https://ria.ru/20230204/rak-1849174859.html

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями - РИА Новости, 04.02.2023

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T03:04

2023-02-04T03:04

2023-02-04T03:04

справки

в мире

всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

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4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. 4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов. В документе говорится об учреждении Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. Кампания 2022-2024 годов проходит под девизом "Сокращение отставания в лечении рака" (Closing the gap in cancer care). Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами). По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком, 10 миллионов человек скончалось. Самый распространенный вид рака в мире – рак молочной железы, на втором месте – рак легких. Далее следуют рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка. По оценкам IARC, рак обойдет сердечно-сосудистые заболевания как основную причину преждевременной смерти в большинстве стран в этом столетии.Согласно экспертным прогнозам, к 2040 году заболеваемость раком почти удвоится, до 30,2 миллиона новых случаев.В детской онкологии самой часто встречающейся опухолью является нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы. Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. По словам академика РАН, генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский онкологический центр онкологии" Минздрава РФ Олега Кита, все перечисленные мероприятия: профилактика, диспансеризация, скрининг – служат одной цели и неразделимы друг с другом. Создание условий для раннего выявления, регулярное информирование и личное понимание каждого человека необходимости регулярно проверять свое здоровье при отсутствии жалоб помогут своевременно установить диагноз и оказать специализированную медицинскую помощьПо данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак, около четырех миллионов человек стоят на диспансерном учете.В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии. С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого входит Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Все эти годы поэтапно выстраивался механизм трехуровневой системы онкологической помощи, которая покрывала бы всю страну и приближала помощь к пациенту вне зависимости от того, где он живет.В рамках национального проекта по борьбе с онкологическими болезнями формируются центры амбулаторной онкологической помощи. Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, план выполнен на 90% (данные на декабрь 2022 года).В течение последних лет были переоснащены более 200 медицинских организаций в субъектах – закуплено и введено в эксплуатацию свыше девяти тысяч единиц медицинского оборудования. Для федеральных и региональных центров были закуплены и запущены в работу около 300 аппаратов КТ и МРТ. С 1 января 2022 года в России вступил в силу новый порядок оказания онкологической помощи. Задача нового порядка – укрепить онкослужбу России и обеспечить правильное, своевременное и современное лечение. Согласно документу, медицинская помощь онкологическим больным должна оказываться по единым стандартам, вне зависимости от региона проживания. Еще одна важная цель – обеспечить преемственность диагностики и лечения. С 2020 года медицинские работники получают специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями