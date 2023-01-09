Рейтинг@Mail.ru
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron* - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230109/oxxxymiron-1843693368.html
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron* - РИА Новости, 09.01.2023
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Причиной послужило ходатайство... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:49
2023-01-09T16:49
шоубиз
oxxxymiron (мирон федоров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cdca7b05b8b5640a160d6899a4875f5f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Причиной послужило ходатайство стороны истца. Также они уточнили, что предварительные слушания перенесли с 11 января на седьмое февраля. В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Кроме того, он потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.В качестве доказательства в суде истец приложил экспертное заключение. Согласно документу, автор песни обосновал важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценил последствия разделения территории России. По оценке прокуратуры, распространение песни "влечет негативные социальные, экономические и иные последствия". В октябре 2022 года Минюст включил рэпера в ресстр физлиц-иноагентов. Кроме того, суд признал композицию музыканта "Последний звонок" экстремистской. По данным московской прокуратуры, в тексте трека содержалось "публичное оправдание насильственных действий". Спустя два месяца исполнителя оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Причиной послужила видеозапись, которую артист опубликовал во "ВКонтакте" в день начала СВО. Ранее Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге. Мероприятие отменили, чтобы не допустить провокационных политических высказываний музыкантов. *Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909319_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_bfee0d58fe6af0a47be1543dc758833e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
oxxxymiron (мирон федоров)
Шоубиз, Oxxxymiron (Мирон Федоров)
16:49 09.01.2023
 
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*

Истец не смог собрать достаточно доказательств по делу о запрете песни Oxxxymiron* "Ойда"

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Причиной послужило ходатайство стороны истца.

"Предварительное судебное заседание отложено. Удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств," – указали представители на сайте ведомства.

Также они уточнили, что предварительные слушания перенесли с 11 января на седьмое февраля.
В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Кроме того, он потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.
В качестве доказательства в суде истец приложил экспертное заключение. Согласно документу, автор песни обосновал важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценил последствия разделения территории России. По оценке прокуратуры, распространение песни "влечет негативные социальные, экономические и иные последствия".
В октябре 2022 года Минюст включил рэпера в ресстр физлиц-иноагентов. Кроме того, суд признал композицию музыканта "Последний звонок" экстремистской. По данным московской прокуратуры, в тексте трека содержалось "публичное оправдание насильственных действий".
Спустя два месяца исполнителя оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Причиной послужила видеозапись, которую артист опубликовал во "ВКонтакте" в день начала СВО.
Ранее Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге. Мероприятие отменили, чтобы не допустить провокационных политических высказываний музыкантов.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
Певец и депутат Госдумы Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября 2022, 13:04Шоубиз
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
 
ШоубизOxxxymiron (Мирон Федоров)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала