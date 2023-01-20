https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html

Египет подешевел: как сейчас добраться до курортов и сколько стоят туры

Египет подешевел: как сейчас добраться до курортов и сколько стоят туры - РИА Новости, 20.01.2023

Египет подешевел: как сейчас добраться до курортов и сколько стоят туры

Небо Иордании и Турции до сих пор закрыто для самолетов с "двойной пропиской", и компании поменяли программы. Тысячи туристов, чей отдых сорвался из-за коллапса РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:00

2023-01-20T08:00

2023-01-20T08:02

туризм

туризм

туристы

маршруты - туризм

египет

хургада

шарм-эш-шейх

tez tour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107274/88/1072748835_141:0:1835:953_1920x0_80_0_0_2bbee794a3132ce2c2419b4caab39dda.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Небо Иордании и Турции до сих пор закрыто для самолетов с "двойной пропиской", и компании поменяли программы. Тысячи туристов, чей отдых сорвался из-за коллапса конца минувшего года, еще ждут компенсации за поездки. О том, как теперь попасть на курорты Красного моря, во сколько это обходится и где искать в Египте Мальдивы, — в материале РИА Новости.Нулевой результат и хеппи-эндыСитуация с вылетами в Египет после декабрьского скандала с сорванными рейсами iFly нормализовалась. Но проблемы, возникшие у россиян из-за закрытого Иорданией неба, продолжаются. В РИА Новости обратилась туристка Надежда Машина: она с подругой отдохнула в Стране пирамид, но за путевку заплатила дважды."У нас еще до всех этих событий планировался тур с 6 по 12 января в Шарм-эш-Шейх. Я платила Tez Tour напрямую, 104 тысячи рублей, — рассказывает Надежда. — Вылет был на iFly, и нам сказали, что аннулировать можно лишь со стопроцентным штрафом. Только 26 декабря сообщили: туры не состоятся, оформляйте возврат".Заявление, по ее словам, на следующий же день приняли. "Мы перебронировали тур. Очень повезло, что еще были варианты", — говорит она. Но деньги возвращать не торопились. "Письменно мне ответили: очень много заявлений, бухгалтерия не справляется. На 19 января результат — ноль", — жаловалась Надежда."По указанному бронированию предоставили некорректный пакет документов, — объяснили в Tez Tour. — Заявка в работе".Уже поздно вечером 19 января Надежда Машина снова связалась с РИА Новости и сообщила, что возврат пришел.На официальной странице компании во "ВКонтакте" туристы рассказывают о похожих ситуациях. "Я на возврат подала 19 декабря. До сих пор тишина", — писала Натали Наталина. Но вчера она сообщила, что средства вернули, правда, не всю сумму. В комментариях фигурируют разные даты: 20, 26, 29 декабря… Впрочем, есть и хеппи-энды. Например, туристка Саша Соленая сообщила РИА Новости, что написала заявление 16 декабря и деньги вернули 23-го. Таких тоже немало.В Tez Tour напоминают: компенсация поступит в сроки, установленные договором. "На текущий момент большинство перебронирований с несостоявшихся поездок приходится на вылеты в конце января — середине февраля, — добавляют в компании. — Именно в этот период цены на аналогичные туры идентичны, а также есть много выгодных предложений".Без избытка и дефицитаСейчас, уверяют эксперты, туристам не стоит волноваться о рейсах. В деле только те авиакомпании, которые могут летать в Египет. Так, Tez Tour возобновляет программу с 27 января вместе с Red Wings вместо iFly. "Все наши клиенты, забронировавшие Египет с датой вылета от 27 января, автоматически пересажены на эти рейсы без доплат, — объясняет представитель туроператора. — Не попавшие на отдых с 15 декабря по 26 января могут перебронировать туры на вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга или Казани с сохранением внесенной предоплаты в валютном эквиваленте".Pegas Touristik, сотрудничавшая с Nordwind (ей в полете над Иорданией отказали первой), а потом турецкой Southwind Airlines, 18 января объявила о новых программах. Есть туры с прямыми рейсами из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на "Аэрофлоте", "России", Al Masria Universal Airlines. Из других городов тоже имеются варианты. В Хургаду можно попасть из Санкт-Петербурга, в Шарм-эш-Шейх — из Екатеринбурга и Казани на Red Wings.Правда, уточняют в компаниях, есть сложности с долгосрочным планированием. "В принципе, самолетов хватает. Но пока тот же "Аэрофлот" выставил рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх только до марта. Хотелось бы, чтобы они летали круглогодично", — говорит директор департамента рекламы и PR "Русского экспресса" Анна Филатовская.Дешевый дорогой ЕгипетИменно сейчас в Египте самый сезон. В Tez Tour уточняют: цены пока на уровне середины декабря, а вот мартовские — ближе к новогодним. "Туры с вылетом в конце января, семь-восемь дней на человека при двухместном размещении — от 29 627 рублей. В феврале — от 42 тысяч, в марте — от 57,15 тысячи", — сообщили в компании. По словам экспертов, за дешевизной туристы не гонятся. "Все включено" выбирают 93% клиентов, 56% бронируют "пять звезд". "Четверки" — 41%", — говорят в "Слетать.ру".По данным этой поисковой системы, неделя в Египте в "четырех звездах" с пакетом "все включено" до конца января — от 52 300 рублей на двоих.Популярнее всего Хургада — 38% бронирований. У Шарм-эш-Шейха 34%, у Хадабы и Сахль-Хашиша по пять процентов.Последний, кстати, как и Эль-Гуну, называют "египетскими Мальдивами". Тут об экономии речи не идет. "Там высокий уровень сервиса и богатый подводный мир", — поясняют в Tez Tour. Самые востребованные "пятерки" на этих курортах — Movenpick El Gouna (туры на восемь дней — от 85 814 рублей на человека при двухместном размещении), Sheraton Miramar (от 90 050), Baron Palace Resort Sahl Hashesh (от 124 891)".Интересен курорт Марса-Алам, добавляет Дарья Домостроева. Уникальная природа, заповедник дельфинов, морских коров и черепах. До недавнего времени сюда преимущественно ехали туристы из Европы, поэтому и отели ориентированы на европейские вкусы.Вавилон и три причины для круизаЭксперты советуют не игнорировать экскурсии. "Большой Египетский музей откроется совсем скоро. А пока все стремятся в Луксор: храмовый комплекс в Карнаке, священное озеро Амона-Ра", — объясняют в Tez Tour.Возят туристов и в Асуан, к храмам Абу-Симбел. Кстати, 22 февраля там отметят Праздник Солнца — как всегда, пышно."В Каире интересен старый город: квартал Мар Гиргис с православными (коптскими) церквями, синагогой, развалинами древнего Вавилона Египетского, — перечисляет Анна Филатовская. — Плюс средневековая крепость — Цитадель Саладина". В "Интуристе" напоминают о комбинированных программах. Например, пять в одном: морская прогулка, дайвинг, осмотр рифа на батискафе, катание на "банане", обед из морепродуктов. Или "Супер мотосафари": квадроцикл, багги, верблюд, "банан" или "таблетка", полет на парашюте за катером.Еще одна интересная комбинация: из Шарм-эш-Шейха в Иорданию (Петру) и Израиль (Иерусалим, Мертвое море).В "Русском экспрессе" называют три причины отправиться в круиз по Нилу: относительно недолгий перелет, насыщенная экскурсионная программа, близость к курортам Красного моря."Мало какие страны мира могут похвастаться одновременно и хорошими пляжами, и расположенными рядом историческими памятниками в такой концентрации", — отмечает Анна Филатовская.Ну и главное: дайвинг и снорклинг в Красном море — точно из лучших в мире.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, маршруты - туризм, египет, хургада, шарм-эш-шейх, tez tour, аэрофлот, интурист, куда можно лететь, отдых на море, актуальное - туризм