Утверждена стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями

Утверждена стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями

Утверждена стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями

13 ноября в Москве состоялось пятое Всероссийское совещание профильной комиссии по специальности "онкология". На заседании была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года.

Программой предусмотрено развитие инфраструктуры профильных лечебных учреждений в зависимости от регионов и увеличение финансирования онкологической службы. Также документ предполагает укрепление вертикальной системы управления онкологической службы и взаимодействия со смежными службами, сообщает пресс-служба ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина".

Стратегия нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.

Для этого планируется внедрить скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечить пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепить кадровый потенциал онкологической службы.

Документ будет отправлен на согласование в Министерство здравоохранения РФ.