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Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 12.12.2022
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи
В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:06
2022-12-12T12:06
2022-12-12T12:34
россия
москва
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он напомнил, что в рамках национального проекта по борьбе с онкологическими болезнями формируются центры амбулаторной онкологической помощи."Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров, сегодня в стране уже реализовано 90%", - сказал Мурашко на открытии одного из таких центров в МосквеМинистр добавил, что за период реализации национального проекта на 4,5% снизилась смертность пациентов с онкологией.
https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, михаил мурашко, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:06 12.12.2022 (обновлено: 12:34 12.12.2022)
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи
Мурашко: в России реализовано 90 процентов плана по центрам амбулаторной онкопомощи