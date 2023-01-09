https://ria.ru/20230109/oxxxymiron-1843693368.html

Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*

Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron* - РИА Новости, 09.01.2023

Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Причиной послужило ходатайство... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:49

2023-01-09T16:49

2023-01-09T16:49

шоубиз

oxxxymiron (мирон федоров)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение дела о запрете песни "Ойда" рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров). Причиной послужило ходатайство стороны истца. Также они уточнили, что предварительные слушания перенесли с 11 января на седьмое февраля. В начале декабря прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга попросил суд признать композицию рэпера запрещенной к распространению. Кроме того, он потребовал ограничить доступ к песне "Ойда" в Сети. Ответчиками по административному делу выступили ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и сам музыкант.В качестве доказательства в суде истец приложил экспертное заключение. Согласно документу, автор песни обосновал важность и необходимость "пересборки дома" (страны) и позитивно оценил последствия разделения территории России. По оценке прокуратуры, распространение песни "влечет негативные социальные, экономические и иные последствия". В октябре 2022 года Минюст включил рэпера в ресстр физлиц-иноагентов. Кроме того, суд признал композицию музыканта "Последний звонок" экстремистской. По данным московской прокуратуры, в тексте трека содержалось "публичное оправдание насильственных действий". Спустя два месяца исполнителя оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Причиной послужила видеозапись, которую артист опубликовал во "ВКонтакте" в день начала СВО. Ранее Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге. Мероприятие отменили, чтобы не допустить провокационных политических высказываний музыкантов. *Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

oxxxymiron (мирон федоров)