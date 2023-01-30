https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848432107.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Масленицу

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Масленицу - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Масленицу

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Масленицу, которая приходится на период с 20 по 26 февраля и совпадает с четырехдневными выходными, сообщает... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:14

2023-01-30T15:14

2023-01-30T15:14

туризм

туризм

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масленица

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кострома

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Масленицу, которая приходится на период с 20 по 26 февраля и совпадает с четырехдневными выходными, сообщает АТОР.В этом году путешественники менее охотно бронируют поездки в тематические масленичные туры, отмечают участники рынка. Правда, добавляют, что такой отдых обычно оплачивают за пару недель, то есть интерес к нему может вырасти в начале последнего месяца зимы.Зато хороший спрос на экскурсионные туры. Из столицы популярны двухдневные путешествия на Масленицу в Ярославль, Кострому, Муром, Суздаль, Углич, Владимир. Минимальная стоимость такой поездки — 13,9 тысячи рублей на двоих, рассказали в "Алеан".Трехдневный гастрономический тур по городам Золотого кольца дороже, от 33 тысяч рублей на двоих, объяснили в "Веди Групп".Визит на север — в Карелию, Выборг, Псков, Великий Новгород — обойдется как минимуму в три тысячи рублей с человека, но дорогу придется оплатить отдельно, рассказали в компании "СканТур".Загородный отдых в Ленинградской области с включенной развлекательной программой туроператор "Русский Экспресс" предлагает за четыре тысячи рублей в сутки с размещением в отеле или от 13 тысяч — за выходные в коттедже.

https://ria.ru/20230130/pereslavl-1847851798.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), масленица, ярославль, кострома