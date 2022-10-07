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Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221007/oxxxymiron-1822376840.html
Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022
Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Oxxxymiron* и еще двух человек. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:13
2022-10-07T21:32
шоубиз
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
oxxxymiron (мирон федоров)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Oxxxymiron* и еще двух человек."Федоров Мирон Янович*, Сторожева Ирина Владимировна*, Попова Алена Владимировна*", - следует из соответствующего перечня ведомства.Мирон Федоров* - имя рэпера Oxxxymiron*.Согласно данным реестра, Ирина Сторожева* и Алена Попова* являются украинскими журналистками, работающими на "Радио Свобода"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Признано в России СМИ-иноагентом.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
21:13 07.10.2022 (обновлено: 21:32 07.10.2022)
 
Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов

Минюст включил рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров)* в список физлиц-иноагентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Oxxxymiron* и еще двух человек.
"Федоров Мирон Янович*, Сторожева Ирина Владимировна*, Попова Алена Владимировна*", - следует из соответствующего перечня ведомства.
Мирон Федоров* - имя рэпера Oxxxymiron*.
Согласно данным реестра, Ирина Сторожева* и Алена Попова* являются украинскими журналистками, работающими на "Радио Свобода"**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Признано в России СМИ-иноагентом.
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ШоубизРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагентыOxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
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