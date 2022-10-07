https://ria.ru/20221007/oxxxymiron-1822376840.html

Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов

Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 07.10.2022

Минюст включил рэпера Oxxxymiron* в список физлиц-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Oxxxymiron* и еще двух человек. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:13

2022-10-07T21:13

2022-10-07T21:32

шоубиз

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

oxxxymiron (мирон федоров)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, рэпера Oxxxymiron* и еще двух человек."Федоров Мирон Янович*, Сторожева Ирина Владимировна*, Попова Алена Владимировна*", - следует из соответствующего перечня ведомства.Мирон Федоров* - имя рэпера Oxxxymiron*.Согласно данным реестра, Ирина Сторожева* и Алена Попова* являются украинскими журналистками, работающими на "Радио Свобода"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Признано в России СМИ-иноагентом.

https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, oxxxymiron (мирон федоров)