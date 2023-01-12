https://ria.ru/20230112/teztour-1844467811.html
Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января
Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января - РИА Новости, 12.01.2023
Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января
Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января и будет отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на рейсах авиакомпании Red Wings вместо iFly, РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:54
2023-01-12T17:54
2023-01-12T18:06
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января и будет отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на рейсах авиакомпании Red Wings вместо iFly, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Авиакомпания iFly в конце декабря уведомила туроператора Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из России. Причинами стали отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенные ограничения на пролет ряда других государств."Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings", - сообщили в туроператоре.Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропортов Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.Стоимость недельных туров с проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено" и вылетом из столицы начинается от 50,3 тысячи рублей на человека, из Екатеринбурга - от 54,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга - от 51,8 тысячи рублей, из Казани - от 45,4 тысячи рублей. Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.
https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html
https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html
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tez tour, ifly, египет, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, домодедово (аэропорт)
Туризм, Tez Tour, iFly, Египет, Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Домодедово (аэропорт)
17:54 12.01.2023 (обновлено: 18:06 12.01.2023)
Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января
Tez Tour возобновит полетную программу в Египет на рейсах Red Wings с 27 января