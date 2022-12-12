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Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 12.12.2022
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Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 12.12.2022
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи
В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:06
2022-12-12T12:34
россия
москва
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он напомнил, что в рамках национального проекта по борьбе с онкологическими болезнями формируются центры амбулаторной онкологической помощи."Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров, сегодня в стране уже реализовано 90%", - сказал Мурашко на открытии одного из таких центров в МосквеМинистр добавил, что за период реализации национального проекта на 4,5% снизилась смертность пациентов с онкологией.
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россия, москва, михаил мурашко, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
12:06 12.12.2022 (обновлено: 12:34 12.12.2022)
 
Мурашко рассказал о строительстве центров амбулаторной онкопомощи

Мурашко: в России реализовано 90 процентов плана по центрам амбулаторной онкопомощи

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России уже реализовано 90% плана по строительству центров амбулаторной онкологической помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он напомнил, что в рамках национального проекта по борьбе с онкологическими болезнями формируются центры амбулаторной онкологической помощи.
"Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров, сегодня в стране уже реализовано 90%", - сказал Мурашко на открытии одного из таких центров в Москве
Министр добавил, что за период реализации национального проекта на 4,5% снизилась смертность пациентов с онкологией.
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РоссияМоскваМихаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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