https://ria.ru/20230207/instasamka-1850258929.html

В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки

В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 07.02.2023

В Челябинске призвали отменить концерт Инстасамки

Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:21

2023-02-07T13:21

2023-02-07T13:21

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

челябинск

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жители Челябинска призвали к бойкоту концерта Инстасамки и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Мероприятие должно состояться 26 марта в клубе "Галактика". Пользователи Сети возмутились выступлением исполнительницы. Выступление Инстасамки уже отменили в Пятигорске. Также продажу билетов на ее мероприятие закрыли в Курске. Помимо этого, мэр Краснодара поручил проверить организацию ее концерта 16 марта. Также родительский комитет в Тюмени обратился к местным властям с просьбой отменить выступление исполнительницы 29 марта. Ранее блогер ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде разврата и запрещенных веществ. Она дала слово, что на ее концертах в России будет программа без мата и "фирменных выходок".

https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html

челябинск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), челябинск