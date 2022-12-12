https://ria.ru/20221212/pomosch-1838008129.html

Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи

Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 12.12.2022

Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи

В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:06

2022-12-12T12:06

2022-12-12T12:34

россия

москва

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он напомнил, что в рамках национального проекта по борьбе с онкологическими болезнями формируются центры амбулаторной онкологической помощи."Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров, сегодня в стране уже реализовано 90%", - сказал Мурашко на открытии одного из таких центров в МосквеМинистр добавил, что за период реализации национального проекта на 4,5% снизилась смертность пациентов с онкологией.

https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, михаил мурашко, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)