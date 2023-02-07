https://ria.ru/20230207/instasamka-1850258929.html
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 07.02.2023
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки
Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:21
2023-02-07T13:21
2023-02-07T13:21
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
челябинск
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". Пользователи Сети возмутились выступлением исполнительницы. Выступление Инстасамки уже отменили в Пятигорске. Также продажу билетов на ее мероприятие закрыли в Курске. Помимо этого, мэр Краснодара поручил проверить организацию ее концерта 16 марта. Также родительский комитет в Тюмени обратился к местным властям с просьбой отменить выступление исполнительницы 29 марта. Ранее блогер ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде разврата и запрещенных веществ. Она дала слово, что на ее концертах в России будет программа без мата и "фирменных выходок".
https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html
челябинск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), челябинск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Челябинск
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки
В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки 26 марта