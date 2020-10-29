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Онкологи: детский рак излечим, но требует консолидации ресурсов общества
Онкологи: детский рак излечим, но требует консолидации ресурсов общества
Излечимость онкологических заболеваний в детском возрасте можно увеличить при условии консолидации медицинских, административных и социальных ресурсов, убеждены РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:21
2020-10-29T13:21
россия
онкология
здоровье - общество
дети
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Излечимость онкологических заболеваний в детском возрасте можно увеличить при условии консолидации медицинских, административных и социальных ресурсов, убеждены участники пресс-конференции о проблемах детской онкологии, которая прошла на площадке МИА "Россия сегодня" в онлайн-формате. Главный посыл встречи с участием ведущих специалистов в области детской онкологии - детский рак в 75% случаев можно излечить полностью. Дорогостоящая терапия не является пожизненной. Но для того, чтобы юные пациенты вылечились и прожили полноценную жизнь, необходим целый ряд условий, обеспечить которые можно только при объединении медицинских, административных и социальных ресурсов. "Сегодня раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Одной из самых больших проблем является своевременная лекарственная терапия. Перед онкологами стоит множество трудностей: рак лечат в несколько этапов, каждый из которых очень важен и требует колоссального опыта. Но в итоге все упирается в финансы. Поэтому добиваться качественного лекарственного обеспечения стало еще одной задачей врачей - не выполнить ее мы сами не можем. Огромную роль здесь играют благотворительные организации, спонсоры, но без развития законодательства, поддержки в регионах и понимания того, что решать проблему можно только сообща, мы не сможем добиться результатов", - уверена директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления центра онкологии имени Блохина (НМИЦ) Светлана Варфоломеева.Она также подчеркнула, что детская онкология не должна быть табуированной темой – "эта стигма должна быть преодолена".Что касается непосредственно медицины, для эффективного лечения детей с диагнозом онкология, по словам специалиста, помимо лекарственного обеспечения, необходимы квалифицированные специалисты, ранняя диагностика, доступность реабилитационных технологий вне зависимости от места проживания ребенка.Он считает, что необходимо создать единый регистр таких пациентов с нейробластомой."Мы должны понимать: такой пациент появился во Владивостоке, и надо дать его семье алгоритм дообследования и лечения, и дальше вести его весь путь – до полного выздоровления. Без финальной иммунотерапии лечение лишено смысла. Поэтому мы начали адаптировать ее в России. Прежде выживаемость составляла не больше 10%. Сейчас мы пытаемся продвинуться в сторону 70-80-процентной выживаемости. И вопрос здесь заключается только в доступности иммунопрепаратов. Если мы возьмем пациента семи лет, то бюджет его лечения на пять курсов иммунотерапии составит пять миллионов рублей. С одной стороны, цена вопроса велика, с другой, - речь идет о полном излечении", - пояснил Казанцев.Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев также подчеркнул важность правильной диагностики и внедрения стандартов лечения."В онкологии из десяти пациентов у троих – ошибки. Поэтому мы с федеральными центрами договорились, что поможем всем субъектам в получении "второго мнения" при диагностике. Фонды медстрахования уже оплачивают его, и это резко улучшит диагностику. Второе - мы утвердили все клинические рекомендации по детской онкологии. Это совместный продукт Национального общества детских гематологов-онкологов, Российского общества онкологов и федеральных центров. И мы надеемся, что к 2021 году наши рекомендации будут законом. Уже организованы телеконсультации с регионами. Наличие таких стандартов позволяют нам выйти на широкое лекарственное обеспечение, с которым сейчас есть проблемы", - рассказал Румянцев.Вся детская онкология – это по сути орфанное заболевание, отметила ведущая встречи, президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями "Генетика" Светлана Каримова."К нам обращаются родители детей с онкологическим диагнозом, более 50 в этом году. Должна вам сказать, что только шестерым региональные министерства здравоохранения обеспечили лечение полностью, так не должно быть, должны быть созданы механизмы целевого финансирования детской орфанной онкологии… Детей надо не просто лечить, а вылечить!" - заключила Каримова.
https://ria.ru/20201028/rak-1581820683.html
https://ria.ru/20201026/rak-1581625185.html
https://ria.ru/20201023/rak-1581128524.html
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60
россия, онкология, здоровье - общество, дети

Онкологи: детский рак излечим, но требует консолидации ресурсов общества

13:21 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДетский онкологический центр имени Дмитрия Рогачева в Москве
Детский онкологический центр имени Дмитрия Рогачева в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Излечимость онкологических заболеваний в детском возрасте можно увеличить при условии консолидации медицинских, административных и социальных ресурсов, убеждены участники пресс-конференции о проблемах детской онкологии, которая прошла на площадке МИА "Россия сегодня" в онлайн-формате.
Главный посыл встречи с участием ведущих специалистов в области детской онкологии - детский рак в 75% случаев можно излечить полностью. Дорогостоящая терапия не является пожизненной. Но для того, чтобы юные пациенты вылечились и прожили полноценную жизнь, необходим целый ряд условий, обеспечить которые можно только при объединении медицинских, административных и социальных ресурсов.
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"Сегодня раком заболевает около четырех тысяч детей в год. Одной из самых больших проблем является своевременная лекарственная терапия. Перед онкологами стоит множество трудностей: рак лечат в несколько этапов, каждый из которых очень важен и требует колоссального опыта. Но в итоге все упирается в финансы. Поэтому добиваться качественного лекарственного обеспечения стало еще одной задачей врачей - не выполнить ее мы сами не можем. Огромную роль здесь играют благотворительные организации, спонсоры, но без развития законодательства, поддержки в регионах и понимания того, что решать проблему можно только сообща, мы не сможем добиться результатов", - уверена директор НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления центра онкологии имени Блохина (НМИЦ) Светлана Варфоломеева.
Она также подчеркнула, что детская онкология не должна быть табуированной темой – "эта стигма должна быть преодолена".
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Что касается непосредственно медицины, для эффективного лечения детей с диагнозом онкология, по словам специалиста, помимо лекарственного обеспечения, необходимы квалифицированные специалисты, ранняя диагностика, доступность реабилитационных технологий вне зависимости от места проживания ребенка.
"Самая часто встречающаяся опухоль у детей – это нейробластома. Успех лечения зависит от понимания, как правильно лечить заболевание. Некоторые врачи по месту жительства за всю жизнь видят одного-двух таких пациентов и просто не могут поставить правильный диагноз. Конечно, успех лечения зависит от учреждения, где оно проводится. Онкологический центр позволяет все сделать в одном месте. Программа включает в себя предоперационную химиотерапию, хирургический этап, еще ряд этапов, включая, при необходимости, трансплантацию костного мозга, а в финале – консолидацию иммунотерапии. Вот тогда пациент будет излечен", - рассказал заведующий хирургическим отделением опухолей торако-абдоминальной локализации НМИЦ онкологии имени Блохина Анатолий Казанцев.
Он считает, что необходимо создать единый регистр таких пациентов с нейробластомой.
"Мы должны понимать: такой пациент появился во Владивостоке, и надо дать его семье алгоритм дообследования и лечения, и дальше вести его весь путь – до полного выздоровления. Без финальной иммунотерапии лечение лишено смысла. Поэтому мы начали адаптировать ее в России. Прежде выживаемость составляла не больше 10%. Сейчас мы пытаемся продвинуться в сторону 70-80-процентной выживаемости. И вопрос здесь заключается только в доступности иммунопрепаратов. Если мы возьмем пациента семи лет, то бюджет его лечения на пять курсов иммунотерапии составит пять миллионов рублей. С одной стороны, цена вопроса велика, с другой, - речь идет о полном излечении", - пояснил Казанцев.
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Найден способ определить эффективность лечения рака
Президент НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев также подчеркнул важность правильной диагностики и внедрения стандартов лечения.
"В онкологии из десяти пациентов у троих – ошибки. Поэтому мы с федеральными центрами договорились, что поможем всем субъектам в получении "второго мнения" при диагностике. Фонды медстрахования уже оплачивают его, и это резко улучшит диагностику. Второе - мы утвердили все клинические рекомендации по детской онкологии. Это совместный продукт Национального общества детских гематологов-онкологов, Российского общества онкологов и федеральных центров. И мы надеемся, что к 2021 году наши рекомендации будут законом. Уже организованы телеконсультации с регионами. Наличие таких стандартов позволяют нам выйти на широкое лекарственное обеспечение, с которым сейчас есть проблемы", - рассказал Румянцев.
Вся детская онкология – это по сути орфанное заболевание, отметила ведущая встречи, президент Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями "Генетика" Светлана Каримова.
"К нам обращаются родители детей с онкологическим диагнозом, более 50 в этом году. Должна вам сказать, что только шестерым региональные министерства здравоохранения обеспечили лечение полностью, так не должно быть, должны быть созданы механизмы целевого финансирования детской орфанной онкологии… Детей надо не просто лечить, а вылечить!" - заключила Каримова.
 
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