https://ria.ru/20230112/teztour-1844467811.html

Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января

Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января - РИА Новости, 12.01.2023

Tez Tour возобновит полетную программу в Египет с 27 января

Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января и будет отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на рейсах авиакомпании Red Wings вместо iFly, РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:54

2023-01-12T17:54

2023-01-12T18:06

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января и будет отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на рейсах авиакомпании Red Wings вместо iFly, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Авиакомпания iFly в конце декабря уведомила туроператора Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из России. Причинами стали отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенные ограничения на пролет ряда других государств."Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings", - сообщили в туроператоре.Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропортов Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.Стоимость недельных туров с проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено" и вылетом из столицы начинается от 50,3 тысячи рублей на человека, из Екатеринбурга - от 54,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга - от 51,8 тысячи рублей, из Казани - от 45,4 тысячи рублей. Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.

https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

https://ria.ru/20230102/strany-1842793298.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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