяном ракетных пусков шансы на одобрение в СБ ООН политико-гуманитарной резолюции – будем объективны – довольно призрачны. Это не означает, что мы будем сидеть сложа руки. Мы во всеуслышание заявляем, что наша инициатива по-прежнему, как говорят дипломаты, "на столе", активно формируем мировое общественное мнение против санкционной "дубины", которая бьет по простым гражданам и бесполезна в деле достижения мира.– Продвигается ли процесс обсуждения с партнерами темы переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка? Утратила ли в нынешних условиях актуальность возможного ее переноса в Швейцарию, учитывая последние шаги и заявления Берна в адрес РФ и по украинскому кризису?– Следует отметить, что США действительно заставляют все сильнее сомневаться в обоснованности их права сохранять за собой статус государства пребывания центральных учреждений ООН. В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились. Речь идет как о беспричинной невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по ооновской линии, так и о введении ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и даже о буквально "рейдерских" захватах дипсобственности в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Причем жертвами подобного произвола Вашингтона становится не только Россия, но и целый ряд других "неугодных" государств, которые вместе с нами регулярно обращают внимание на неправомерное поведение США в ходе дискуссий на площадке профильного Комитета по сношениям со страной пребывания. Со своей стороны намерены и впредь добиваться от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша запуска процедуры арбитража против американцев, предусмотренной указанным соглашением 1947 года. Необходимые для этого полномочия у португальца имеются, в том числе благодаря принимаемым уже несколько лет подряд резолюциям Генассамблеи ООН с призывами к нему "безотлагательно подвергнуть самому серьезному рассмотрению" данный вопрос и "принять любые соответствующие меры" в целях его урегулирования.Вместе с тем нужно понимать, что многие государства-члены ООН, даже принадлежащие к числу конструктивно настроенных представителей незападного мира и прекрасно осознающие деструктивный характер действий Вашингтона, пока что не готовы одобрить настолько радикальный шаг – в первую очередь ввиду существенных финансовых издержек от "переезда", которые неминуемо лягут на плечи государств-членов. Нельзя сбрасывать со счетов и серьезное политико-экономическое давление, которое Соединенные Штаты готовы задействовать в любой момент в интересах грубого подчинения других стран своей воле. Так что в настоящее время подобная схема едва ли реализуема. Вместе с тем, конечно, мы продолжим уделять этому сюжету приоритетное внимание.Что же касается возможного переноса центральных учреждений ООН в Швейцарию, то нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации.
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https://ria.ru/20230206/sdelka-1850126622.html
https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850169528.html
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интервью, россия, нагорный карабах, петр ильичев, москва, оон, евросоюз, европарламент, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Интервью, Россия, Нагорный Карабах, Петр Ильичев, Москва, ООН, Евросоюз, Европарламент, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российский миротворческий контингент сегодня эффективно справляется со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он рассказал, как в Москве оценивают возможность отправки в регион многонационального контингента ООН, при каких условиях РФ допустит продление "зерновой сделки", истекающей в марте, и на каком этапе находится проработка вопроса о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.
– Намерена ли Россия поддержать инициативу об отправке в Лачинский коридор миссии ООН по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации, если подобную идею поднимут в СБ западные партнеры, после соответствующей резолюции Европарламента? Считают ли в Москве необходимым поставить в ООН вопрос о том, чтобы российские миротворцы в зоне карабахского конфликта были наделены мандатом ООН, и найдет ли это, по вашему мнению, поддержку среди членов СБ?
– Исходим из того, что реализация любой инициативы по оказанию содействия сторонам в урегулировании проблемных моментов возможна только при наличии на то официального согласия как Баку
, так и Еревана
. Поэтому вести какой-либо предметный разговор можно лишь в случае, если азербайджанцы и армяне сами выразят соответствующую заинтересованность.
Пока же единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорнокарабахского конфликта остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже четко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана
и Армении
от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер.
– Ранее в Армении высказывались идеи о том, что в Нагорный Карабах следует отправить многонациональную миссию миротворцев ООН, как Москва относится к этой инициативе? Будет ли ее поддерживать?
– Исходим из того, что со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Нагорном Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент. В этой связи следует особо отметить, что деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории.
Из международных и иностранных организаций до сих пор в Нагорном Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста. Гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей. Трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчетности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности.
В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично.
К тому же, как показывает практика, не всегда миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств. В некоторых случаях последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности. Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто санкционировал миротворческую операцию, сколько в наличии доброй воли обеих сторон конфликта в его прекращении и ликвидации его последствий.
– Удовлетворена ли Россия тем, как выполняется та часть "зерновой сделки", которая предполагает снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений? Готова ли Россия к продлению сделки на очередные 120 дней в марте, есть ли в этом необходимость? На Украине ранее высказывали идеи о том, что "продуктовую сделку" можно было бы расширить и включить в нее поставки стали – рассматривает ли Москва это предложение всерьез? Есть ли подвижки в работе с ООН по перезапуску аммиакопровода из Тольятти в Одессу, который предусмотрен "зерновой сделкой"?
– Через полгода после подписания в Стамбуле
22 июля 2022 года пакетных договоренностей констатируем, что до сих выполняется только "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия. Правда, вразрез с изначально заявленными гуманитарными целями борьбы с голодом и помощи нуждающимся странам, по факту, речь идет о сугубо коммерческом экспорте украинского зерна. Грузы, на 70% состоящие из кормовой кукурузы и фуражного зерна, направляются преимущественно в государства с высоким уровнем доходов (47%) и выше среднего (33%). В собственно бедные страны (Сомали
, Эфиопию
, Йемен
, Судан
, Афганистан
, а также Джибути
) было направлено меньше 3% продукции. В этой связи инициатива даже была переквалифицирована из гуманитарной в коммерческую.
Об эффективной реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта говорить пока не приходится. Под пропагандистские разговоры западников о том, что их санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, нам вместе с экспертами ООН, по сути, приходится работать над изъятиями из вторичных рестрикций. Профильный "Россельхозбанк
" остается отключенным от SWIFT, страховые премии носят запретительный характер, доступ в порты отсутствует, а европейцы с 22 июля 2022 года приняли три новых пакета санкций с дополнительными ограничениями, в том числе для нашего сельхозэкспорта.
Наглядным примером блокирования западниками российских поставок является работа по безвозмездной передаче 262 тысяч тонн наших удобрений, застрявших в портах ЕС
, беднейшим странам. Направили официальное обращение на этот счет генсекретарю ООН 7 сентября 2022 года. Первая и единственная партия в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов
в Малави
29 ноября 2022 года, прибыла в промежуточный пункт в Мозамбике
28 декабря 2022 года и сейчас только находится на пути в Малави.
Таким образом, на передачу лишь 10% удобрений под эгидой ООН потребовалось более пяти месяцев. И это при том, что российская сторона взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке продукции помимо собственно ее стоимости, а также оплатила "посреднические услуги" Всемирной продовольственной программы ООН. Важно подчеркнуть, что это чисто гуманитарная акция, на которую вообще никакие ограничения не должны распространяться в принципе. Но если и ее выполнение идет с таким трудом, то можно представить, с какими сложностями сталкивается наш экспорт.
В этой связи наша позиция по вопросу дальнейшего продолжения "зерновой сделки" остается прежней – без осязаемых результатов по реализации Меморандума Россия-ООН, включая снятие санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных "перекосов" в выполнении "черноморской инициативы", вся концепция пакетных стамбульских договоренностей теряет смысл. Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции. Особенно с учетом продолжающегося блокирования Киевом
по политическим причинам возобновления прокачки аммиака через трубопровод "Тольятти-Одесса", несмотря на то, что соответствующий пункт прописан в обоих Стамбульских документах.
– Как Москва оценивает перспективы перезапустить в Совбезе ООН обсуждение частичного снятия санкций с Северной Кореи в качестве жеста доброй воли для разрядки напряженности на Корейском полуострове?
– Для частичного снятия или полной отмены санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР потребовалось бы принятие новой резолюции. Мы с китайскими партнерами все время говорим о необходимости начинать такой процесс. И не только говорим, а предлагаем конкретные решения. Например, составили проект специальной резолюции, призванной избавить народ Северной Кореи от избыточного санкционного бремени и одновременно стимулировать переговорные усилия. К сожалению, США
и их союзники не хотят с этим работать. Пропускают мимо ушей даже аргументы гуманитарного характера. В желании сломить непокорных северокорейцев они абсолютно зациклены на санкциях – как ооновских, так и своих собственных, которые не имеют ничего общего с международной законностью. В других направлениях политическая мысль не движется. Неискренние убаюкивающие речи о стремлении к миру не только не подкрепляются реальными делами – они теряют всякий смысл на фоне четкой линии на обострение ситуации вокруг Корейского полуострова. Нынешнее руководство основных союзников Вашингтона
в Северо-Восточной Азии покорно следует этой милитаристской логике. Незаинтересованность Запада в поисках путей разрядки при уважении интересов всех региональных игроков хорошо считывается в Пхеньяне
и провоцирует новые волны напряжённости.
Запад не желает признавать очевидную вещь: санкции себя не оправдали, усилили страдания простого народа и лишь отодвинули возможность урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Вместо того чтобы остановиться, подумать и прислушаться к здравомыслящим голосам, западные представители стремятся еще туже затянуть "санкционную удавку". Мы, естественно, этому противодействуем.
В частности, в мае прошлого года совместно с китайскими коллегами нам пришлось заветировать американский проект резолюции, направленной на ужесточение ограничений против КНДР. По своим объемам они приближались к тотальной блокаде.
В условиях отторжения в западных столицах любых идей по ослаблению давления на Северную Корею на фоне проведения Пхеньяном ракетных пусков шансы на одобрение в СБ ООН политико-гуманитарной резолюции – будем объективны – довольно призрачны. Это не означает, что мы будем сидеть сложа руки. Мы во всеуслышание заявляем, что наша инициатива по-прежнему, как говорят дипломаты, "на столе", активно формируем мировое общественное мнение против санкционной "дубины", которая бьет по простым гражданам и бесполезна в деле достижения мира.
– Продвигается ли процесс обсуждения с партнерами темы переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка? Утратила ли в нынешних условиях актуальность возможного ее переноса в Швейцарию, учитывая последние шаги и заявления Берна в адрес РФ и по украинскому кризису?
– Следует отметить, что США действительно заставляют все сильнее сомневаться в обоснованности их права сохранять за собой статус государства пребывания центральных учреждений ООН. В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились. Речь идет как о беспричинной невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по ооновской линии, так и о введении ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и даже о буквально "рейдерских" захватах дипсобственности в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Причем жертвами подобного произвола Вашингтона становится не только Россия, но и целый ряд других "неугодных" государств, которые вместе с нами регулярно обращают внимание на неправомерное поведение США в ходе дискуссий на площадке профильного Комитета по сношениям со страной пребывания. Со своей стороны намерены и впредь добиваться от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
запуска процедуры арбитража против американцев, предусмотренной указанным соглашением 1947 года. Необходимые для этого полномочия у португальца имеются, в том числе благодаря принимаемым уже несколько лет подряд резолюциям Генассамблеи
ООН с призывами к нему "безотлагательно подвергнуть самому серьезному рассмотрению" данный вопрос и "принять любые соответствующие меры" в целях его урегулирования.
Вместе с тем нужно понимать, что многие государства-члены ООН, даже принадлежащие к числу конструктивно настроенных представителей незападного мира и прекрасно осознающие деструктивный характер действий Вашингтона, пока что не готовы одобрить настолько радикальный шаг – в первую очередь ввиду существенных финансовых издержек от "переезда", которые неминуемо лягут на плечи государств-членов. Нельзя сбрасывать со счетов и серьезное политико-экономическое давление, которое Соединенные Штаты готовы задействовать в любой момент в интересах грубого подчинения других стран своей воле. Так что в настоящее время подобная схема едва ли реализуема. Вместе с тем, конечно, мы продолжим уделять этому сюжету приоритетное внимание.
Что же касается возможного переноса центральных учреждений ООН в Швейцарию, то нельзя игнорировать отчетливый отход Берна
от политики нейтралитета с момента начала нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе
. Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации.