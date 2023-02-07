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Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов - РИА Новости, 07.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230207/oxxxymiron-1850348916.html
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов - РИА Новости, 07.02.2023
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов
Министерство юстиции включило текст песни Oxxxymiron (Мирон Федоров)* "Последний звонок" в список экстремистских материалов, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:42
2023-02-07T17:42
шоубиз
oxxxymiron (мирон федоров)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство юстиции включило текст песни Oxxxymiron (Мирон Федоров)* "Последний звонок" в список экстремистских материалов, сообщили на сайте ведомства. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал композицию экстремистской. По данным столичной прокуратуры, в тексте песни обнаружили "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".После начала СВО музыкант осудил ее. В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в реестр физлиц-иноагентов. В декабре прокуратура Санкт-Петербурга подала иск о запрете на песню рэпера "Ойда". Спустя месяц истец попросил отложить рассмотрение дела "в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств". Ранее суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму. По информации источника, причиной послужил клип исполнителя "Ойда". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Александра Липатова
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oxxxymiron (мирон федоров), шоу-бизнес
Шоубиз, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Шоу-бизнес
17:42 07.02.2023
 
Минюст включил песню Oxxxymiron* в реестр экстремистских материалов

Минюст включил песню Oxxxymiron* "Последний звонок" в реестр экстремистских материалов

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство юстиции включило текст песни Oxxxymiron (Мирон Федоров)* "Последний звонок" в список экстремистских материалов, сообщили на сайте ведомства.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал композицию экстремистской. По данным столичной прокуратуры, в тексте песни обнаружили "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".
После начала СВО музыкант осудил ее. В октябре прошлого года Oxxxymiron* включили в реестр физлиц-иноагентов.
В декабре прокуратура Санкт-Петербурга подала иск о запрете на песню рэпера "Ойда". Спустя месяц истец попросил отложить рассмотрение дела "в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств".
Ранее суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму. По информации источника, причиной послужил клип исполнителя "Ойда".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 11:54
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии
 
ШоубизOxxxymiron (Мирон Федоров)Шоу-бизнес
 
 
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