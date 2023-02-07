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В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 07.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230207/instasamka-1850258929.html
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 07.02.2023
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки
Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:21
2023-02-07T13:21
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". Пользователи Сети возмутились выступлением исполнительницы. Выступление Инстасамки уже отменили в Пятигорске. Также продажу билетов на ее мероприятие закрыли в Курске. Помимо этого, мэр Краснодара поручил проверить организацию ее концерта 16 марта. Также родительский комитет в Тюмени обратился к местным властям с просьбой отменить выступление исполнительницы 29 марта. Ранее блогер ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде разврата и запрещенных веществ. Она дала слово, что на ее концертах в России будет программа без мата и "фирменных выходок".
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инстасамка (дарья зотеева), челябинск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Челябинск
13:21 07.02.2023
 
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки

В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки 26 марта

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика".
Пользователи Сети возмутились выступлением исполнительницы.

"Это надо запрещать во всех городах! Какое это творчество, о чем она поет, какой смысл в песнях? Маты и похабщина!", "Бойкотировать!", "Организаторы этой дичи в Челябинске, вы что там курите?" – отреагировали комментаторы на странице мероприятия Вконтакте.

Выступление Инстасамки уже отменили в Пятигорске. Также продажу билетов на ее мероприятие закрыли в Курске. Помимо этого, мэр Краснодара поручил проверить организацию ее концерта 16 марта.
Также родительский комитет в Тюмени обратился к местным властям с просьбой отменить выступление исполнительницы 29 марта.
Ранее блогер ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде разврата и запрещенных веществ. Она дала слово, что на ее концертах в России будет программа без мата и "фирменных выходок".
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)Челябинск
 
 
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